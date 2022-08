O coronelismo e o caso do irmão de Ciro Gomes, que fechou pinacoteca depois de ouvir "não" do doador do acervo

Apoie o 247

Depois que xingou eleitores e impôs um candidato para disputar o governo do Ceará pelo PDT, Ciro Gomes é chamado na rede social de “coronel" ou “coroné”.

Um título pejorativo que envolve outros políticos da família Ferreira Gomes, o senador Cid e o prefeito de Sobral, Ivo.

Eles o rejeitam, é claro, apesar da trajetória púbica da família Ferreira Gomes ter tido origem através de chefe político conhecido como coronel no Ceará, César Cals, que apoiou a ditadura.

Seria exagero associar os Ferreira Gomes ao coronelismo? A se considerar uma denúncia de um dos grandes quadros da ciência brasileira, Roberto Alves de Lima, não. Pelo menos em relação a Ivo Gomes.

Ex-dirigente do CNPq, professor e pesquisador em algumas das melhores universidades brasileiras, com boa reputação na área de química inclusive no exterior, Roberto Alves de Lima doou em 2016 rico acervo para a prefeitura de Sobral, cidade onde nasceu e estudou até ir para a universidade.

No acervo, há obras valiosas regional e nacionalmente, como Picasso, Rodin, Salvador Dali, Anita Malfati, Djanira, Carybé, Carlos Scliar e Cláudio Tozzi, entre outros artistas renomados.

No total, eram cerca de 300 peças, entre pinturas, esboços e escultura, por exemplo. Uma delas tem, além da importância internacional, valor na região ainda maior.

Trata-se do quadro Cabeça de Vaqueiro, de Raimundo Cela, artista nascido em Sobral.

Em 2016, Roberto Alves de Lima assinou contrato com o então prefeito da cidade, José Clodoveu de Arruda Coelho Neto, conhecido como Veveu, marido de Izolda Cela, governadora do Ceará — que Ciro Gomes vetou como candidata à reeleição pelo PDT.

A única condição do doador é que as obras deveriam compor acervo para visitação pública. Assim nasceu a Pinacoteca de Sobral - Espaço Raimundo Cela.

A Pinacoteca recebia cerca de 1000 visitantes por mês e funcionava num bonito prédio perto do Teatro São João, o mais antigo do Ceará.

Quem preparou o espaço foi o arquiteto e urbanista Campelo Costa.

Quem narra é Roberto Alves de Lima:

"Campelo Costa fez um trabalho exemplar de iluminação, climatização, e câmeras de segurança. Em dezembro de 2016, a pinacoteca foi inaugurada, com direito a banda de música, uns tantos deputados, a vice-governadora, minha cara Izolda Cela, e mais uma porção de gente. A Pinacoteca não era só um museu. Era um projeto muito dinâmico. Ônibus escolares para transportar os estudantes, visitas guiadas à noite para os adultos da alfabetização, que jamais tinham entrado em um museu. Programas para deficientes visuais acompanhados de especialistas. Tudo isso foi destruído pelo prefeito Ivo Gomes.”

Em 2017, uma das primeiras ações de Ivo Gomes como prefeito foi demitir Roberto Galvão, que dirigia a Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes de Sobral, à qual a pinacoteca estava agregada.

Roberto conta que, algumas semanas depois, o prefeito o convidou para uma reunião no escritório da prefeitura de Sobral em Fortaleza.

"Ele estava acompanhado de seus secretários, e mais uns tantos assessores”, recorda.

"Logo Ivo Gomes começou a falar: 'Roberto, eu vou retirar algumas peças da Pinacoteca para decorar meu gabinete’”.

Roberto discordou:

"Eu falei que as obras não eram peças de decoração, havia um contrato que proibia. E que ele estava sujeito a uma cláusula de reversão conforme o contrato, e neste caso os doadores poderiam recolher todas as obras doadas. E que isto feito, nada impediria um secretario ou o porteiro da prefeitura retirasse obras para decorar o quarto das suas mulheres. Aí eu me levantei, me despedi, e fui embora. O sujeito mudou de cor, acho que se sentindo destratado diante da sua entourage.”

Segundo Roberto, veio a vingança.

“Ele mandou seu motorista entrar na Pinacoteca e retirar o quadro que era símbolo dela. Uma cabeça de vaqueiro, de Raimundo Cela. Fiquei quieto. Aí mandou fechar a Pinacoteca, retirar todas as obras e transferi-las para o porão da casa de cultura, onde hoje convivem com ratos e baratas.”

Fotos enviadas por Roberto mostram que a antiga Pinacoteca está fechada, e com mato onde era jardim.

Fotos oficiais em que Ivo Gomes aparece em eventos da administração comprovam que o quadro Cabeça de Vaqueiro hoje decora seu gabinete.

Ivo Gomes demitiu o arquiteto e urbanista Campelo Costa, que projetou e executou a Pinacoteca, e viria a falecer depois da demissão.

Roberto já tem advogada para cuidar do caso, mas deposita poucas esperanças no Judiciário do Ceará. “Eles têm muita influência”, contou.

"O que escrevo é bastante para expor o que são os Ferreira Gomes em Sobral. Creia que a cidade os tem em conta de figuras nacionais, quando na verdade eles têm Sobral como horizonte”, disse Roberto, na carta que enviou ao Brasil 247.

Eu procurei a assessoria do prefeito Ivo Gomes, mas até agora não houve retorno.

Em 2018 e 2019, comunicado oficial da prefeitura informou que a Pinacoteca estava fechada para reforma, o que era estranho, já que o prédio havia acabado de passar por reforma. Não houve obra e a Pinacoteca continua fechada.

