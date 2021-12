O Brasil e a Boate Kiss

Apoie o 247

Essa invasão hacker ao site do SUS num país onde a milícia digital impera impune é, no mínimo, suspeita. Primeiro que vem a calhar para um governo que não quer impedir a entrada de contaminados pela Covid numa época de férias e festas. O capitalismo desumano e infectado segue mandando. Estamos vivendo um momento em que a Covid volta a atacar os países que ainda tem dinheiro para viajar.

Na Alemanha a quarta onda é uma realidade, pela baixa vacinação incompreensível e pelo desejo de volta a vida normal justamente no inverno onde as contaminações mais acontecem. Aí, vem o prefeito do Rio junto com o governador e decretam que vai haver queima de fogos na orla mas não vai haver shows. Ah, bom. Que alívio. Ao invés de 3 milhões de pessoas aglomeradas, teremos 2 milhões e 700 mil. Como diria o saudoso senador Heinze da CPI, serão 300 mil vidas salvas.

Sem querer fazer paralelos de mau gosto e desrespeitoso em relação às vítimas, o Brasil virou uma espécie de boate Kiss. Quanto mais gente entrar melhor e depois, no auge da aglomeração acedem-se os fogos. Só que no caso da boate Kiss, mesmo demorando, os responsáveis pela tragédia foram punidos. Se espera o mesmo para quem está promovendo essa liquidação, essa queima total, sem trocadilhos, da vida dos brasileiros. Conseguimos, mesmo com o governo trabalhando contra vacinar boa parte da população. Agora vêm os mesmos responsáveis e incitam a entrada de mais possíveis contaminados. É um absurdo,

Nesta semana de adiamento (e podem vir outras) imaginem quantas pessoas vindas de países sob pandemia que entrarão livremente no Brasil? Mas, segundo os mesmos responsáveis, é melhor perder a vida do que a liberdade. Liberdade deles de matar quem ainda quer viver. Depois dessa abertura dos portões sem nenhum critério, que sentido faz controlar a entrada? Já tinha demorado para começar antes da suspensão, imaginem depois desta semana de adiamento? Não faz mais sentido.

Temos que pressionar as instâncias que ainda palpitam e que não estão em recesso para que mantenham o mínimo de controle. E que a população tenha juízo e administre seus justíssimos anseios de vida normal. A vida não está normal mesmo que eles, os responsáveis por isso tudo, queiram fazer parecer.

Pensando bem, este não seria, de forma alguma, um momento para recessos do judiciário, festas, ou “abertura dos portos”. A boate Kiss matou muita gente pela ganância de seus donos e a irresponsabilidade da banda que tocava. O Brasil também já matou muita gente pelos mesmos motivos. Espero que essa queima de fogos não acabe de incendiar nossas poucas esperanças de volta a vida normal e que cheguemos inteiros nas eleições de 2022.

