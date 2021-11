O candidato culpado

Apoie o 247

Sérgio Moro filiou-se ao Podemos e discursou como possível candidato à Presidência da República nas eleições de 2022; contrariou a maioria dos analistas que acreditavam ser o STF o seu maior sonho - apesar de toda a sua ação política enquanto magistrado mostrar que apenas se cacifava como o “salvador da pátria”, após, intencionalmente e criminosamente, destruir as maiores empresas do país quando estava à frente da Lava Jato, a operação judicial mais injusta da nossa história recente.

A mídia corporativa, alinhada à ideologia do neoliberalismo, tenta salvar a falsa ideia de um legado positivo da operação Lava jato para o Brasil e utiliza da linguagem jurídica para manipular o imaginário coletivo em favor do potencial candidato, o ex-juiz e herói na luta contra a corrupção. É verdade que ele foi declarado apenas como suspeito nos processos judiciais injustos construídos contra o Presidente Lula; a norma foi aplicada pelo STF, reconhecendo a parcialidade do ex-juiz e sua atuação política para beneficiar o atual governante, a JUSTIÇA foi feita e os processos anulados.

No entanto, a declaração de sua suspeição não é o suficiente para a demonstração do mal que ele representa para a nossa soberania e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. No senso comum do brasileiro médio o suspeito é aquele que não será condenado, é o privilegiado, o bem-nascido, aquele que está acima da Lei, a quem tudo é permitido, é o filho da desembargadora pego com mais de duas toneladas de maconha e que é tratado apenas como alguém que tem transtornos mentais e precisa ser cuidado, é o cidadão de primeira classe, aquele que todos almejam ser.

Enquanto tratam Sérgio Moro como suspeito, o Presidente Lula permanece sendo tratado como culpado, apesar de sua inocência e toda a injustiça cometida contra ele e tantos outros na longa caminhada do golpe, iniciada em 2005 com o Mensalão e teve seu ápice com o impeachment ilegal da Presidenta Dilma em 2016.A realidade que se impõem é a de demonstrar que Sérgio Moro, o candidato do neoliberalismo, não é apenas um suspeito, mas é o verdadeiro culpado por todos males e dores que sofremos atualmente com o país destroçado e a deriva, com todos os direitos e garantias coletivos sendo negados à maioria da população e desobrigando o Estado de suas responsabilidades com os cidadãos, e por outro lado garantindo a emissão de recursos nacionais aos especuladores internacionais, chamados de “investidores”.

Acredito que esse momento exige de todos nós a sabedoria e a luta para que a verdade seja vitoriosa e que, unidos, possamos reconstruir nosso país. Para tanto é imprescindível mostrar toda a injustiça sofrida pelo Presidente Lula e que o real culpado é o candidato do império, da oligarquia e que representa todo o ideário do neoliberalismo, e esse é o candidato culpado, Sérgio Moro.

