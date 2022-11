O Brasil mostra a sua cara

"A classe média tem um buraco cheio de minhocas no lugar do cérebro e faz papel triste querendo dar golpe", escreve Hildegard Angel edit

Apoie o 247

ICL

Hildegard Angel, para o 247

Que gente fofa, meiga, solidária, caridosa, não acham?

Que povo manso, amável, generoso, humano, concordam?

Como será harmonioso, ou seria, o Brasil com essa gente no poder!

Ah, esqueci, essa gente ESTÁ no poder. Este é o mesmo discurso de quem manda "metralhar a petralhada", e de quem impede uma criança de 9, 10 anos de fazer o aborto a que a lei lhe dá o direito, depois de ser estuprada por um parente.

Um mimo de gente, que chegou ao poder graças a fake news, lava jato, cooptação das mentes através de algoritmos, fomentando medos, espalhando mentiras.

Uma gente proba, séria, bem intencionada, que, em 4 anos, furou o teto de gastos em R$ 795 bilhões, e o "mercado" não viu, olhou pro outro lado, não pegou nada, nem um editorialzinho do Valor.

Nem economistas neoliberais foram pra TV chamar de "PEC do precipício", como agora fazem contra a proposta do próximo governo para dar conta dos programas sociais. Muito menos foram "causar" na TV, quando o Banco do Brasil cedeu carteira de R$ 2,9 bilhões ao BTG 'sem devidas justificativas'. Isso 'tava de boas', não é?

Se a elite tem um buraco no lugar do coração; a classe média tem um buraco cheio de minhocas no lugar do cérebro e faz papel triste querendo dar golpe.

Já o "mercado" rói a economia brasileira como a um queijo suíço, cheio de buracos, não deixando para o povo nem a casca.

🚨 Grave demais!



Durante protesto golpista em Recife (PE), homem vestido de militar e que se diz pastor evangélico e “capitão” diz que “pegará sua arma” e matará militantes do PT e do PSOL que vir na rua. pic.twitter.com/ITFvrZ4914 — William De Lucca (@delucca) November 16, 2022

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.