      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista

        O apologista do Apocalipse

        Ou o mundo acaba com Trump ou Trump vai acabar com o mundo

        Trump anuncia a ocupação da Venezuela (Foto: Reuters)

        O mundo só voltará a respirar em paz quando Trump for deportado para uma ilha deserta o mais longe possível dos seres humanos.

         Os americanos têm que tirá-lo do poder o quanto antes.

         É um insano que não pode continuar comandando um país tão bem armado quanto o seu.

         Toda a humanidade está sob a mais grave ameaça desde a Segunda Guerra Mundial.·

         Ou o mundo acaba com Trump ou Trump vai acabar com o mundo. 

         Isso que ele fez hoje é pior que duas bombas de Hiroxima.

         Espero que milhões de pessoas no mundo todo não parem de protestar até a besta-fera renunciar à presidência dos Estados Unidos. É a única solução para pôr fim aos seus delírios assassinos que podem ter desdobramentos imprevisíveis para todos nós.

         No Dia da Paz Universal, o apologista do Apocalipse jogou o mundo no abismo. A Lei do Mais Forte não pode prevalecer. Nunca o mundo esteve tão perto do Juízo Final.

         Nenhum país decente pode apoiar a barbaridade que esse monstro cometeu hoje. Nem reconhecer um governo formado por americanos para governar a Venezuela. O mundo tem que se unir contra ele. Antes que ele destrua o mundo.

