O Brasil que vai salvar o Brasil

Os bolsonaristas que não foram eleitos são aqueles que perderam o holofote ou que não foram espetacularmente perversos e cruéis. Os que mais desrespeitaram o povo, roubaram, debocharam, esculacharam, esses foram elevados à categoria de ídolos, de cidadãos de bem, de representantes da horda de extrema direita e, segundo eles, do povo brasileiro. Aliás, parte do povo brasileiro virou isso mesmo. É o que eles queriam e conseguiram.

Ouvi uma postagem do Fábio Porchat que agora se dedica a virar o voto dos indecisos a favor do Lula, que mostra isso. Ele sempre disse que não é Lula, mas vai votar por uma questão civilizatória, democrática. A conversa dele com um cidadão que votou no Bolsonaro sem saber bem porquê foi reveladora. O cara não gosta do Bolsonaro quando é perguntado, concorda com as críticas a ele, é pobre, vive mal, mas votou nele. Já votou no Lula antes e sabe que agora está pior, mas assim mesmo votou.

É isso, o povo não é politizado, não estudou, não se educou por omissão do Estado e agora é realmente massa de manobra.

O que alguns brasileiros estão fazendo em relação ao povo do nordeste é inominável, como é inominável este governo. Estão desenvolvendo um preconceito que já existia e Bolsonaro culpando os nordestinos por serem analfabetos e votarem no Lula. É de um absurdo fascistóide inaceitável. O Nordeste é um dos únicos lugares do Brasil onde o povo explorado e pobre tem alguma noção do que foram os anos Lula. Não tem a ambição da ascensão social que talvez seja mais presente no sudeste e no sul e não é do agro negócio como os do centro-oeste. Ë um povo desbravador, lutador, guerreiro, que sabe de onde vem a força da transformação e eles querem a transformação, não a ilusão da ascensão social.

A ascensão social pressupõe eliminar seu vizinho para galgar o degrau em que ele está. Se baseia na meritocracia, é contra as cotas e o social. O povo do nordeste sabe que não é por aí. Sabe que só juntos conseguirão mudar as coisas para todos. Essa é a verdadeira ascensão social. Ouvir essa gente ofendendo os nordestinos é como receber o aval das autoridades para o descalabro, o esfacelamento a decadência democrática. Se não cuidarmos, e mesmo Lula sendo eleito isso é fundamental, vamos chegar fácil à guerra social. As portas dos armários foram abertas e saíram de lá os criminosos, preconceituosos, fascistas e genocidas que não querem saber de nada que passe pelo social e legalmente armados. É para destruir e isso eles sabem fazer muito bem.

Ë uma constatação que me deprime, me desanima, me dá uma consciência cristalina do que virou o Brasil. Mas virou em parte. Acredito que a outra parte é maior e vai equilibrar esse jogo dia 30 de outubro. Mas que vai ser difícil depois, isso vai.

