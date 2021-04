A cara do cara da casa de vidro é fria e sem expressão, e a família desse indivíduo é a cara da contravenção edit

"If you live in a glasshouse, don't throw stones" - Peter tosh

O cara da casa de vidro tem uma arma como travesseiro.

O cara da cara de vidro tem medo até do vidraceiro.

A casa de vidro do cara, tá sempre com a cortina fechada, tá na cara que a paz da casa do cara é somente uma cara fachada.

Sempre com a cara fechada, cheio de nióbio e rabugem, cospe na cara dos caras no portão onde grafenos mugem.

Nem a ema vai com a cara do inquilino Zero-Zero, as garças fogem pro lago, toda vez que o disgramado surge de bermuda e chinelos.

O vidro da casa do cara a qualquer momento pode quebrar, tem cara ligando pro cara, tentando livrar a cara dos caras do amigo do lar.

Milícia à domicílio, grita o país inteiro; "se mora numa casa de vidro, não apedreje o telhado alheio".

O cara da casa de vidro, precisa aguçar os ouvidos e ouvir a multidão a gritar.

A casa do cara caiu, assim que Lula saiu ameaçando pra casa voltar.

Haverá no futuro um debate e, cara a cara com o seu rival, veremos como reage o necrarca da cara de pau.

A cara do cara da casa de vidro é fria e sem expressão, e a família desse indivíduo é a cara da contravenção.

Os filhos não moram com o cara, a família tem muitas moradas, e todas muito caras: é cara essa rapaziada.

E entre esses "cem-tetos", quem poderia imaginar?, o garoto mais esperto tem um palácio particular!

Tem cloro aqui na piscina, onde estátuas arrancam os cabelos, o palácio do crepúsculo se torna pra saúde um pesadelo.

Logo de cara o cara encara a cara mortífera da morte: "venha cá, minha cara, desejo-lhe boa sorte".

Vira a cara pra vida, num ato de desdém, distribui arma e excita seu exército de homens de bens.

O gado tá indo pro brejo, tudo vermifugado, cada vez tem menos moxos no coxo daquele cercado.

Mais de cem pedidos de impeachment, quase 400 mil mortos, acorda que a corda começa a apertar os vossos pescoços.

O cerco vai se fechando, vai se desmanchando o mito; fecham-se as janelas, a lama chega até as canelas do cara da casa de vidro.

Palavra da salvação.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.