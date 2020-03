O corona vírus não é mais letal do que Bolsonaro e seus seguidores

Jair Bolsonaro consegue reunir as duas características principais, que compõe o perfil de um psicopata. Insanidade e maldade. Ao ajudar promover e participar de uma manifestação popular, em meio a uma pandemia que preocupa chefes de estado de todo o mundo, ele deveria ser denunciado e indiciado por crime contra a humanidade. O senhor dos absurdos que ocupa a cadeira presidencial, já passou de todos os limites. Sua permanência no cargo, apenas releva a permissividade das instituições e da sociedade como um todo, diante de homem capaz de destruir a todos nós.

Bolsonaro ainda não se deu conta, de que não é mais um Deputado ocioso, que passou mais de duas décadas mamando nas tetas do estado, sem lhe dar retorno político algum. Sua obtusidade não lhe permite perceber, que ele não é um cidadão comum. É obrigação de um chefe de estado, zelar pela saúde e bem estar de seus concidadãos. E ele faz justamente o contrário, quando o povo mais precisa de um governo equilibrado e comprometido com a sociedade.

O mundo inteiro agora tem a certeza, de que temos um incapaz na presidência. Fico imaginando a reação de Presidentes de outros países, ao verem a cena onde o Presidente do Brasil tira selfies com populares, durante um protesto tendencioso, que, além de ter como pauta subliminar o fechamento do Congresso, acontece num período onde se recomenda o menor contato possível entre as pessoas, em função de um vírus letal que vem provocando a reclusão de pessoas em boa parte do mundo. O que se passa na mente do atual Presidente do Brasil?

Um dos principais responsáveis por sua eleição, morreu de enfarto um dia antes. O homem que coordenou sua campanha à presidência, não mereceu uma nota de pesar por parte da presidência da república. Ainda que já estivessem em campos políticos opostos, é desumano e cruel que Bolsonaro sequer mencione, o passamento de alguém que, há pouco tempo, estava ao seu lado. Que tipo de sentimento move um homem como esse? Que tipo de sentimento faz com que os seus apoiadores saiam às ruas, de forma burra e irresponsável, se expondo ao risco de contraírem um vírus que pode ser letal a alguns grupos mais vulneráveis?

Caso se contaminem com o vírus, o que, de coração, torço para que não aconteça, seriam essas pessoas capazes de transmiti-lo propositalmente a outras? Principalmente, se estas forem opositoras às suas ideias? A claque que foi as ruas neste domingo, não merece a confiança do restante da população, que está tomando todos os cuidados recomendados pelas organizações de saúde. Não confiem nessa gente! E não é exagero da minha parte. Quem não se preocupa consigo mesmo, estaria preocupado com os outros?

Acho que já está mais do que na hora, de devolver essa gente às suas origens. As trevas de onde saíram. Bolsonaro precisa ser interditado. E se isto não acontecer em pouco tempo, viveremos um apocalipse particular no país. Este governo não reúne condições políticas e mentais, para seguir administrando o país. Medo e vergonha, é o que todos deveríamos estar sentindo nesse momento. O Corona vírus não é mais letal do que o Presidente e seus seguidores.

A presença dessa gente nas ruas neste 15 de março de 2020, marca a inauguração de uma Seita política, cujos adoradores morreriam e matariam por seu mito. E não há metáfora na minha colocação. Tudo é muito mais grave do que possa parecer. Os rumos que o Brasil está tomando sob o comando dessa gente, e os danos que eles ainda podem causar ao país, serão irreparáveis. Não é possível que continuaremos a assistir a tudo isto, inertes e passivos, esperando o fim do mundo chegar em nossas vidas. Não é possível! Não pode ser....