O Brasil começou a entender a guerra do século XXI

A mudança passou quase despercebida. Em meio às tensões entre Brasil e Estados Unidos e às disputas que atravessam o Atlântico Sul, o Estado brasileiro deu um sinal discreto, porém significativo, de adaptação estratégica. Mais do que uma decisão operacional, trata-se do reconhecimento de uma transformação histórica: o poder contemporâneo já não depende apenas do controle do território, mas da capacidade de proteger os fluxos que sustentam economias, sociedades e Estados. E o Brasil, ainda que tardiamente, parece começar a compreender a natureza da guerra que definirá o século XXI.

Onde a soberania será decidida

Há momentos em que um país muda de direção sem fazer alarde. Não há pronunciamentos históricos, anúncios grandiosos ou manchetes ocupando capas de jornais. A mudança acontece silenciosamente, quase despercebida, escondida dentro de decisões que, à primeira vista, parecem apenas técnicas. Foi exatamente isso que ocorreu nas últimas semanas no Brasil.

Enquanto o debate público permanecia concentrado nas tensões entre Brasília e Washington, nas disputas em torno da Margem Equatorial e nas sucessivas crises que atravessam o sistema internacional, uma transformação discreta na doutrina de defesa brasileira sinalizou algo muito maior do que uma simples reorganização operacional. Ela indicou que setores do Estado começam a perceber uma realidade que já reorganiza o equilíbrio de poder no planeta.

Durante séculos, a soberania foi associada ao controle do território. Fronteiras, exércitos e ocupação física pareciam definir a força das nações. Mas o século XXI impôs outra lógica. As grandes disputas contemporâneas já não acontecem apenas sobre a terra. Elas acontecem sobre aquilo que circula por ela.

É por isso que a mudança observada recentemente merece atenção. Não porque represente uma solução pronta. Não representa. Tampouco porque inaugure uma nova capacidade estratégica. Ainda estamos longe disso. Sua importância está em outro lugar. Ela sugere que o Brasil começa a formular as perguntas corretas sobre um mundo que mudou mais rápido do que a maioria dos governos foi capaz de perceber.

Talvez seja cedo para afirmar que o país compreendeu integralmente a natureza da guerra que definirá as próximas décadas. Mas há sinais de que algo começou a se mover. E tudo indica que esse movimento parte de uma constatação simples: no século XXI, proteger o território continua sendo fundamental. Mas proteger os fluxos que mantêm esse território funcionando tornou-se igualmente decisivo.

A maior parte das pessoas continua imaginando a guerra da mesma forma que ela aparecia nos livros de história. Exércitos atravessando fronteiras, frotas bloqueando portos, cidades sendo ocupadas e territórios mudando de mãos. Nada disso desapareceu. Mas deixou de ser suficiente para explicar como o poder é exercido no mundo contemporâneo.

As grandes potências descobriram que existem formas muito mais eficientes de produzir efeitos estratégicos do que a ocupação territorial. Em vez de conquistar um país, tornou-se possível limitar sua capacidade de agir. Em vez de controlar diretamente uma região, tornou-se possível controlar as condições que permitem seu funcionamento. O alvo já não é apenas o espaço físico. São os mecanismos que mantêm economias, governos e sociedades em movimento.

É por isso que alguns dos principais pontos de tensão do planeta estão localizados sobre rotas e corredores de circulação. O que está em disputa no Estreito de Ormuz não é apenas uma faixa de mar. O que está em disputa no Mar Vermelho não é apenas a segurança da navegação. O que está em disputa no Mar da China não são apenas ilhas e recifes. Em todos esses casos, a questão central é a mesma: quem possui capacidade de influenciar os fluxos que sustentam o funcionamento da economia mundial.

Essa transformação ajuda a explicar fenômenos que muitas vezes parecem desconectados. A corrida por semicondutores. A disputa pelas terras raras. A expansão de corredores bioceânicos. O interesse crescente por portos estratégicos. A guerra comercial entre grandes potências. As sanções financeiras. Os conflitos em torno de cabos submarinos. Por trás de temas aparentemente distintos existe uma mesma lógica histórica: a disputa pelo controle da circulação.

O poder do século XXI não se mede apenas pela quantidade de território que um Estado possui. Mede-se também pela sua capacidade de garantir a continuidade dos fluxos que sustentam sua economia, sua segurança e sua autonomia.

É nesse ponto que a geopolítica contemporânea começa a se parecer menos com uma disputa por espaços e mais com uma disputa por sistemas. Quem controla os fluxos não precisa controlar tudo. Basta possuir capacidade de influenciar os pontos críticos por onde o mundo circula.

E é exatamente essa realidade que começa a recolocar o Atlântico Sul no centro do tabuleiro estratégico internacional.

Durante muito tempo, o Atlântico Sul foi tratado como uma espécie de periferia geopolítica. As atenções do mundo se concentravam no Atlântico Norte, no Golfo Pérsico, no Pacífico ou na Eurásia. O Sul aparecia como uma região estável, distante dos principais focos de tensão e relativamente protegida das grandes disputas internacionais. Essa percepção está ficando para trás.

O Atlântico Sul nunca foi um vazio estratégico. O que existia era uma subestimação de sua importância. À medida que energia, logística, dados e cadeias globais de suprimento passaram a ocupar posição central na economia mundial, o valor geopolítico da região tornou-se cada vez mais evidente.

Poucas áreas do planeta concentram tantos elementos críticos para o funcionamento de uma grande economia. É pelo Atlântico Sul que escoa uma parte significativa da produção brasileira de petróleo, minério, grãos e proteínas. É por suas rotas que o Brasil se conecta aos mercados da Europa, da África, da América do Norte e, indiretamente, da Ásia. É sob suas águas que passam cabos submarinos responsáveis por transportar comunicações, dados e transações financeiras que sustentam a vida econômica contemporânea.

Mas a importância da região não se limita ao que já existe. Ela está também no que está surgindo. A Margem Equatorial, os novos corredores logísticos do Arco Norte, a aproximação entre Atlântico e Pacífico por meio de projetos bioceânicos e a crescente integração entre América do Sul e África estão transformando o Atlântico Sul em uma das áreas mais promissoras da reorganização econômica global.

Por isso, a disputa em torno da região não pode ser compreendida apenas pela lente militar tradicional. O que está em jogo não é apenas a segurança das águas brasileiras. O que está em jogo é a proteção de uma infraestrutura de circulação que conecta recursos naturais, energia, comércio, informação e desenvolvimento.

É nesse contexto que a recente mudança de percepção observada dentro do Estado brasileiro ganha relevância. Pela primeira vez em muito tempo, surge o reconhecimento de que o mar não é apenas uma fronteira a ser protegida. É uma dimensão estratégica da própria soberania nacional.

Essa talvez seja a mudança mais importante. Não a ampliação de uma capacidade específica, mas a compreensão de que o Atlântico Sul deixou de ser um espaço periférico da geopolítica mundial para se tornar uma das regiões onde o futuro da autonomia brasileira será, em parte, decidido.

E essa percepção surge justamente em um momento em que as pressões externas sobre o Brasil se intensificam e a disputa pelos fluxos assume formas cada vez mais sofisticadas.

Seria um erro analisar essa mudança de percepção brasileira como um fenômeno isolado. Ela acontece em um contexto internacional marcado pelo retorno da competição entre grandes potências e pelo aumento das disputas em torno de recursos estratégicos, cadeias logísticas e corredores de circulação. O mundo atravessa uma fase de reorganização. E toda reorganização produz tensões.

Nas últimas semanas, o Brasil voltou a sentir parte dessa pressão. As iniciativas vindas de Washington em torno da classificação de organizações criminosas brasileiras, somadas às tensões comerciais, às disputas tecnológicas e às divergências em temas estratégicos, revelam algo maior do que episódios pontuais de política externa. Elas fazem parte de um ambiente internacional cada vez mais orientado pela disputa de influência.

O ponto central não está nas medidas específicas. Está na lógica que as conecta.

No século XX, a influência internacional costumava ser associada à presença militar direta ou à intervenção política aberta. No século XXI, ela frequentemente assume formas mais sutis. Surge por meio de sanções, mecanismos regulatórios, restrições tecnológicas, enquadramentos jurídicos, pressões financeiras, disputas narrativas e construção de percepções de risco. O objetivo raramente é a ocupação. O objetivo é ampliar capacidade de condicionamento.

É justamente nesse ponto que a guerra híbrida encontra a guerra dos fluxos.

Durante anos, o conceito de guerra híbrida foi associado principalmente à desinformação, operações psicológicas e conflitos informacionais. Esses elementos continuam presentes. Mas existe uma dimensão material que costuma receber menos atenção. A disputa pelas condições que permitem a circulação de riqueza, energia, tecnologia e comércio.

Quando uma rota se torna mais cara, um corredor logístico mais vulnerável, um setor econômico mais arriscado ou uma infraestrutura estratégica mais dependente de terceiros, o resultado é uma redução concreta da autonomia nacional. Não é necessário interromper um fluxo para influenciá-lo. Muitas vezes basta aumentar seus custos, ampliar suas incertezas ou condicionar suas regras de funcionamento.

É por isso que a questão central para o Brasil não é apenas o que produz. O país é uma potência agrícola, energética e mineral. A questão decisiva é outra: quem possui capacidade de observar, monitorar, influenciar ou condicionar os caminhos por onde essa riqueza circula.

O Atlântico Sul ocupa posição central nessa equação. E é exatamente por isso que qualquer esforço de fortalecimento da presença brasileira sobre suas rotas marítimas precisa ser compreendido para além da lógica da defesa convencional. Trata-se de ampliar capacidade de autonomia em um mundo onde a disputa pelo poder acontece cada vez mais sobre os sistemas que conectam territórios, mercados e sociedades.

O reconhecimento dessa nova realidade estratégica é importante. Mas seria um equívoco confundir percepção com solução.

A transformação silenciosa observada nos últimos meses não resolve os desafios da soberania brasileira. Ela apenas indica que o país começa a enxergá-los com maior clareza. E essa diferença é fundamental.

Nenhuma nação protege seus fluxos apenas com uma aeronave, um navio ou um sistema de vigilância. A verdadeira capacidade de defesa nasce da integração entre inteligência, infraestrutura, tecnologia, logística, política industrial, energia e diplomacia. É uma arquitetura de Estado, não uma plataforma específica.

O desafio brasileiro, portanto, vai muito além da vigilância marítima. Envolve proteger cabos submarinos, ampliar a consciência situacional sobre a Amazônia Azul, fortalecer a presença nacional em rotas estratégicas, reduzir dependências tecnológicas críticas, modernizar a infraestrutura logística e construir capacidade própria de monitoramento e análise. Envolve também aprofundar relações com parceiros sul-americanos e africanos que compartilham interesses semelhantes no Atlântico Sul.

Acima de tudo, exige uma mudança de mentalidade.

Durante décadas, o Brasil acostumou-se a pensar o mar como limite geográfico. O século XXI impõe outra leitura. O Atlântico Sul deixou de ocupar uma posição periférica no pensamento estratégico nacional e passou a integrar o centro das discussões sobre desenvolvimento, energia, logística e soberania.

É justamente por isso que a mudança recente merece atenção. Não porque represente uma chegada, mas porque sinaliza uma partida.

O Brasil ainda está longe de exercer pleno controle sobre os fluxos que sustentam sua autonomia. Mas talvez esteja começando a compreender que essa será uma das tarefas centrais das próximas décadas.

E toda estratégia nacional começa da mesma forma: pela capacidade de interpretar corretamente o mundo em que se vive.

O Brasil passou décadas discutindo como proteger seu território. Essa continuará sendo uma questão fundamental. Mas a grande disputa estratégica do século XXI está deslocando o centro da soberania para outro lugar.

Hoje, o poder também se manifesta na capacidade de proteger rotas marítimas, corredores energéticos, cabos submarinos, cadeias logísticas e fluxos de dados. Manifesta-se na capacidade de garantir que uma nação continue conectada, abastecida, produtiva e capaz de decidir seus próprios rumos em um ambiente internacional cada vez mais competitivo.

Foi essa realidade que transformou Ormuz, o Mar Vermelho, o Mar da China e o Canal do Panamá em espaços centrais da geopolítica contemporânea. E é essa mesma realidade que começa a recolocar o Atlântico Sul no centro do cálculo estratégico brasileiro.

A transformação silenciosa observada recentemente não resolve esse desafio. Mas sugere que o país começa a compreender sua verdadeira dimensão.

Porque nenhuma nação perde soberania apenas quando perde suas fronteiras.

Ela também perde quando outros passam a controlar os caminhos por onde circulam sua energia, sua riqueza, seus dados e seu futuro.

Talvez a principal notícia das últimas semanas não tenha sido uma mudança operacional nem uma decisão administrativa. Talvez tenha sido algo muito mais importante: o surgimento da percepção de que a guerra do século XXI já chegou ao Atlântico Sul.

O Brasil começou a entendê-la.

A questão agora é saber se conseguirá agir antes que outros decidam seu lugar nesse novo mapa do poder.