O Brasil decidiu enfrentar o trabalho sem vida fora dele

Nos dias 26 e 27 de maio, a Câmara dos Deputados deixou de discutir apenas uma mudança trabalhista. O que se viu em Brasília foi um confronto político, econômico e moral em torno do próprio conceito de vida humana numa sociedade que há décadas normalizou jornadas sufocantes como requisito de sobrevivência.

A aprovação da PEC que reduz gradualmente a jornada semanal e estabelece a transição da escala 6 x 1 para o modelo 5 x 2 rompeu uma blindagem histórica do Congresso Nacional. No primeiro turno, foram 472 votos favoráveis contra apenas 22 contrários. No segundo turno, a proposta consolidou ampla maioria: 461 deputados votaram a favor e 19 contra. Os ausentes foram 18 na primeira votação e 33 na segunda. Houve uma obstrução. O texto seguirá agora para o Senado Federal.

Horas antes da votação em plenário, a comissão especial da Câmara já havia aprovado o parecer do relator, deputado Leo Prates, do Republicanos da Bahia, por 34 votos a 4. Apenas parlamentares do PL e do Novo votaram contra. O plenário também rejeitou um destaque apresentado pelo PL que tentava alterar o período de transição para a escala 5 x 2, mantendo intacto o texto elaborado pelo relator no início da semana.

O resultado revelou algo mais profundo que uma divergência legislativa. Escancarou um país dividido entre setores que defendem produtividade sustentável e grupos políticos ainda presos à lógica de que desgaste humano representa eficiência econômica.

A escala 6 x 1 deixou de ser simples pauta sindical. Transformou-se em símbolo de um modelo de desenvolvimento que converte tempo humano em combustível descartável. Em supermercados, farmácias, hospitais, restaurantes, serviços de entrega e comércio em geral, milhões de brasileiros vivem presos a uma rotina que elimina finais de semana, destrói a convivência familiar e reduz a existência a deslocamentos intermináveis, turnos sucessivos e privação crônica de sono.

O Brasil criou uma cultura silenciosa de exaustão. O trabalhador sai de casa antes do amanhecer, retorna quando os filhos já dormem e recomeça o ciclo no dia seguinte, como se o corpo humano fosse incapaz de entrar em colapso.

Mas ele entra.

Os efeitos aparecem no crescimento de afastamentos previdenciários, transtornos emocionais, crises de ansiedade, depressão e doenças ligadas ao esgotamento físico permanente. O Estado tenta sustentar milhões de brasileiros adoecidos enquanto parte do setor político continua defendendo jornadas que comprimem descanso, lazer, vida afetiva e saúde mental.

Nenhuma economia sólida prospera destruindo sistematicamente sua própria força de trabalho. É óbvio, mas é o tipo de óbvio que precisa ser explicado.

Durante os debates na Câmara, parlamentares favoráveis à PEC defenderam que jornadas menos exaustivas aumentam a produtividade, reduzem afastamentos e melhoram a estabilidade familiar. O argumento não surgiu de experiências utópicas. Alemanha, Holanda, França e Dinamarca já compreenderam há muito tempo que competitividade sustentável depende também de descanso, equilíbrio emocional e qualidade de vida.

O contraditório, porém, revelou a permanência de uma visão econômica do século passado.

Deputados contrários à proposta insistiram no velho repertório segundo o qual direitos trabalhistas ameaçam empresas, elevam custos e produzem insegurança econômica. Representantes do PL e do Novo afirmaram que o Estado estaria interferindo excessivamente nas relações privadas e advertiram para possíveis impactos sobre pequenos negócios e setores intensivos em mão de obra.

O discurso não é novo.

Foi exatamente o mesmo utilizado historicamente contra férias remuneradas, licença-maternidade, descanso semanal obrigatório e décimo terceiro salário. Sempre existe uma previsão de colapso econômico quando o debate envolve ampliar a dignidade humana.

A contradição estrutural ficou ainda mais evidente porque muitos dos parlamentares que defendem jornadas prolongadas jamais aceitariam para si próprios a rotina que milhões enfrentam diariamente. Não pegam transporte lotado após doze horas fora de casa. Não trabalham domingos consecutivos. Não vivem permanentemente privados de convivência familiar.

Quando afirmam que descanso deve ser “livremente negociado”, ignoram a brutal desigualdade existente entre patrões e empregados num país marcado por desemprego elevado, informalidade massiva e fragilidade econômica de milhões de famílias. Na prática, liberdade de negociação frequentemente significa submissão por necessidade.

É evidente que pequenas empresas enfrentarão dificuldades de adaptação e alguns setores exigirão transição gradual. O próprio texto aprovado prevê implantação progressiva e mecanismos diferenciados. Mas o debate central deixou de poder ser evitado.

Qual é o custo nacional da exaustão permanente?

Quanto custa ao SUS o adoecimento emocional provocado por jornadas sufocantes? Quanto custa à Previdência o afastamento precoce de trabalhadores esgotados? Quanto custa à produtividade um país fatigado, ansioso e permanentemente privado de descanso?

A votação desta semana alterou algo importante no debate público brasileiro. Pela primeira vez em muitos anos, a Câmara dos Deputados discutiu tempo humano não apenas como variável econômica, mas como questão civilizatória.

O Brasil terá agora de decidir se continuará sustentando crescimento à base de desgaste humano ou se finalmente compreenderá que produtividade construída sobre fadiga permanente não representa desenvolvimento. Representa apenas exaustão institucionalizada.

A aprovação da PEC não encerra o debate. Apenas tornou impossível continuar fingindo que o problema não existe.