O arquiteto e o ditador

O escritório ocupava um dos andares mais altos do Edifício Ypiranga, de onde Oscar Niemeyer podia contemplar as ondas batendo na praia do Leblon e o mar se encontrando com o céu azul. Um cartão postal do Rio de Janeiro.

Aos 96 anos, mais baixo do que eu, que sou baixinho, dava ordens, de pé, naquela tarde, à sua equipe que trabalhava, a todo vapor, em mais um projeto internacional.

Meu assunto com ele era Vinicius de Moraes, de quem foi muito amigo e sobre quem eu realizava um documentário para a TV Cultura.

Mas resolvi fazer uma pergunta fora do script.

“Como é que o senhor, que se diz humanista e pacifista, admira Stalin até hoje, apesar de Stalin ter matado muita gente, tal como Kruschev revelou em 1956?”.

“Olha, meu filho” disse ele, me encarando, olho no olho, muito calmo, “se Stalin matou é porque teve uma boa razão para isso”.

