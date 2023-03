O Baile Amantes de Lula e a Feira Luta Castelo

Neste dia 11 de março ocorreu mais uma edição do Baile do Bloco Amantes de Lula e da Feria Luta Castelo edit

No dia 11 de março, ocorreu mais uma edição do Baile do Bloco Amantes de Lula e da Feria Luta Castelo. As atividades de grande sucesso foram mais uma demonstração de força da organização das mulheres da classe trabalhadora.

Radicalização das mulheres trabalhadoras

Dois pontos políticos são bastantes significativos ao avaliar as atividades do Bloco Amantes de Lula e da Feira Luta Castelo. Como primeiro ponto, o fato de que ambas atividades surgiram como uma tendência de luta da polarização ocasionada pelo golpe. Os principais organizadores dessas atividades integram o Bloco Vermelho e estiveram em todas as atividades contra o golpe de Estado.

O segundo ponto pouco comum nas atividades políticas é a visível maioria de mulheres que participam e coordenam as atividades. Tanto no Bloco Amantes de Lula, quanto na Feria Luta Castelo, as mulheres correspondem a mais 90% entre participantes e coordenações. As posições ocupadas pelos participantes respeitam o trabalho realizado por cada um, que é julgado apenas de acordo com sua contribuição ao coletivo.

Como falado anteriormente, a presença de mulheres, jovens e idosos na realização e coordenação das atividades é um ótimo indicativo político para os militantes do PCO, PT e independentes que tocam esse trabalho. Essas são características que apontam o caráter progressista e até em certo sentido revolucionário dessas intervenções.

Mais importante pólo cultural independente de João Pessoa

Hoje, no cenário cultural paraibano, o Baile do Bloco Amantes de Lula e a Feira Luta Castelo são o mais importante pólo cultural. Seja pela independência política da burguesia, seja pela luta contra o golpe de Estado ou pelo tamanho e caráter do público, é inquestionável a contribuição e influência dessas atividades na vida política e cultural na cidade de João Pessoa e até no estado da Paraíba.

A posição de resistência desse grupo perante as proibições dracônicas no carnaval de 2022 foi uma das principais razões do êxito inicial dessas atividades. Agora, embora não esteja tão aparente, as tendências à polarização e luta continuam ainda mais intensas e devem ser canalizadas como combustível na luta contra o imperialismo, por um governo realmente dos trabalhadores.

Um farol na “porta do Sol”

Embora tenha suas deficiências e limitações pela pouca experiência da maioria dos participantes, pela classe operária não apresentar o mesmo peso que em outros locais além de outros aspectos, essa experiência aponta não apenas um caminho a ser seguido, mas o passo desse caminhar.

Podemos colocar, sem medo de pedantismo que, o Bloco Amantes de Lula e Feira Luta Castelo, absorveram muito do movimento operário nacional, do Bloco Vermelho, da militância do PCO e em alguns aspectos tornaram-se um farol para a mobilização na porta do Sol brasileira.

Luta de classe antes de tudo

Essa experiência do Bloco Amantes de Lula e Feira Luta Castelo é um verdadeiro laboratório social. Ela vem demonstrando também o caráter científico do marxismo. Seja para a luta real das mulheres, seja para a luta dos artistas, a independência de classe perante a burguesia é o eixo central para uma política progressista exitosa.

A política do identitarismo ou de integração ao decadente Estado burguês são caminhos infrutíferos. Apenas o lastro na mobilização massiva da classe trabalhadora permite o atendimento aos direitos democráticos das mulheres, negros etc. e o livre pensamento e expressão cultural dos artistas.

Abaixo, com prévia autorização, aponto o link e transcrevo um artigo de Cida Alves, uma das organizadoras e participantes do Bloco Amantes de Lula e Feira Luta Castelo. Cida é jornalista, musicista e militante da esquerda.

https://www.brasildefato.com.br/2023/03/11/bloco-amantes-de-lula-realiza-o-baile-das-mulheres-dedicado-ao-mes-de-luta-das-mulheres

CULTURA

Bloco Amantes de Lula realiza o ‘Baile das Mulheres’, dedicado ao Mês de Luta das Mulheres

Oficinas, palestras, cinema, espetáculo de circo, palco poético e apresentação de mulheres musicistas

Cida Alves

Brasil de Fato | João Pessoa (PB) | 11 de Março de 2023 às 09:12

Programação do evento terá início às 16h com oficinas, palestras e apresentações culturais – Card: Reprodução

O Bloco Amantes de Lula traz mais uma edição do seu Baile dos Amantes – Feira Luta Castelo neste sábado (11). Desta vez a programação é dedicada especialmente ao Mês de Luta das Mulheres.

A programação conta com a tradicional Feira Luta Castelo, que é um espaço de economia solidária com mulheres expositoras. Produtos de artesanato, culinária, moda, biojoias e brechó estão presente na feira, que terá início às 17h.

A programação geram terá início às 16h. Haverá oficinas, palestras, cinema, espetáculo de circo, palco poético, e por fim, uma apresentação de mulheres musicistas no Baile Cultural – Baile das Mulheres.

A primeira parte da programação será uma oficina de dança de salão com a professora Sílvia Egito, que começa às 16h. Em seguida, haverá Contação de História com os Bíbliosolidários.

Às 17h haverá palestra sobre Combate à Violência Doméstica com a presença da secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins. O evento é aberto para todas as mulheres e vai ocorrer no espaço da Feira. No espaço será servido um coffee break.

No mesmo horário acontece uma Oficina de Defesa Pessoal com Isabela Domingos, na sede da Associação Comunitária do Castelo Branco, que fica na mesma Praça da Feira. Já às 18h haverá o Cine Luta Castelo, com diretoras mulheres e curadoria de Mayara Valentim.

Ainda neste mesmo horário, haverá um Espetáculo Circense com Alê Malhone e, em seguida, às 19h, o Espetáculo Circense Chá de Revelação, com As Espalhafatosas.

Às 19h haverá Palco Poético aberto para todas as mulheres que quiserem recitar poemas, textos, cartas e escritos femininos.

Reprodução / Card: Reprodução

Finalmente às 20h, no Biu’s Bar, haverá o Baile Cultural – Baile das Mulheres. Como primeira atração musical, as cantoras Gláucia Lima, Alessandra Araújo, Amanda Auto, Lua Isa e Cida Alves.

Reprodução / Card: Reprodução

A segunda atração será o grupo Jambeiras, em sua estréia e que vem trazendo releituras de músicas populares com os timbres e execuções de instrumentos eruditos e não eruditos.

“A gente convidou diversas musicistas para as apresentações no palco porque o que a gente mais tem em João Pessoa são mulheres capacitadas e talentosas, que muitas vezes não são dadas as oportunidades para que elas apresentem seus trabalhos musicais”, comenta Karolina Silva, integrante da organização do Bloco.

Bloco Amantes de Lula, o surgimento

O Bloco Amantes de Lula surgiu no início de 2022, quando a pandemia já estava arrefecendo. Na época, mesmo com a população já vacinada, houve proibição por parte da Prefeitura e do Governo do Estado aos blocos de carnaval.

Equipe da organização do Baile Amantes de Lula / Foto Reprodução

“Era ano de eleição, e nós avaliamos que aquele gesto foi uma tentativa de reprimir a manifestação popular, principalmente a manifestação política”, comenta Karolina.

Um grupo de militantes do PT, PCO e militantes de esquerda criaram o Bloco Amantes de Lula, e saíram – à revelia das proibições -. no sábado de carnaval, no bairro do Castelo Branco, em João Pessoa.

“Após essa saída, que foi um sucesso, as pessoas estavam com sede de carnaval e de se manifestar das mais variadas formas, e decidimos manter os bailes mensais sempre no segundo sábado do mês.”

Eleição do presidente Lula

O bloco, que também teve a função mobilizar em torno da eleição do presidente Lula, já está na sua 12ª edição.

“Tivemos os Bailes para mobilizar a população pela campanha de Lula porque a nossa intenção principal era eleger e fazer uma mobilização popular pela campanha. E após a eleição, com a vitória dele, a decisão foi de manter o bloco também para mobilizar a população pelas pautas populares. Agora que a gente tem um governo que vai nos ouvir e que pode atender às nossas demandas, esse mês de março a gente está tentando reunir as demandas das mulheres trabalhadoras”, afirma Karolina.

Karol comenta sobre a importância de contemplar as pautas das mulheres: “Porque elas trabalham mais do que os homens, o trabalho doméstico não é remunerado, além de trabalhar fora as mulheres também fazem trabalho doméstico, e além de trabalhar mais elas ganham menos, então é de extrema urgência pautar a independência financeira das mulheres neste sistema que explora a mão de obra dos grupos que ele julga mais vulneráveis, no caso, as mulheres”, complementa ela.

Feira Comunitária Luta Castelo

“A Feira Comunitária Luta Castelo é uma iniciativa popular baseada na coletividade na junção de forças e pessoas que acreditam que é preciso transformar sua comunidade em seu entorno, a partir de uma organização popular e orientada para a defesa da democracia, dos princípios de solidariedade, coletividade e do bem viver”, define Geysiane Felipe, integrante da organização da Feira Comunitária Luta Castelo.

A Feira nasceu em maio de 2022, em parceria com o Baile Amantes de Lula. As mulheres são as organizadoras em sua maioria da feira, e de todo o processo de produção.

“Neste mês de março nós idealizamos uma programação para contemplar a pauta das mulheres organizadas, que estão na linha de frente de vários movimentos sociais, de vários lugares não políticos, não partidários também. São expositoras de produtos e serviços, são donas de casa, lideranças comunitárias, então a programação de março veio com a ideia de agregar todas as mulheres que já estão na cadeia produtiva da feira e se somar à outras mulheres que têm a sua atuação, nas suas comunidades familiares, na escola, no trabalho”, destaca ela.

Karol aproveita para arrematar que o convite é para todo mundo. “A gente está aqui há mais de um ano mobilizando a cidade e a nossa intenção é que o novo governo atenda as nossas demandas, e que o povo nas ruas consiga fazer esse essa sustentação do governo Lula, e também de fazer suas demandas, de pedir e demandar o que a gente está precisando, que é trabalho, educação, saúde, melhorias na infraestrutura e moradia. Esse mês, com essa programação dedicada às mulheres tá todo mundo convidado porque a luta das mulheres é uma luta de todos e todas.”

