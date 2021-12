Apoie o 247

A notícia de que Bolsonaro afirmou em uma Live que pessoas no Reino Unido estavam contraindo AIDS depois de receberem duas doses da vacina contra covid-19 - "Recomendo que leiam a matéria. Não vou ler aqui porque posso ter problemas com a minha live", disse o presidente, - foi manchete hoje no site de um dos maiores jornais aqui de Israel, o Maariv.

A notícia fala da recomendação da CPI e agora da determinação do STF em investigar o presidente em vista de tal descalabro. O jornal ainda menciona que Bolsonaro foi o único líder do G-20 a comparecer ao encontro sem estar vacinado. Só faltou dizer que Bolsonaro está sendo chamado de "Noivinha do Aristides".

Tudo o que já se disse sobre Bolsonaro ainda não explica como ele recebeu 57 milhões de votos. Será que temos esta quantidade de imbecis na população? Podemos crer que toda esta gente acredita nestas baboseiras e por isso o elegeram? Temos mesmo este déficit de inteligência e bom sendo em tanta gente? Sim e não.

Sim, não foi por falta de aviso. Eu e milhares de outros brasileiros esbravejamos nas redes sociais quem era a figura. Fiz um vídeo sobre a civilização e a barbárie que viralizou. Escrevi artigos e postei vários vídeos desenhando quem era Bolsonaro. Outros tantos fizeram a mesma coisa e até mais do que eu. Tudo que ele representava e tudo o que ele faria está lá publicado. Quem votou nele sabia em quem estava depositando seu voto.

Não, nem todo mundo que votou no inepto acreditava no que ele seria capaz. Se o sujeito foi um deputado medíocre, na presidência seria do mesmo naipe e pelo menos a esquerda não voltaria a governar o país. Melhor uma besta de direita do que um professor de esquerda, pensaram muitos deles. E assim foi.

Muito bem, posso aceitar que muita gente se enganou. Não leu tudo o que foi exposto aos quatro ventos. Pensou que não era sério tudo o que estavam apregoando sobre o homem. Confiavam que no poder ele seria comedido nas ações e nas palavras. Fizeram coro com as Fake News e assim chegamos ao que temos hoje como presidente.

Da Internet trago a seguinte adaptação de uma fábula.

Não Discuta com um Burro

O burro disse ao tigre:

- ′′A grama é azul.".

O tigre respondeu:

- ′′Não, a grama é verde.".

A discussão aqueceu, então, ambos decidiram buscar um parecer do leão que era o juiz da floresta.

Antes mesmo de chegar aonde o leão estava, o burro começou a gritar de tal modo, que despertou o interesse do gado que insatisfeito comia a grama verde, enquanto assistia aquela cena patética:

- ′′Sua excelência, não é verdade que a grama é azul?!".

O leão respondeu:

- ′′Certamente, a grama é azul.".

O burro se apressou e continuou tentando argumentar, porque afinal de contas era burro e seu vocabulário tinha poucas palavras:

- ′′O tigre discorda de mim, me contradiz e me incomoda. Quero que ele se cale e seja castigado!".

O leão declarou:

- ′′O tigre será punido com 5 anos de silêncio.".

O burro deu um salto e saiu dali seguido pelo gado eufórico que gritava:

- ′′A grama é azul, a grama é azul!".

O tigre aceitou a sua punição, mas perguntou ao leão:

- ′′Excelência, por que fui castigado se a grama é verde?".

O leão respondeu:

- ′′De fato, a grama é verde ".

O tigre insistiu, respeitosamente:

- ′′Então, por que fui punido?".

O leão respondeu:

- ′′Isso não tem a ver com a grama ser azul ou verde. O castigo aconteceu, porque não é possível que uma criatura inteligente como você, perca tempo discutindo com um burro e, ainda por cima, venha me incomodar com essa pergunta insana.".

Moral dessa narrativa:

Jamais perca tempo em discussões que não fazem sentido. A pior perda de tempo é discutir com um tolo que não se importa com a verdade, mas apenas com a vitória de suas crenças e ilusões acima de tudo.

Há pessoas que não têm capacidade para compreender, mesmo que muitas evidências e provas lhes sejam apresentadas. Por estarem cegas pelo ego, ódio, vaidade etc., a única coisa que desejam é ter razão acima de todos, mesmo que não a tenham.

Quando a ignorância grita, a inteligência cala. Acredite, a sua paz e tranquilidade valem muito mais."

Um dos sinais de inteligência, como disse o Leão na Fábula, é não discutir com um burro. Nada o fará mudar de ideia. Não existem argumentos, bom senso e apelos científicos que demovam um burro de acreditar no que quiser. Portanto, esperar de Bolsonaro uma luz a razão, um lampejo de raciocínio, um cintilar de humildade e reconhecimento de algum erro, é crer no impossível, ou seja, é discutir com um burro.

Bolsonaro é o Papai Noel de uma imensa parcela de brasileiros. Eles acreditam que ele seja bondoso, que vai trazer presentes e fazer a vida parecer melhor. Seus filhos são as renas que puxam sua carruagem e ajudam o bom presidente a chegar em todas as casas de seus apoiadores.

Assim como não se pode tapar o sol com uma peneira, a realidade não pode ser escondida de todos. Os fatos falam por si e a popularidade de Bolsonaro é a pior de um presidente em toda história da República. Seus apoiadores já são cerca de 30%, aqueles que rezam sua cartilha e são fascistas de carteirinha. Gente que acha que a TFP - Tradição Família e Propriedade é uma instituição comunista, como comunista são tudo e todos que atacam o presidente.

Na verdade nem é preciso acrescentar mais nada ao que já se sabe de Bolsonaro. Basta deixar o cara falar e ele vai se enforcando sozinho. Raros líderes mundiais lhe cumprimentam. Um pária com quem somente os garçons de eventos internacionais conversam por força da profissão.

Por outro lado, superando todas as adversidades, todas as mentiras, perdas familiares e injustiças, um ex-presidente ressurge para liderar o Brasil. O único nome capaz de trazer o Brasil de volta para o seio das nações respeitadas. Aquele que ainda nem foi eleito, mais já é recebido como chefe de Estado.

O burro, digo, Bolsonaro bem que tentou, mas não conseguiu matar a esperança. Lula vem aí!

