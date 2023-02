Num país em escombros, Lula inicia a construção do futuro

Apoie o 247

Primeiro levantamento após a posse, a pesquisa de opinião da Genial/Quaest sobre Lula não trouxe grandes surpresas mas desenhou um retrato realista das expectativas de brasileiros e brasileiras para os próximos quatro anos.

Eleito com 46,3% de votos no primeiro turno e 50,9% no segundo, antes de completar 30 dias no cargo Lula é apoiado por 40%, contra 20% para Bolsonaro.

Não custa recordar que, em números relativos, trata-se de um placar muito mais confortável do que o próprio segundo turno da campanha presidencial de 2022, que Lula venceu por uma diferença pouco superior a 1% -- 50,9% contra 49,1% dos votos válidos. (No primeiro turno, ficou com 48,3% dos votos contra 43,2% para o adversário, que cresceu cinco pontos entre uma fase e outra).

Ao reunir, na pesquisa de fevereiro de 2023, uma aprovação que equivale ao dobro de Bolsonaro, Lula recolhe os benefícios de uma campanha bem sucedida, usufruindo da legitimidade esperançosa que a população reserva aos vitoriosos.

Apenas parcialmente, contudo, este números refletem uma realidade politica nova, criada pela emergência de uma oposição de extrema-direita -- fenômeno que está longe de ser apenas brasileiro, sabemos todos.

Uma semana depois de empossado, Lula teve de enfrentar e derrotar um golpe de Estado preparado nas sombras do governo que iria suceder

Mesmo vencido na disputa nacional, o bolsonarismo terá o controle de fatias importantes do Congresso, onde tentará construir um muro de contenção para resistir às iniciativas do governo Lula.

Para começar, contará, até 2024, com os serviços do presidente do Banco Central, que tem o poder de definir a taxa de juros e assim, a temperatura dos órgãos vitais da economia.

Nos Estados, a safra de governadores próximos a Bolsonaro que se saíram vencedores em 2023 envolve um patamar temível de máquina política. Estamos falando de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Nas urnas de 2022, a memória do candidato -- e dos governos do PT -- representou uma ajuda indispensável para uma vitória por 1,8% de diferença.

Em 2023, será preciso formular propostas e articular forças políticas para reerguer o país, a começar pela economia, afogada no marasmo destrutivo de Bolsonaro.

Entre 2023 e 2026, em seu terceiro mandato, o quinto do Partido dos Trabalhadores, Lula não terá alternativa além de acertar, acertar e acertar mais uma vez.

Alguma dúvida?

