Novos lances no tabuleiro cearense

Hoje, 20, chega ao Ceará a Caravana Lula. Uma etapa importante dessa incursão pela região Nordeste do Brasil, em virtude de aqui no estado estabelecer-se um confronto entre as forças políticas supostamente apoiadoras, que se movimentam ainda muito comedidamente para a consolidação de coligações para a próxima eleição. Caberá a Lula, juntamente com seu staff nacional, desenvolver diálogos múltiplos para adquirir uma compreensão realista da conjuntura visando à formação de um compacto bloco de poder em seu apoio. Não será uma tarefa simples devido às evidentes contradições da realidade local do período recente.

Primeiramente, apesar de ter um petista no governo do estado cearense, constata-se um claro definhamento da importância do Partido dos Trabalhadores (PT) na vida política, contrastando com o exponencial crescimento do PDT de Ciro Gomes. Se em 2012 o PT no Ceará era a legenda com o segundo maior número de prefeituras, 30 ao todo, passados sete anos do governo de Camilo Santana (PT), esse número desabou para 17 prefeituras, menos de 10% do total de municípios.O mesmo não ocorreu com o PDT de Ciro Gomes, que em 2012 possuía o número irrisório de 08 prefeituras, e agora, devido ao efusivo apoio dado pelo governador Camilo na última eleição municipal, o PDT de Ciro Gomes conta ao todo com 66 prefeituras.

O caso da eleição de Fortaleza, capital do estado, é emblemático. Uma das causas de a candidata do PT à prefeitura, deputada Luizzianne Lins, não haver conseguido chegar ao segundo turno, deveu-se decisivamente pela omissão do governador do PT no engajamento em sua campanha. O mesmo não ocorreu no segundo turno quando Camilo rapidamente declarou seu apoio incondicional a José Sarto (PDT).

Em segundo lugar, também nesta quadra política, como consequência desses acordos com o PDT de Ciro Gomes, o PT viu ser rifado o seu senador José Pimentel, eleito em 2010 com 2.397.851 votos. Pimentel, filiado ao PT desde 1980, além de senador, foi deputado federal por quatro mandatos consecutivos. Exerceu também o cargo de Ministro da Previdência Social no governo Lula, de 2008 a 2010. Hoje, o PT cearense, não conta com nenhuma cadeira no Senado Federal, além de ver diminuída sua bancada na Câmara Federal para três deputados, representando metade dos deputados federais do PDT, que conta com seis.

Ainda outro dado de grande importância para a análise do tabuleiro político trata-se do fato de a eleição no Ceará estar francamente nacionalizada em virtude do confronto direto entre Lula e Ciro Gomes na disputa pela presidência da República. Os ataques ciristas a Lula intensificam-se dia após dia. Ciro já afirmou que “Lula é um merda” e que “Lula é o maior corruptor da história do Brasil”. Diante dessas virulentas e levianas agressões diárias, como os dirigentes petistas pretendem explicar para a militância, bem como para a sociedade cearense, que o PT no Ceará irá continuar a apoiar uma coligação com o PDT, tendo na cabeça da chapa ao governo do estado um político cirista?

Há uma forte inquietação por parte da militância petista e da sociedade cearense, medida inclusive em pesquisas quantitativas e qualitativas a que tivemos acesso e alguma observação direta, ao questionar sobre os porquês de algumas lideranças petistas cearenses terminantemente não quererem lançar candidatura própria ao governo do estado, denotando forte irresponsabilidade política com os rumos do PT local, diante dos números acima expostos, uma vez que Partido dos Trabalhadores no Ceará goza de ampla vantagem competitiva em virtude da forte liderança de Lula nas pesquisas eleitorais: “Por que tanto medo e covardia?”, indagam os pesquisados. Para eles, não há lógica política, além de irresponsabilidade histórica. Alguns chegam a falar que essa coligação com o PDT de Ciro Gomes esta levando o PT cearense a definhar sistematicamente, num processo que denominam de “sobralização”, uma transformação do PT numa sublegenda do cirismo.

Por fim, vale a pena lembrar, que, segundo as referidas pesquisas, quem lidera a corrida para o governo do estado é o bolsonarista Capitão Wagner. E que, em diversas simulações, só quem será capaz de vencê-lo é um candidato que seja apoiado por Lula, de preferência do seu mesmo partido. Portanto, a conferir os resultados da passagem da Caravana Lula pelo Ceará.

