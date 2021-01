O Brasil a passos largos para virar o próximo Haiti

"Com uma política econômica focada no ultra liberalismo/rentismo, quem paga por isso é o povo, assolado dia após dia na luta por sua sobrevivência" edit

O cenário para iniciarmos o ano de 2021 não é dos mais otimistas. Continuamos com a linha de um presidente obscurantista, anticiência e com o desejo de desinformar propositalmente sua população.

Com uma política econômica focada no ultra liberalismo/rentismo, quem paga por isso é o povo, assolado dia após dia na luta por sua sobrevivência.

O que se encontra hoje é o subemprego através da uberização do serviço, cada vez com menos direitos trabalhistas e proximidades análogas à época medieval.

O Brasil já ultrapassou 180 mil mortes pelo Coronavírus (Covid-19), somado à isso, temos uma política disseminadora de fake news contra a veracidade e procedência da vacina, que seria primordial para o combate do vírus, resultando assim, numa atitude drasticamente xenófoba com uma das principais nações parceiras comerciais do Brasil, a China.

O ano que se inicia será de luta pela sobrevivência: crise inflacionária, sem auxílio emergencial (importante lembrar que Bolsonaro foi contrário desde o início), sem grandes obras que possam gerar empregos e pandemia descontrolada. Nota-se claramente o país entrando numa falência sócio-político-econômica.

Tal (des)governo de Bolsonaro, fez com que o país que mais produzia alimentos em escala global, está fazendo sua própria população não ter acesso à esses pelos preços altíssimos para aquisição dessas mercadorias.

O povo entrará num dilema: comprar medicamentos para sobreviver contra a covid-19 ou comprar alimentos super inflacionados para sobreviver? Aquele período triste da década de 80/90 em que o povo para sobreviver comia carcaça de frango/pé de galinha já está à nossa porta.

É preciso ter unidade do campo democrático e progressista. Lutar pela prorrogação do auxílio emergencial, pela vacinação da nossa população e uma política de geração de empregos e renda. Por julgamento justo para Lula.

Só assim podemos reconstruir o campo democrático em nosso país e dar esperança ao sofrimento de nossa população.

