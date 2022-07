O comunismo ameaça a humanidade

Apoie o 247

Por Eric Nepomuceno

Não foi nem é por falta de aviso: afinal, o presidente Jair Messias não se cansa de reiterar que paira sobre todos nós, aqui e acolá, a tremenda e nefasta ameaça do comunismo.

O mais dramático desse quadro é que pouca gente está atenta aos avisos cada vez mais contundentes feitos pelo nosso mandatário.

As pessoas ficam se preocupando com banalidades do cotidiano como inflação desenfreada, fome, emprego, falta de perspectivas, meio-ambiente, educação, cultura, tudo supérfluo e dispensável, e não se dão conta do tremendo perigo que sobrevoa suas vidas.



No caso brasileiro, basta ver o número de comunistas infiltrados em tudo que é canto, a começar pelo Supremo Tribunal Federal e, como consequência, no Tribunal Superior Eleitoral.



O pior é que tais comunistas, representados de maneira indiscutível por figuras como Luis Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin, continuam atentando contra o futuro dos homens de bem e suas famílias igualmente de bem sem que ninguém faça nada para escorraçá-los. A única esperança é a permanência do excelso Jair Messias para, num segundo mandato, fazer uma limpeza geral nesse e em todos os antros ocupados pelos vermelhos.



Aliás, e por falar em “bem”, o presidente Jair Messias, comandante-supremo das Forças Armadas, fez muito bem quando decidiu espalhar armas a granel para a parte lúcida da população, aquela que saberá defender seu patrimônio e suas vidas, nesta ordem, diante dos avanços cada vez mais inescrupulosos da comunistalha.



Dia desses nosso presidente resolveu alertar o mundo sobre o gravíssimo perigo da ação comunista que pretende realizar eleições através de aparelhos eletrônicos que ninguém de onde saíram.



Jair Messias fez isso por uma razão muito simples: nossos meios de comunicação, a começar pela TV Globo, o jornal O Globo e a Folha de S.Paulo, estão totalmente controlados por comunistas e não fazem mais que espalhar mentiras mundo afora.



Há nichos de resistência, é verdade, como a Jovem Pan dos nossos democráticos Augusto Nunes e Alexandre Garcia. O resto, porém, a começar pelo tal de Bonner, não esconde o treinamento recebido em Cuba.



Se aqui a população é boicotada sobre os perigos do sistema eleitoral dominado pelo comunismo, que pelo menos o mundo possa tomar conhecimento da manobra de manipulação destinada claramente a devolver o poder aos comunistas encabeçados por um terrorista chamado Lula.



Essa é a missão assumida por Jair Messias diante dos diplomatas estrangeiros instalados em Brasília.



Pois agora surge um perigo ainda maior no horizonte, pelo poder que representa: os próprios Estados Unidos, antigo e agora ultrajado berço da democracia, têm um governo totalmente infiltrado.



Guardem com extrema atenção esse registro. O presidente Joe Biden, atual presidente norte-americano, oscila entre uma gagacice e outra, e enquanto oscila abre espaço para a esquerdalha atuar.



Vejam só a que ponto chegamos: Ned Price, porta-voz nada menos que do Departamento de Estado, que é o Itamaraty lá deles, entrou na roda.



Conforme esclareceu a tempo o deputado poliglota Eduardo Bolsonaro, o “Price” do sobrenome significa “preço”.



Pois cabe a pergunta: qual terá sido o preço que os comunistas pagaram para infiltrar um dos seus, o tal Ned, em semelhante posto?



Ele simplesmente defendeu, em nome do seu governo, o sistema eleitoral brasileiro. Antes, a própria embaixada dos Estados Unidos em Brasília havia divulgado nota oficial semelhante.



Ou seja: de nada adiantou o esforço límpido do presidente Jair Messias. O comunismo prevaleceu.



Como pode ser que ninguém perceba o tremendo perigo que paira sobre nós? O que será dos homens de bem dessa nossa pátria ameaçada, de suas senhoras esposas, seus filhos e filhas?



Às armas, cidadãos! A proteger o que nos resta de liberdade, diante do perigo vermelho que se alastra cada vez mais!

Ou isso, ou teremos um terrorista na presidência.

