O Brasil nas ondas do rádio

Apoie o 247

ICL

A Cinebrasil TV estreia hoje (sexta, 17/3) a série Memória da Mídia, com direção geral de Beth Formaggini. A história de alguns marcos da comunicação de massa no Brasil ganha abordagens aprofundadas e críticas, sobretudo quando confrontam as boas intenções que os criaram e o destino a que foram legados em tempos recentes.

Os dois primeiros episódios se reportam a dois expoentes da radiofonia no país: a Rádio MEC e a Rádio Nacional. As imagens de aparelhos de rádio antigos, de torres de transmissão e do ar por onde circulam as ondas sonoras ancoram um bom levantamento de materiais de arquivo e entrevistas esclarecedoras.

A "BBC brasileira"

Fruto do pioneirismo visionário do antropólogo Edgard Roquette-Pinto, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro surgiu numa época (1923) em que o Brasil cultuava o Modernismo e perseguia a modernidade. Mais tarde, Roquette-Pinto doaria o sistema completo ao estado brasileiro para fazer dele uma rádio pública e educativa. Surgia a Rádio Ministério da Educação com sua programação de alta cultura, música clássica e óperas, considerada por muitos como elitista.

Este primeiro episódio, dirigido por José Carlos Asbeg e Beth Formaggini, relembra a trajetória da "BBC brasileira" até ser instrumentalizada pela ditadura e desmontada a partir do governo Temer. Figuras como o maestro Edino Krieger, o jornalista Claudio Bojunga (neto de Roquette-Pinto), o cantor e radialista Servio Tulio (falecido no último dia 10) e o atual gerente Thiago Regotto discorrem sobre o que diferencia a Rádio MEC e sobre a outrora intensa interlocução da emissora com seus ouvintes.

O documentário termina com imagens chocantes das instalações da rádio, na Praça da República, em seu estado atual de abandono e deterioração. Um retrato da condição a que a cultura foi relegada nos dois últimos governos. A Rádio MEC (somente FM) continua no ar por resiliência de um pequeno grupo.

Nosso primeiro star system

A Rádio Nacional, representativa de toda uma época da cultura de massa no país, é o tema do segundo episódio. Aqui é enfatizada a diversidade da programação, que abrangia shows musicais, noticiários, radionovelas, programas de calouros, de humor e de suspense. Há lugar para curtas análises, por exemplo, do funcionamento do Repórter Esso entre a oficialidade e a "curadoria" da multinacional que lhe dava o nome, bem como do papel desbravador da emissora no âmbito da integração nacional.

Jards Macalé e Walter Lima Jr. contam lembranças divertidas de seus tempos de ouvintes, quando a Rádio Nacional formou o primeiro star system da cultura brasileira. Beth, que dirige o episódio, se permite aparecer conversando com os entrevistados à distância – o que surpreende pela qualidade das imagens.

Segundo se depreende de um dos depoimentos, o clima de delações e perseguição instalado pela ditadura de 1964 começou a minar a imagem e a atuação da Nacional. A criação da EBC, no governo Lula, deu-lhe novo fôlego, mas as imagens finais, dos espaços antes ocupados pela rádio no célebre prédio de A Noite, na Praça Mauá (Rio), agora vazios e aparentemente abandonados, denotam o fim melancólico de uma era.

Faz falta apenas alguma menção ao tanto que a Rádio Nacional legou à televisão em termos de atrações e modelo de atuação na cultura de massa. Nos créditos finais de ambos os episódios, ouvimos trechos de audiências públicas em que se advoga um futuro digno para as duas rádios que ajudaram a construir a fisionomia do Brasil moderno.

A série Memória da Mídia se completa com episódios sobre a Revista Cruzeiro, o Globo Repórter e as rádios e TVs piratas.

Um trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=-fd3Eb5TUhw

A seguir, a programação dos três primeiros episódios:

1. Rádio Mec – A Escola do Rádio

17/03/2023 Sexta 22h

19/03/2023 Domingo 12h30

21/03/2023 Terça 9h00

23/03/2023 Quinta 21h30

25/03/2023 Sábado 18h00

27/03/2023 Segunda 19h00

29/03/2023 Quarta 21h00

2. Rádio Nacional – A Gente Faz um País

24/03/2023 Sexta 22h

26/03/2023 Domingo 12h30

28/03/2023 Terça 9h00

30/03/2023 Quinta 21h30

3. Revista O Cruzeiro – Os Bambas da Fotorreportagem

31/03/2023 Sexta 22h

Consulte aqui a programação da CINEBRASiLTV.

Neste link, é possível consultar as operadoras que carregam o canal, apenas informando o Estado.

CINEBRASiL TV também está disponível no NOW / Claro TV+.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.