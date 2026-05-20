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      Gustavo Tapioca

      Jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e MA pela Universidade de Wisconsin-Madison. Ex-diretor de redação do Jornal da Bahia, foi assessor de Comunicação Social da Telebrás, consultor em Comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do (IICA/OEA). Autor de "Meninos do Rio Vermelho", publicado pela Fundação Casa de Jorge Amado.

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        O deslocamento da extrema-direita e a implosão do modelo hereditário

        Envolvimento de Flávio Bolsonaro no Caso Master acelera o pragmatismo do PL e abre espaço para a 'direita higienizada' de Caiado e Zema

        Flávio Bolsonaro (Foto: REUTERS/Adriano Machado)
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        A inteligência política exige saber distinguir o líder passageiro do fenômeno estrutural. Em recente intervenção no programa ICL Notícias, o historiador e analista político João Cezar de Castro Rocha trouxe um diagnóstico cirúrgico sobre o atual estágio da política brasileira. 

         A extrema-direita passa por um nítido processo de deslocamento, descolando-se progressivamente da dependência exclusiva do "CPF" de Jair Bolsonaro para se consolidar como uma força política autônoma, sistêmica e profundamente enraizada. 

        Enquanto parte do campo progressista ainda foca as suas energias na punição jurídica ou no desgaste pessoal do ex-presidente — que se encontra inelegível cumprindo pena de 27 anos —, a engrenagem da direita radical moveu-se.  

        O foco analítico, segundo Castro Rocha, deve deslocar-se do bolsonarismo estrito para a compreensão de um ecossistema que aprendeu a funcionar por conta própria.  

        Hoje, o principal motor desse deslocamento não é uma escolha estratégica voluntária, mas sim a asfixia material provocada pelo avanço do Escândalo do Banco Master. 

        O Caso Master e a inviabilidade de Flávio Bolsonaro 

        Se a sobrevivência política da dinastia familiar repousava sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Planalto, os desdobramentos de maio de 2026 implodiram essa estratégia.  

        O envolvimento do "filho 01" no Caso Master arrastou o núcleo duro do clã para o centro de uma crise financeira e jurídica de proporções monumentais. A gravidade do cenário reflete-se na reação imediata da própria estrutura partidária que dava sustentação ao projeto familiar.  

        A cúpula do Partido Liberal (PL), liderada por Valdemar Costa Neto, já não esconde o pragmatismo: o partido enquadrou o senador e estabeleceu um prazo peremptório de quinze dias para avaliar a viabilidade — ou o descarte definitivo — da sua candidatura presidencial.  

        Esta movimentação institucional expõe uma fratura exposta: para os operadores do "CNPJ" da direita, o apelido, nome e sobrenome  Bolsonaro passou de maior ativo eleitoral a um passivo jurídico altamente tóxico. 

        O racha familiar e o isolamento de Michelle 

        Um dos pontos de maior fricção nesse processo de transição e fragmentação interna é a figura de Michelle Bolsonaro.  

        No entanto, em vez de uma resposta unificada da família à crise, o que se observa é uma dinâmica de salve-se quem puder.  

        Enquanto Flávio afunda sob o peso das investigações do Banco Master, a ex-primeira-dama moveu as suas peças para se blindar estrategicamente do escândalo. 

        De olho no seu próprio futuro político — com uma eleição considerada por muitos como garantida para o Senado —, Michelle afasta-se deliberadamente dos problemas do enteado para preservar o seu capital eleitoral junto à base evangélica e conservadora.  

        Este movimento acentua o paradoxo dinástico já apontado pelos bastidores:  

        Michelle possui o apelo popular, mas carece do apoio genuíno de Jair Bolsonaro e dos seus filhos consanguíneos, que sabotam qualquer ambição majoritária que retire o controlo do espólio das mãos dos herdeiros diretos.  

        Ao isolar-se para sobreviver, Michelle acaba por acelerar o esvaziamento político do clã. 

        Ronaldo Caiado e a direita pragmática 

        O vácuo deixado pela derrocada dinástica da família Bolsonaro está a ser rapidamente preenchido por lideranças da direita tradicional que há muito aguardavam a oportunidade de liderar o bloco conservador.  

        O principal expoente desta ofensiva é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que se posiciona ostensivamente como a alternativa de "centro-direitona" viável para o establishment económico. 

        Caiado não tem poupado munição. Ao comentar publicamente as ramificações do Caso Master e as ligações do banqueiro Daniel Vorcaro com autoridades, o governador goiano subiu o tom ao afirmar que "quem está contaminado não pode sentar na cadeira de presidente".  

        A declaração é um ataque direto e sem intermediários à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.  

        Ao lado de nomes como Romeu Zema, Caiado lidera o processo de "higienização" da direita radical: absorve o eleitorado antipetista e o conservadorismo de costumes, mas substitui a retórica do caos por uma plataforma de “eficiência administrativa, estabilidade institucional e segurança jurídica”, tornando o projeto muito mais palatável para o agronegócio e para o mercado financeiro. 

        "O erro estratégico das forças democráticas é acreditar que a derrota política ou jurídica de Jair Bolsonaro extingue o perigo. A extrema-direita emancipou-se do criador e agora opera de forma descentralizada através de instituições, governos estaduais e plataformas digitais." A advertência é de João Cezar de Castro Rocha. 

         O alívio de Lula e a resiliência da direita 

        A eclosão do Escândalo do Banco Master e a consequente fragmentação da ultradireita trouxeram um inegável fôlego político ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.  

        A crise interna da oposição abalou temporariamente as redes globais do conservadorismo radical e permitiu ao governo retomar a iniciativa política em agendas económicas e institucionais essenciais. Analistas de conjuntura alertam que este fortalecimento de Lula não anula a resiliência estrutural do voto conservador no Brasil.  

        As duas pesquisas mais recentes do cenário nacional — os levantamentos da AtlasIntel e do Instituto Vox Brasil — trazem o primeiro desenho estatístico após a erupção do Caso Master.  

        No primeiro turno, Lula já se distancia numericamente de Flávio Bolsonaro por uma margem confortável, superior a seis pontos em ambas as sondagens. No entanto, o verdadeiro segredo do xadrez eleitoral reside nos bastidores da direita conservadora. 

        Enquanto Ronaldo Caiado e Romeu Zema registram atuações discretas no primeiro turno, pontuando abaixo dos cinco por cento nas intenções de voto estimuladas, o comportamento numérico em simulações de segundo turno revela um potencial avassalador.  

        Diante de um embate direto contra o atual presidente, ambos os governadores experimentam um salto exponencial, impulsionados pela transferência do eleitorado antipetista: Caiado e Zema ultrapassam a barreira dos 34% a 36% das intenções de voto, enquanto Lula se posiciona na casa dos 48%. 

        O jogo está apenas no aquecimento 

        Isso significa que, apesar do abalo sofrido pela ala dinástica do bolsonarismo, o jogo político continua profundamente aberto e promete ser disputado palmo a palmo, indo até os 45 minutos do segundo tempo. Os concorrentes ao Palácio do Planalto estão apenas aquecendo os músculos e calibrando as estratégias de bastidores. O apito inicial do juiz que dará início oficial à corrida eleitoral ocorrerá no dia 1º de agosto, data que marca o começo legal das campanhas. E o jogo pode terminar no primeiro tempo, em outubro, ou no segundo, em novembro. 

        Afinal, o realismo mágico e fantástico do roteirista de Brasil continua a fazer as suas peripécias e, neste tabuleiro, não há como prever quem vencerá — ou sequer se Flávio Bolsonaro já está definitivamente fora do páreo ou não.  

        O imponderável na nossa história costuma fazer surpresas. As últimas rodadas de acontecimentos foram francamente favoráveis a Lula, mas na política brasileira ninguém garante que o vento continuará a soprar na mesma direção de um lado ou de outro. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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