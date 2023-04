Novo Tempo

Apoie o 247

A tarefa do governo Lula e de todos os outros democráticos que vierem vai ser enorme. Mudar esta mentalidade da violência, da esperteza, do dar-se bem a qualquer custo vai ser uma tarefa muito complicada. A violência na abordagem policial, a violência nas ruas, no trânsito, na vida doméstica se manifesta todos os dias e vamos percebendo que isto fazia parte de um projeto bem claro de acabar com a política, com a lei, com a democracia e com qualquer processo civilizatório que tenta regular a sociedade. A cada dia descobrimos novos modos de agir do clã e seus asseclas e mesmo aqueles que ainda convivem no chamado meio democrático ainda tentam fazer valer seus não princípios. Outros sumiram, ainda bem, mas a lei num regime democrático e sobretudo no Brasil leva algum tempo para satisfazer nossos desejos naturais de vingança. Queremos que eles paguem pelo que fizeram ao país, é claro, mas temos que ser pacientes e deixar sem relaxar que o processo se faça. Bolsonaro será julgado por diversos crimes. Eles não contavam sair do governo. Agora correm atrás da incompetência para tentara sobreviver. Ficou uma direita, até extrema, mas esperta o suficiente para saber que as coisas mudaram. Precisam demonstrar seus fundamentos democráticos para que a sociedade que flutua de acordo com a brisa não os coloque de lado. Apesar desta direita aqui no Brasil se fazer valer do conservadorismo, da falta de escolas e da presença do estado uma boa parcela determina para onde vai o governo. Foi o que aconteceu nas últimas eleições e cabe agora ao governo Lula lutar contra essa mentalidade que ainda permanece. É difícil ter paciência diante de uma justiça parcial e em parte venal que atrasa os processos de julgamento. É difícil ser paciente diante de uma polícia violenta e corrupta, também em parte, que se deixa levar pela desordem a até mesmo pela descrença nela própria para poder sobreviver.

Estamos diante de um momento, no mundo, de grandes transformações. As hegemonias vão dando espaço aos países emergentes que agora encontram espaço para se manifestar. O meio ambiente e sua preservação se tornam pautas mais do que necessárias, urgentes. O papel do Brasil é enorme nesta hora e é

preciso correr para que as forças reacionárias não se organizem novamente para atacar a democracia. Trump já gritou de lá e enquanto derem voz a ele, continuará. Bolsonaro precisa ser calado ou pelo menos se tornar inelegível para que sua força diminua. Lula precisa trabalhar muito bem com toda a sua equipe para que esse país mude a maneira de pensar. É preciso agir coletivamente. E preciso ter amor pelo próximo aliado ao projeto social que implantará essas mudanças. É preciso pensar que juntos somos mais fortes e que esse individualismo só serve à direita e ao fascismo que não tem projeto algum voltado ao bem estar da população. Essa é hora e essa viagem a China inicia esse novo processo não só no Brasil, mas, tomara, em todo o planeta.

