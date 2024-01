O Crime Compensa?

O colunista Miguel Paiva faz um alerta para a atuação de milícias no Rio de Janeiro e no País edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Roubo de energia para revenda (o famoso “gato”), cobrar dinheiro para “permitir” obra pública, golpe do cartão telefônico e agora do Pix através de chamada fingindo necessidade ou sequestro, milícia administrando imóveis chegando ao cúmulo de construir um bairro no Rio, serviços de TV a cabo clandestinos, proteção aos comerciantes e moradores nos velhos moldes da máfia (não pagou, levou chumbo), roubo de cabos para revenda afetando o fornecimento de energia ou telefonia, falsificação de remédios (!) para venda a preços mais baixos e com efeito perigoso, garimpo ilegal em terras indígenas aos olhos de todos ( mas também, o país é tão grande!), golpe do metrô, onde você paga um valor menor que a tarifa e passa ilegalmente pela catraca acionada por um fora da lei.

Enfim, relacionei alguns dos golpes mais clássicos que os brasileiros enfrentam hoje em dia para tentar entender o que acontece.

continua após o anúncio

Evidentemente pensamos logo no aspecto social da questão e com isso, na dificuldade que a esquerda tem de lidar com a segurança pública. Lewandowski está assumindo o Ministério da Justiça com esse grande problema pela frente. A direita acha que enfrentar na marra, invadindo comunidade e matando moradores intimida e resolve. Assim vem fazendo há anos, o que prova que não resolve. Só encobre o envolvimento, em muitos casos, da lei com o crime. A esquerda fica estudando e achando justificativas para o problema. Todas verdadeiras, mas não acha soluções.

Claro que a solução existe e exige uma paciência política imensa. É preciso lembrar do Brizola e do Darcy Ribeiro para voltar ao velho esquema de estimular a educação e a presença do Estado na vida da população. Educar preenche um vazio na vida do adolescente. A presença do Estado preenche um vazio na vida do cidadão. Sem esses dois elementos o vale tudo se estabelece e já que o Estado não tem presença marcada mesmo, a fiscalização e combate ao crime ou não existem ou são equivocadas.

continua após o anúncio

Prato feito para quem não quer saber de legalidade. A criatividade do brasileiro é imensa, vide a variedade de crimes cometidos no dia a dia da população. Cada vez mais criativos, digamos, e, até ser combatido, vai sendo aplicado. A polícia também é inteligente e descobre um jeito de impedir. Mas leva um tempinho. Depois o bandido descobre outro golpe e a polícia corre atrás. É assim há tempos.

O brasileiro, sobretudo quem tem o poder e quem governa o país, tem obrigação de pensar num jeito de combater esse desmando e essa bagunça organizada. Tem que combater e pensar em como evitar, tudo junto. Usando a mesma criatividade que existe para o crime na tentativa de combatê-lo. O Brasil é um país rico com uma população pobre o que nos leva a pensar que a única solução é trabalhar na redistribuição de renda, no investimento para educação, moradia e lazer para a população. O caminho é este. Leva tempo, mas quanto tempo já passou e nada mudou? A hora é essa.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.