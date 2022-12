O anti-imperialismo subirá a rampa: feliz Lula novo!

Apoie o 247

O antropólogo Darcy Ribeiro foi sensível, quanto a saga do genuíno habitante do Brasil, antes chamada de "Terra de Santa Cruz". Quando ele esteve (in situ) em aldeias nacionais, ele pode desfrutar do convívio cultural que brindou sua carreira com a fuga da elitista antropologia de gabinete. Foi de pertinho que Darcy pode observar os costumes e a tradição do verdadeiro dono da terra tupiniquim. Darcy Ribeiro, em sua obra "O povo brasileiro" relata e reflete através de sua experiência, no entorno dos fatos históricos e sociais, e quanto ao processo dito civilizatório dos indígenas: foi uma aculturação com cara de catequização mercenária, que sufocou matrizes; e transformou a já estruturada sociedade tribal (livre) em seus ritos e crenças, em escravos colonizados pelo poder da cruz e da espada do braço europeu.

Formou-se aqui um "caldeirão étnico de gentes" que de forma "cordial" (até hoje) segue sua trajetória de subalternidade a um Mercado que mantém seu ritmo funesto.

Há um extremismo no ar, insistindo em reinar. O ódio disfarçado de resistência saiu às ruas, e se acampou em estradas... e em frente aos quartéis grita por intervenções! As pessoas se confundem com as cores da bandeira, e se julgam nacionalistas ao rejeitar o presidente eleito.

O que queremos mesmo é deixar que a dama Igualdade tome seu assento à mesa do novo governo, e que as questões estruturais gerem frutos, transformem mesmo a miséria social em riqueza cultural e educacional. Os trilhões retidos pela rede bancária para lucro e acumulação precisa ser fiscalizado e regulado para beneficiar os explorados . O povo não pode mais ser oprimido entre a cruz e a espada. Faço minhas as palavras de Rui Costa Pimenta:“Lula não veio para abaixar a cabeça para o Imperialismo”.

“Lula deu seta para a direita, mas vai virar à esquerda” foi outra afirmação do presidente do PCO... no canal que fica no ar sete dias por semana e vinte e quatro horas por dia.

O líder da frente ampla que governa é Lula da Silva. E nós democráticos sociais rejeitamos qualquer golpe que incremente o “viciante” servilismo. A democracia não morreu; ao contrário ela renasceu como a fênix, e dessa vez não vem (somente) para mudar conjunturas, mas sim para revolucionar as bases.

