O caos da direita foi dominado. Falta controlar os ânimos da esquerda

Apoie o 247

ICL

Buscamos neste artigo conclamar a uma reflexão mais profunda os setores das mídias progressistas, e membros ilustres do Partido dos Trabalhadores, que estão defendendo uma tese altamente discutível e perigosa de que devido a vitória eleitoral já temos força política suficientes para fazer um acerto de conta com alas golpistas do Exército. Nosso objetivo é chamar a atenção para os graves riscos que o nosso projeto de governo corre ao tentar dirigir os rumos do governo a partir de uma avaliação totalmente equivocada como mostraremos abaixo e cuja adoção se constituirá num grave risco a democracia do país.

Alguns jornalistas progressistas, alguns políticos importantes, que pregam que o Lula tome medidas para enfrentar o militarismo e coloque a questão militar no centro de sua complexa agenda. Outros estão inclusive levantando uma hipótese incendiaria de instaurar uma CPI e outros querem a demissão do Ministro do Exército. Surgem mobilizações no seio da esquerda que estão assumindo uma grande importância política, fomentadas pelo prestígio político destes intelectuais.

O crescimento deste movimento na sequência poderá atingir a executiva nacional do PT e contaminar as relações com os demais partidos, romper as frágeis alianças e a unidade duramente conquistadas e ameaçando nosso governo e, portanto, comprometendo nosso futuro.

Este movimento em última análise se constituirá numa situação paradoxal, onde a esquerda produzirá a crise que a direita tentou e não conseguiu. Se seguir crescendo o punitivismo de esquerda trará a crise para o centro do governo, e ainda mais tirará o foco dos reais responsáveis. Os Bolsonaristas vão certamente defender os militares e procurar criar crises ao longo do governo.

Vejamos em maiores detalhes estes pontos.

Na conjuntura surgida depois de 8 de janeiro os jornalistas e a sociedade identificaram uma série de denúncias contra Militares Bolsonaristas que estariam sendo coniventes com o golpe e um forte movimento de setores da esquerda nas mídias alternativas pedindo a exoneração do Ministro da Defesa José Mucio, com alguns argumentos tipo “ele não fez os movimentos necessários para retira os golpistas da frete dos quarteis”, e “devemos aproveitar o prestigio político das eleições para desbolsonarizar as forças armadas” e isto se constitui em simplificações que devido a conjuntura explosiva se constituem em um grande problema, e que parte me uma lógica simplista, reducionista e desinformada de que algum problema iria se resolver, com a simples substituição de Ministro ou de alguns generais, atribuindo uma gravidade indevida ao que podemos considerar como uma estratégia política (equivocada talvez) para evitar um confronto com estas corporações, que perdurou por uma semana e foi aceita pelo nosso governo e pelo nosso presidente, e portanto não é de responsabilidade somente do ministro ou do comandante do exército.

Fazer a demissão de José Mucio e colocar um quadro ‘linha dura’ no Ministério da Defesa seria um erro com proporções catastróficas pois certamente se produziria uma crise política, que assumiria grandes proporções na mídia e na sociedade que reforçará a unidade popular da direita e poderá afetar ainda mais a já frágil a unidade nacional, podendo se desdobrar em graves conflitos como provocar insubordinações e até uma insurreição militar que reergueria as ‘ordas’

Bolsonaristas já conhecidas, sob um comando que poderia facilmente resultar em uma luta armada que logo se tornará uma guerra civil ou seja estaremos colaborando com a destruição da unidade nacional e cumprindo com os objetivos estratégicos das forças imperialistas, e por isto são extremamente perigosas.

Trazer a pauta militar agora para o centro do governo significaria um congelamento das pautas de interesse público. Este movimento unificaria a direita em torno dos militares e nos levaria a derrota política fatalmente, pois é um tema candente e que assumiria certamente o centro da agenda política e destruiria a nossa frágil aliança de governo. Este movimento, portanto, pode ser caracterizado como uma traição ao nosso programa (este tema não foi sequer citado) e ao interesse público.

Afrontar os militares neste momento portanto caracterizaria é um ato irresponsável e seria um foco de tensões permanentes. A doutrina militar cria uma disciplina automática onde os indivíduos atuam dentro de uma cadeia de comando, e segue o que for ordenado, e, portanto, existem concretas possibilidades de temos

uma “crise de comando’ uma insubordinação que significaria que estariam prontamente respondendo a um comando Bolsonaristas, que reunificaria a direita e seria o início de uma crise de resultados imprevisíveis;

Estamos vivendo uma conjuntura nacional e internacional extremamente frágil e desfavorável e enfrentar o militarismo produzirá certamente uma crise, que aglutinaria de novo a direita sem uma avaliação do terreno e sem considerar a correlação de forças.

Ao impor esta agenda o Presidente LULA estaremos impondo um grande ônus de assumir uma complicada agenda de interesse internacional para a qual nem ele nem nós nem ninguém está preparado. Todos desejamos justiça e lutaremos para punir os generais que participaram dos movimentos golpistas. Porem isto deve ser feito dentro do devido processo legal. Só teremos condições de fazer isto se consolidarmos nosso governo. E a sequência dos fatos nos mostra que temos boas condições para isto.

Devemos evita o fogo amigo. A conjuntura já é um barril de pólvora. Temos que tirar pressão deste cenário.

As manifestações golpistas foram enfrentadas com grande sucesso.

A violência do golpe e a rápida resposta de nosso governo, graças a capacidade política de Lula Dino e do Ministro Presidente do STE e do conjunto do governo recém instalado, conseguiu uma eficiente reação, com a intervenção no governo do Distrito Federal e a rápida desocupação dos prédios públicos seguidos do pedido de afastamento do governador do Distrito Federal Ibanes Rocha por 90 dias, prisões do Secretário de Segurança do DF e ex ministro de Bolsonaro Anderson Torres, e pela prisão do Coronel comandante da PM do DF, e de mais de 1200 golpistas presos na Papuda e em centenas de processo que estão em andamento.

Estas ações tiveram repercussão favorável e com uma grande demonstração de unidade política na luta pela democracia e pela soberania nacional, expressa na reunião histórica com os governadores, e também nas grandes mobilizações da esquerda em onze de janeiro em todo o pais.

Um dos principais objetivos do vandalismo praticado em 8 de janeiro era criar o caos e criar uma crise no governo que se inicia contando com uma GLO. A

intervenção civil rompeu com a esta tradição e as medidas andam no sentido de retirar os militares como responsáveis para sanear problemas de segurança publica.

A ampla maioria da sociedade brasileira repudiou o golpe. Estes eventos mostrou um caráter violento e antidemocrático da mobilização e acabou isolando o Bolsonarismo, e até mesmo estão ocorrendo divisões em suas bases. A grandes mídias capitaneadas pela Rede GLOBO, fez uma ampla cobertura que fortaleceu o sentimento democrático anti golpista. A FIESP a CNA, e outras representações do mercado manifestaram publicamente seu repudio ao golpe e a queda do dólar é um forte indicador disto.

Pela primeira vez em muitos anos a esquerda estará na ofensiva e a direita em defensiva. A sequência das investigações que ocorrerão gradativamente trarão com o tempo as informações com maior clareza e estes processos certamente serão acompanhados pela sociedade brasileira e assim manterão a opinião pública a nosso favor, e a favor da atuação do STE em sua clara disposição de aplicar os artigos 359 do código penal, diminui e as mobilizações golpistas da direita nas redes sociais.

Muitas pessoas com importantes participação no golpe, como formadores de opinião e empresários que forneceram recursos já estão na cadeia e/ou estão indiciadas em processos cujas punições precisam acontecer dentro do devido processo legal, em um movimento que recoloca o poder das instituições. Inegavelmente estes fatos caracterizam uma conjuntura amplamente favorável e a prioridade agora é a implantação do nosso governo significará o reestabelecimento da ordem democrática e a implantação de nosso programa onde se localiza o interesse publico real, e ao mesmo tempo permitirá o fortalecimento das instituições (PGR, Policia Federal, ABIN, GSI) e a continuidade dos processos legais, que com o tempo chegará aos militares golpistas começando pelo General Heleno, Braga Neto, Leônidas Pires e se estendendo a todos os demais pelos crimes cometidos ou seja por ”tentar depor, por meio violento ou grave ameaça governo legitimamente constituído, e “Tentar por meio de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático e de Direitos (art 359 e o artigo 359 L do Código Penal, e estas ações já foram iniciadas por Alexander de Moraes.

A prioridade do governo agora não é fazer um enfrentamento com os militares. Este enfrentamento deverá ser discutido com a sociedade e deverá responder aos grandes temas das relações políticas de militares e setores econômicos com a segurança nacional e com a segurança pública e em última análise com a democracia e com a soberania nacional.

Devemos entender que a prioridade é iniciar o governo e que para tanto devemos neste momento ter o mínimo de conflitos. Agora não é um bom momento para promover este acerto de contas com a história. Os militares estão na defensiva neste momento, e se soubermos conduzir o processo político eles poderão ser controlados de maneira inteligente e eficaz não se constituirão em ameaças para o governo

LULA agora estará cercado pelo staff do governo, e nos próximos momentos estará com controle institucional do GSI e do SNI e com apoio de todos nós, ficará fácil monitorar os militares deixando claro politicamente que a presença de militares na política é ilegal e será punida. Devemos debate uma agenda nacional positiva para as forças armadas e uma política de Segurança Nacional.

Em conclusão: não existem objetivos políticos concretos para LULA demitir o Ministro da Defesa José Múcio, pois esta demissão traria um tema para o qual não estamos preparados e que não é uma prioridade nacional como querem afirmar os defensores desta proposta. Isto significaria uma aventura, posto que não temos nenhum consenso sobre o que fazer com um tema desta envergadura que nem sequer foi debatido em nosso programa. Não foi devidamente avaliado o preço político de um enfrentamento do tema militar neste momento onde nem sequer assumimos o governo onde não temos sequer o controle do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Republica) e nem da ABIN (Agencia Brasileira de inteligência) pois isto não se faz de uma hora para outra e que não temos dados para avaliar a correlação de forças e os riscos destes movimentos e pauta-los sem saber o que queremos ou onde vamos chegar é uma temeridade e uma irresponsabilidade.

A questão militar é extremamente complexa e o enfrentamento desta agenda é de grande responsabilidade e é necessário uma ampla participação ampla da sociedade e um tratamento técnico politico a altura destes desafios. Neste sentido trago alguns pontos devem ser levados em conta neste debate:

1. A questão militar é importante e complexa e não se resolverá com mediadas pontuais de exoneração de ministro ou punição de um ou outro general 2. A questão militar se refere dois temas centrais da vida nacional: a democracia e a soberania nacional.

3. A importância e a complexidade destas relações inscreve o tema dentro dos grandes debates e das grandes reformas, que em síntese se resume a regulamentar as relações dos poderes econômico midiático e militar com o processo democrático do pais e se referem às reformas politicas, reformas econômicas, reformas das comunicações de massa, e por último na questão da defesa nacional e segurança publica que tem em seu bojo a reforma militar.

4. As Forças Armadas são a instituição na qual o brasileiro mais confia, de acordo uma pesquisa de opinião feita em 2014 pela Fundação Getulio Vargas[9] e pelo Datafolha.

5. O tema da reforma militar extremamente polemico e divide a sociedade nacional e é de tal forma apaixonante que substituirá as agendas prioritárias do interesse publico.

6. Esta agenda destruirá a frente ampla construída por Lula e pelo governo. Não é possível uma unificação do governo em torno desta agenda, ou seja ela provocará uma ruptura no árduo processo de negociações que Lula buscou para obter a governabilidade.

7. O problema da participação indevida das forças armadas na vida nacional, necessita ser regulamentado, ou seja, deverá ser pautado em futuras conferências nacionais que levarão propostas para o congresso nacional. As participações individuais devem ser enquadradas nos artigos 359 M e L devem ser apurados dentro do devido processo legal: ”tentar depor, por meio violento ou grave ameaça governo legitimamente constituído, e “Tentar por meio de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático e de Direitos”.

8. A questão nacional tem relações claras com os interesses internacionais e isto configura dois modelos de desenvolvimento, sendo um hiperliberal do estado mínimo e outro um desenvolvimentismo com algumas variantes sendo uma dela a

variante de esquerda que propugna um desenvolvimento com base em um processo de democracia participativa.

9. A sociedade brasileira sempre lutou por reformas do estado, e este são os motivos dos golpes de 54, 64, e 2016, ou seja quando a sociedade estava em condições de implementar mudanças estruturais no estado houve intervenção militar.

10. No episódio do golpe de 64 João Goulart evitou um confronto entre as forças aliadas e os setores militares golpistas, em nome da unidade nacional. 11. Pelos dados empíricos que possuímos, as forças armadas com o Bolsonarismo recrudesceu o sentimento anti comunista, e a excitação golpista está em um grau muito alto entre os militares, e iniciativas expontaneistas de pequenos grupos de militares se insubordinando e se aventurando numa luta armada não podem ser descartadas.

12. Este momento é inadequado para assumirmos uma pauta desta magnitude pois o debate não está maduro, as correlações de forças são extremamente desfavoráveis e existem riscos gravíssimos a governabilidade e ao futuro politico da esquerda do PT com serias repercussões sociais e politicas na vida nacional e internacional. Precisamos de maioria para desfazer muitas PECs (Projetos de emenda Constitucional) e recuperar muita base legal importantes para o estado nacional e esta é a tarefa prioritária para o interesse público.

Este é um desafio árduo e complexo, que exigirá de nós uma atuação unitária fundamental para dar a linha e disputar a hegemonia nestas frentes de lutas. 13. Não existem condições de se assumir esta pauta e mais uma vez Lula tem razão e devemos tratar de ajuda-lo na gestão da crise e não sermos nos os provocadores de uma crise desta magnitude, ou seja despressurizar o ambiente aerar tira a energia explosiva que está no ar e renovar as esperanças no sucesso do nosso governo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.