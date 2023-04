O Brasil nas asas da música

Apoie o 247

No dia em que o então ministro da Cultura Gilberto Gil cantou na Assembleia da ONU, em 2003, e botou o secretário-geral Koffi Annan para tocar tambor a seu lado, desvendou-se ali a vocação brasileira de misturar música à política e de se expressar e se fazer entender através da sua vigorosa cultura. A plateia na ONU dançou animada ao som de “Toda Menina Baiana”, a canção que o baiano Gil, com régua e compasso, escolheu do seu próprio repertório.

A performance ficou conhecida como Show da Paz porque homenageava as vítimas, entre elas o diplomata brasileiro Sergio Vieira, mortas em um atentado a bomba contra um prédio da ONU, em Bagdá. Na época, o governo do presidente Lula embarcava em uma campanha de solidariedade contra a fome no planeta. O gesto de Gil nas Nações Unidas foi uma excelente divulgação da nossa cultura. Mas foi mais. Foi uma ação diplomática das mais potentes.

Agora, 20 anos depois, a música mais uma vez faz política. E a Bahia retorna ao centro do cenário mundial com a ministra da Cultura Margareth Menezes cantando a capela “Luz do Sol”, música de outro baiano, Caetano Veloso, no jantar oferecido em Pequim pelo presidente Xi Jinping ao líder brasileiro. A ministra, que cantou com sua voz vigorosa a pedido de Xi naquele momento de afirmação do retorno do Brasil ao cenário mundial, representava ali não apenas todas as mulheres negras brasileiras, mas também nossa cultura, soberania e relevância.

A viagem à China de Lula devolveu o orgulho de ser brasileiro, disse não ao viralatismo nacional e nos encheu de esperança e emoção. Emoção quando ouvimos Lula e Janja serem recebidos pela orquestra chinesa tocando “Se essa rua fosse minha”, de Roberto Martins e Mario Lago. E emoção ainda maior quando Lula foi saudado por crianças chinesas e caminhou ao lado do presidente chinês ao som de “Novo Tempo”, dos grandes Ivan Lins e Vitor Martins:

“No novo tempo

Apesar dos perigos

A gente se encontra

Cantando na praça

Fazendo pirraça”

Estamos de volta. Voa Brasil.

