O deslocamento da extrema-direita e a implosão do modelo hereditário

A inteligência política exige saber distinguir o líder passageiro do fenômeno estrutural. Em recente intervenção no programa ICL Notícias, o historiador e analista político João Cezar de Castro Rocha trouxe um diagnóstico cirúrgico sobre o atual estágio da política brasileira.

A extrema-direita passa por um nítido processo de deslocamento, descolando-se progressivamente da dependência exclusiva do "CPF" de Jair Bolsonaro para se consolidar como uma força política autônoma, sistêmica e profundamente enraizada.

Enquanto parte do campo progressista ainda foca as suas energias na punição jurídica ou no desgaste pessoal do ex-presidente — que se encontra inelegível cumprindo pena de 27 anos —, a engrenagem da direita radical moveu-se.

O foco analítico, segundo Castro Rocha, deve deslocar-se do bolsonarismo estrito para a compreensão de um ecossistema que aprendeu a funcionar por conta própria.

Hoje, o principal motor desse deslocamento não é uma escolha estratégica voluntária, mas sim a asfixia material provocada pelo avanço do Escândalo do Banco Master.

O Caso Master e a inviabilidade de Flávio Bolsonaro

Se a sobrevivência política da dinastia familiar repousava sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Planalto, os desdobramentos de maio de 2026 implodiram essa estratégia.

O envolvimento do "filho 01" no Caso Master arrastou o núcleo duro do clã para o centro de uma crise financeira e jurídica de proporções monumentais. A gravidade do cenário reflete-se na reação imediata da própria estrutura partidária que dava sustentação ao projeto familiar.

A cúpula do Partido Liberal (PL), liderada por Valdemar Costa Neto, já não esconde o pragmatismo: o partido enquadrou o senador e estabeleceu um prazo peremptório de quinze dias para avaliar a viabilidade — ou o descarte definitivo — da sua candidatura presidencial.

Esta movimentação institucional expõe uma fratura exposta: para os operadores do "CNPJ" da direita, o apelido, nome e sobrenome Bolsonaro passou de maior ativo eleitoral a um passivo jurídico altamente tóxico.

O racha familiar e o isolamento de Michelle

Um dos pontos de maior fricção nesse processo de transição e fragmentação interna é a figura de Michelle Bolsonaro.

No entanto, em vez de uma resposta unificada da família à crise, o que se observa é uma dinâmica de salve-se quem puder.

Enquanto Flávio afunda sob o peso das investigações do Banco Master, a ex-primeira-dama moveu as suas peças para se blindar estrategicamente do escândalo.

De olho no seu próprio futuro político — com uma eleição considerada por muitos como garantida para o Senado —, Michelle afasta-se deliberadamente dos problemas do enteado para preservar o seu capital eleitoral junto à base evangélica e conservadora.

Este movimento acentua o paradoxo dinástico já apontado pelos bastidores:

Michelle possui o apelo popular, mas carece do apoio genuíno de Jair Bolsonaro e dos seus filhos consanguíneos, que sabotam qualquer ambição majoritária que retire o controlo do espólio das mãos dos herdeiros diretos.

Ao isolar-se para sobreviver, Michelle acaba por acelerar o esvaziamento político do clã.

Ronaldo Caiado e a direita pragmática

O vácuo deixado pela derrocada dinástica da família Bolsonaro está a ser rapidamente preenchido por lideranças da direita tradicional que há muito aguardavam a oportunidade de liderar o bloco conservador.

O principal expoente desta ofensiva é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que se posiciona ostensivamente como a alternativa de "centro-direitona" viável para o establishment económico.

Caiado não tem poupado munição. Ao comentar publicamente as ramificações do Caso Master e as ligações do banqueiro Daniel Vorcaro com autoridades, o governador goiano subiu o tom ao afirmar que "quem está contaminado não pode sentar na cadeira de presidente".

A declaração é um ataque direto e sem intermediários à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.

Ao lado de nomes como Romeu Zema, Caiado lidera o processo de "higienização" da direita radical: absorve o eleitorado antipetista e o conservadorismo de costumes, mas substitui a retórica do caos por uma plataforma de “eficiência administrativa, estabilidade institucional e segurança jurídica”, tornando o projeto muito mais palatável para o agronegócio e para o mercado financeiro.

"O erro estratégico das forças democráticas é acreditar que a derrota política ou jurídica de Jair Bolsonaro extingue o perigo. A extrema-direita emancipou-se do criador e agora opera de forma descentralizada através de instituições, governos estaduais e plataformas digitais." A advertência é de João Cezar de Castro Rocha.

O alívio de Lula e a resiliência da direita

A eclosão do Escândalo do Banco Master e a consequente fragmentação da ultradireita trouxeram um inegável fôlego político ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

A crise interna da oposição abalou temporariamente as redes globais do conservadorismo radical e permitiu ao governo retomar a iniciativa política em agendas económicas e institucionais essenciais. Analistas de conjuntura alertam que este fortalecimento de Lula não anula a resiliência estrutural do voto conservador no Brasil.

As duas pesquisas mais recentes do cenário nacional — os levantamentos da AtlasIntel e do Instituto Vox Brasil — trazem o primeiro desenho estatístico após a erupção do Caso Master.

No primeiro turno, Lula já se distancia numericamente de Flávio Bolsonaro por uma margem confortável, superior a seis pontos em ambas as sondagens. No entanto, o verdadeiro segredo do xadrez eleitoral reside nos bastidores da direita conservadora.

Enquanto Ronaldo Caiado e Romeu Zema registram atuações discretas no primeiro turno, pontuando abaixo dos cinco por cento nas intenções de voto estimuladas, o comportamento numérico em simulações de segundo turno revela um potencial avassalador.

Diante de um embate direto contra o atual presidente, ambos os governadores experimentam um salto exponencial, impulsionados pela transferência do eleitorado antipetista: Caiado e Zema ultrapassam a barreira dos 34% a 36% das intenções de voto, enquanto Lula se posiciona na casa dos 48%.

O jogo está apenas no aquecimento

Isso significa que, apesar do abalo sofrido pela ala dinástica do bolsonarismo, o jogo político continua profundamente aberto e promete ser disputado palmo a palmo, indo até os 45 minutos do segundo tempo. Os concorrentes ao Palácio do Planalto estão apenas aquecendo os músculos e calibrando as estratégias de bastidores. O apito inicial do juiz que dará início oficial à corrida eleitoral ocorrerá no dia 1º de agosto, data que marca o começo legal das campanhas. E o jogo pode terminar no primeiro tempo, em outubro, ou no segundo, em novembro.

Afinal, o realismo mágico e fantástico do roteirista de Brasil continua a fazer as suas peripécias e, neste tabuleiro, não há como prever quem vencerá — ou sequer se Flávio Bolsonaro já está definitivamente fora do páreo ou não.

O imponderável na nossa história costuma fazer surpresas. As últimas rodadas de acontecimentos foram francamente favoráveis a Lula, mas na política brasileira ninguém garante que o vento continuará a soprar na mesma direção de um lado ou de outro.