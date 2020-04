O coronavírus, as igrejas e lotéricas abertas e mais uma vitória de Bolsonaro que leva o Brasil à derrota

Irracionais! Irresponsáveis esses desembargadores do TRF2 que autorizaram uma aberração destas! Loucura!! Não haverá condições de conter esse vírus, se neste momento a cadeia de transmissão, ao invés de ser contida, for afrouxada e com aval do Poder Judiciário! edit

Igrejas e lotéricas estão sendo autorizadas a abrir novamente! A decisão do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange o Rio de Janeiro) e atendeu a um pedido da AGU (Advocacia Geral da União) e liberou a vigência do decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Darci Ribeiro, um dos maiores brasileiros de toda a história, cunhou uma frase emblemática e absolutamente verdadeira para estes dias, disse ele:

Fracassei em tudo o que tentei na vida.

Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui.

Tentei salvar os índios, não consegui.

Tentei fazer uma universidade séria e fracassei.

Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei.

Mas os fracassos são minhas vitórias.

Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu.

Professor Darci Ribeiro

Com essa frase, trago a notícia de mais uma vitória do governo de Jair Bolsonaro: Igrejas e as lotéricas poderão ser reabertas! Este fato (a vitória na Justiça?? Aconteceu menos de 2 horas depois do presidente ter ido à TV e Rádio dizer: "Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Tanto as que perderemos pela pandemia como aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome". Imagina se não estivesse preocupado!

Essa é a nova teoria do presidente, porque a anterior de 3 dias atrás, era a de incentivar que os tios dos churrascos continuassem a “mover a economia” do país! Enquanto isso, não assina a lei que o Congresso Nacional aprovou, o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais de baixa renda, a ser concedido durante a pandemia do novo coronavírus (PL 1.066/2020), podendo chegar à R$ 1.200,00 por famílias de baixa renda. A proposta de Bolsonaro foi derrotada. O que o seu governo havia enviado ao Congresso que concedia 200,00 por família!

Com a decisão da justiça?? lá vai o povo ser infectado por quem deveria protege-los! Falsos pastores! (E quando falo em pastores, não falo apenas dos evangélicos) falsos pastores são aqueles que venham a insistir em chamar pessoas para se aglomerar em cultos de qualquer religião, no momento em que estamos prestes a entrar na semana do início do pico da Pandemia!

Irracionais! Irresponsáveis esses desembargadores do TRF2 que autorizaram uma aberração destas! Loucura!! Não haverá condições de conter esse vírus, se neste momento a cadeia de transmissão, ao invés de ser contida, for afrouxada e com aval do Poder Judiciário!

Já atingimos a marca de 200 mortos!!

Dia 25/03 - 2.555 casos confirmados e 59 mortos

Dia 26/03 - 2.915 casos confirmados e 77 mortos

Dia 27/03 - 3417 casos confirmados e 92 mortos

Dia 28/03 - 3904 casos confirmados e 114 mortos

Dia 29/03 - 4.256 casos confirmados 136 mortes.

Dia 30/03 - 4.579 casos confirmados e 159 mortes

Dia 31/03 - 5717 casos confirmados e 201 mortes

Em sete dias, como se vê, dos dados apresentados pelo Ministério da Saúde, pulamos de 2555 para 5717 casos confirmados e de 59 para 201 mortes! Quadruplicamos a quantidade de mortes confirmadas e mais que duplicamos as confirmações de pessoas infectadas em uma semana!

E aí, o que me faz a JUSTIÇA???? Federal, dos excelentíssimos desembargadores? Liberam as igrejas!! Dá pra imaginar o tamanho da tragédia que isso será? É isso o que eles chamavam de deus acima de tudo?? Certamente não falam do Deus dos Pobres, dos miseráveis, o Deus da Misericórdia! Não contentes, liberam as lotéricas. Alguém já viu o tamanho das filas em lotéricas em dias de pagamento?

Aquele deus da campanha eleitoral de 2018, que eles diziam estar acima de tudo, é esse deus aí? Que leva a morte! O Deus verdadeiro é o Deus da vida! E ele não quer sacrifício! É misericórdia que Ele quer!

"13. Ide e aprendei o que significam estas palavras: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício (Os 6,6). Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores”.*"

(São Mateus, 9,13) - Bíblia Católica Online

A lógica perversa desse governo parece não ter fim. A maldade com que lidam com a vida humana é algo inacreditável! Abandono aos índios, quilombolas, os mais pobres do nordeste, queimadas, incentivo a sair para trabalhar diante de uma pandemia! É uma guerra do bem contra o mal, esse mal que cega até pessoas boas, que estampa o ódio nas relações, que não permite enxergar o óbvio, que se orgulha de ser ignorante. Que teima que vacinas fazem mal, que a terra é plana!

Barack Obama disse: “Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude! Não é legal não saber o que está falando. Isso não é ter uma verdade, nem dizer que tem. Isso não é desafiar o politicamente correto. Isso é somente não saber do que está falando.

Nós temos acesso a informações do que em qualquer momento da história da humanidade apertando um botão, mas ironicamente, o maior fluxo de informação não fez com que soubéssemos discernir o que é verdade.

Em alguns aspectos nos deixou mais confiantes de nossa ignorância. Nós assumimos que tudo o que está na internet é verdade. Nós pesquisamos em sites que reforçam aquilo que queríamos acreditar, opiniões mascaradas de fatos.

Interessante é que quando ficamos doentes, nós queremos ter certeza de que o médico estudou de fato numa faculdade, de que sabe do que está falando. Se entramos num avião, queremos ter certeza de que realmente tem um piloto que seja capaz de pilotar o avião. Mas quando falamos da vida pública, a gente pensa assim; “Eu não quero alguém que já tenha feito isso”

Tem um monte de gente que é inteligente, mas não tem bom senso. Essa é a verdade!

Revendo este discurso de Barack Obama, é possível entender o tipo de eleitor que elegeu Donald Trump lá no Estados Unidos. O problema é que no Brasil, o tipo de eleitor que elegeu Bolsonaro, é fã não apenas de Trump, mas dos eleitores dele!

