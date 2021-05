O Brasil diante do Massacre do Jacarezinho: Será que chegou a hora de Davi?

As descrições dos brutamontes, dos Golias, são metáforas bíblicas da força bruta que perde para justiça. As imagens e narrativas da luta contra a servidão são cheias de táticas de fuga, de estratagemas que definem a estratégia para a libertação dos cativos. No quadro atual de avanço contra o valor da vida chegamos ao limite do intolerável. Muitos perguntam o que pode acontecer, como não cair na amadilha dos provocadores, como reagir com sensatez dados os riscos de contaminaçäo, pelo virus e pelo ódio? Como sair dos processos de horror extremo, de ignorância, de cruelade e de bárbarie? Qianto tempo a razão cínica vai gerar um individualismo narcisista e, ao lado do medo, alimentando os donos do poder no país dominado pelos privilégios e pela perversidade que gera genocídio e se alimenta da indiferença?

Nossa maturidade e a qualidade de nossa democracia sofrem atentados diários, assim como nossa saúde, diante de um governo que se alia ao poder devastador da pandemia. O espetáculo confuso e delirante de continuar sem usar mascara e de apelar para a ruptura do pacto institucional se aliemnta de manifestações caricaturais como a de buzinar diante de hospitais, ou a de clamar pela falsa solução do apleo a uma intervenção militar que ja mostrou o risco do desvio de função, no passado e hoje. A conjuntura se agrava com a violação como invadir residências,criminalizar movimentos, invadir terras protegidas, saquear e destruir riquezas, privatizar patrimônio público e atacar opositores. Armando milicias e estimulando práticas genocidas para a atuação das instituições de polícia. Ao lermos nos dicionários definições para palavras como chacina, massacre e genocídio temos diferenças de intesidade, escala e enfase. Ao falarmos de acidente, tauma,caos, colapso e catástrofe temos um uso nem sempre preciso, mas estes significantes povoam o imaginário e as narrativas sobre a cena contemporânea em especial no Brasil. Vivemos tempos de cata’strofe, crueldade e barbárie, chegou a hora de mostrar o corpo da resistência indo do luto até luta, indo da rsistência até a busc de alternativas necessárias e possíveis de construir políticas e modos de governar que já se desenharam em inumeras práticas que já se mostraram indispensäveis.

As falsas guerras e cruzadas morais convergem para o que de fato são: violência extrema. A banalização da crueldade alimenta o moinho satânico ou a máquina de moer gente. Existe um momento em que o registro desta intensidade de violência vai tornando preciso o significado de certas palavras que precisam ser ditas , em que fenômenos sociais velados se convertem em fatos sociais e acontecimentos decisivos abrindo a fissura, o abismo e a brecha que exigem que se pense, que se faça o luto e que se busque resistir, nos limites de cada um e na força do coletivo no agir público contra o poder que se alimenta da doença e da injustiça. Sair nas ruas vai se tornando inevitável para barrar o risco de ampliar os banhos de sangue, o disperdicio da vida pelo aniquilamentoi, pelo encarceramento e pela perda de vontade.

Nos fatos sociais, os que envolvem e afetam a vida de todas e todos, temos o registro de como o horror extremo bate na fronteira do intolerável. A dimensão ética tem de responder ao questionamento de quando agir, a partir do julgamento dos fatos desde a convicção da dignidade moral que nos define sobre a condição humana. Esta tomada de consciência quase sempre se relaciona com fatos mobilizadores, que se não tiverem respostas fazem a sociedade sucumbir ao poder dos crimes aberrantes, quando mesmo diante da evidência robusta das provas encontra os seus agentes justificadores. No meio de tantas chacinas se produz um genocídio como processo, mas em algum momento se dá o Massacre, como o Jacarezinho, que exge resposta sob pena de nos submetermos a mais um avanço na direção da servidão e do ódio.

O Massacre do Jacarezinho é um ponto de intensidade, um evento que define a intensidade e o alcance de um acontecimento definidor, um divisor de águas que cobrará o seu preço no futuro do presente. O mesmo se dá em relação a uma sucessão de traumas que produziram o colapso ambiental e sanitário, bem como, ao conjunto de ações do tipo da guerra híbrida, que levaram a uma farsa judicial e institucional e a uma tutela policial e militar. O que abre para a emergência de bandos armados que tornaram ainda pior o quadro de controle miliaciano e do tráfico dos territórios como instrumento de extração de mais valia social e produção de sofrimento.

O facasso se alimenta e se repete quando se trata de sustentar interesses e forças da injustica e da desigualdade na via da segregação e do preconteito. A pergunta que se coloca é se nos próximos dias, deste maio de 2021 poderemos barrar a lógica destrutiva,através de um blocos de forças capaz de rearticular as relacões entre imunidade e comunidade na via democrática e republicana. O mês de maio lembra a necessidade de avançarmos num projeto para o Brasil que vá além da abolição, capaz de contribuir para avançar apor meio de nova alianças com oas que se teve contra as ditaduras de todo tipo. Tratasse de impedir que se quebre as condições mínimas para que a sociedade brasileira não passe mais uma vez pelo atraso dos banhos de sangue e de dor.

Neste quadro Davi se movimenta, pela unidade das forças moleculares de defesa da vida que não aceitam a mentira e a força bruta. Mas será preciso ter coragem, paciência e orgnização para garantir que este maio de 2021 seja marcado pela virada da resistência. A unidade na diversidade começa a se organizar a partir da centralidade do social e das vozes, corpos e territórios segregados, que gritam contra a naturalização dos processos morbidos ou, da pulsão de destruição. Maio de luto e de luta como resposta ao Masacre do Jacarezinho e a uma explosão de fome, doença e morte que nasceu do negacionismo como discurso atual do legitimação da exceção e do excesso. Estamos diante de foças que colocam em prática o apelo ao fascismo sem máscara, pois Golias enlouqueceu.

O neoliberalismo, esta doença infantl do capitalismo mundilizado, começa a ensinar o valor da vida, a importância da justica social e o valor do conhecimento. O valor de uma política que afirme a cidadania e a responsabilidade dos governates em unir a nação, afirmar o primado dos direitos e se submeter a práticas republicanas sob a base da soberania popula,r sem as exclusões prévias que nos lançam na lógica perversa de quem tem sede de morte.

