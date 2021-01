O Brasil a caminho da ruralização

Nosso centros urbanos e cidades polos estão numa velocidade enorme de virar um velho faroeste. Sim um faroeste, cidades sem industrialização e com muitas armas.

Em governos neoliberais e especificamente neste neofascista, a política é terra arrasada. Sem fiscalização das reservas da amazônia, e o entreguismo dos nossos recursos naturais ao mercado internacional.

Com a fala recente de que o país está quebrado, nosso povo começa a receber as consequências. Uma montadora com 102 anos em nosso país, inicia a sua retirada. A Ford gerava diretamente dezenas de milhares de empregos em território nacional e um número inestimável de empregos indiretos.

Desta forma nosso país caminha para que os trabalhadores dos centros urbanos procurem uma nova forma de sobreviver.

Tendo em vista a destruição dos polos navais, petrolíferos, das grandes empresas de engenharias e agora as montadoras.

Será que o Agro irá suportar toda essa mão de obra ? Uma coisa é certa, estamos vivenciando o Brasil virar uma enorme fazenda onde esta própria fazenda não alimenta o seu próprio povo.

O conhecimento liberta. Saiba mais