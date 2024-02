O deslocamento forçado é um crime de genocídio?

Apoie o 247

Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional começou a desenvolver um conjunto de acordos e tratados relacionados aos resultados desse conflito, a fim de evitar sua recorrência no futuro e comprometer-se a punir aqueles que cometeram crimes tão vergonhosos durante os anos da guerra, que deixaram seu impacto na maioria da população da Terra. Depois que as armas silenciaram e os ataques aéreos, terrestres e marítimos cessaram, após o mundo tomar consciência do perigo das armas atômicas, ficando claro que o número de vítimas ultrapassou os sessenta milhões, e após a extensão da destruição e do número de refugiados tornar-se claro, iniciou-se o processo de elaboração de leis internacionais e humanitárias de direitos humanos, para estabelecer controles e regras. Comportamentos que orientam os seres humanos para o comportamento correto, mesmo em dias de guerra. A guerra deve estar sujeita a controles e não permitir que os generais do exército oprimam civis e soldados como bem entenderem. Entre 1948 e 1951, foram assinados vários acordos importantes, o primeiro dos quais foi a Convenção Internacional para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1948), seguido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), e depois pelas Quatro Convenções de Genebra (1949), sendo a mais importante a Terceira Convenção relativa aos Prisioneiros de Guerra, e a Quarta Convenção referente ao tratamento de civis em guerras, além da Convenção Internacional sobre Refugiados em 1951. Se olharmos para esses acordos como um todo, veremos que eles estão tentando preencher lacunas, legalizar conflitos e evitar assassinatos em massa, expulsões e deslocamentos, como se os países em guerra que emergem de uma Segunda Guerra Mundial quisessem dizer: “Nós agimos de maneira desumana durante a guerra, e é hora de encerrarmos essa fase e agirmos como seres humanos civilizados, mesmo enquanto lutamos uns contra os outros.” Em 9 de dezembro de 1948, foi assinado um dos mais importantes destes acordos internacionais para prevenir e punir o crime de genocídio, que, sem dúvida, baseia-se nas operações de extermínio a que foram submetidas muitas minorias, a mais importante das quais foi o Holocausto na Alemanha, cujas dimensões, tamanho e atrocidades se tornaram claros. A matança e deslocamento dos ciganos, a morte e destruição que se abateu sobre os japoneses após o lançamento de duas bombas atômicas sobre as cidades de Nagasaki e Hiroshima, e as mortes de milhões de russos, especialmente na cidade de Leningrado, e o que aconteceu aos alemães após a derrota, especialmente na cidade de Dresden, onde cerca de dois milhões de mulheres alemãs foram estupradas. O acordo foi precedido por uma resolução adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 11 de dezembro de 1946, Resolução nº 96 (I), que classificou o genocídio como um crime de direito internacional, inconsistente com o espírito e os objetivos das Nações Unidas, e condenado pelo mundo civilizado.

"Esta importante convenção internacional entrou em vigor em 1951. Ela estipula cinco crimes abrangidos pela definição no Artigo 2, que define o genocídio como um ato cometido contra um grupo protegido, com a intenção de destruir esse grupo, no todo ou em parte. Os grupos incluídos no acordo são quatro: nacionais, étnicos, raciais (como os negros, por exemplo) ou religiosos. Não inclui, por exemplo, grupos ideológicos, como um grupo pertencente a um "partido islâmico comunista" ou extremista, como o ISIS, nem grupos culturais adquiridos, como os homossexuais. O caráter dos quatro grupos incluídos geralmente é herdado naturalmente. A Convenção também exige a presença da intenção de cometer o crime, o que significa que as operações de genocídio foram planejadas e destinadas a serem realizadas, e então o genocídio foi efetivamente executado. Os crimes estipulados na Convenção são:"

a. Matar membros do grupo;

b. Causar graves danos físicos ou mentais aos membros do grupo;

c. Impor intencionalmente condições de vida ao grupo, a fim de alcançar a destruição física total ou parcial;

d. Imposição de medidas destinadas a prevenir nascimentos na comunidade;

e. As crianças do grupo ser transferidas à força para outro grupo.

Observamos que existem certos crimes que não estão incluídos na segunda cláusula, incluindo a deslocação forçada e a violação em massa de membros deste grupo, como aconteceu na Bósnia. Mas o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, afirma no Artigo Sétimo, ponto (1-7), que a deslocação é considerada um crime contra a humanidade. O fato de o crime de deslocação forçada não ter sido mencionado na Convenção Internacional para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio e ter sido mencionado no sistema do Tribunal Penal Internacional impede que seja incluído ou classificado como crime de genocídio? Então, há algo que impeça que um determinado crime seja classificado num momento como crime contra a humanidade e noutros momentos como crime de genocídio, dependendo da sua dimensão, intenção e circunstâncias que o acompanham? Quanto à Quarta Convenção de Genebra para a Proteção dos Civis, referia-se explicitamente à proibição da deslocação em massa da população sob ocupação ou à transferência de residentes do país ocupante para os territórios ocupados. A Convenção, que foi assinada em 12 de agosto de 1949, estipula no seu artigo 49 que “as violações individuais, a transferência coletiva e forçada, bem como a deportação de pessoas protegidas dos territórios ocupados para o território do Estado ocupante ou para o território de qualquer outro Estado, ocupado ou não, são proibidas independentemente do motivo”. Para sua informação, a limpeza étnica pode ser um crime maior do que o deslocamento forçado porque a limpeza é um ato contínuo durante um longo período com uma intenção mais clara, e o deslocamento forçado pode ser um dos episódios de limpeza étnica. A Assembleia Geral das Nações Unidas, nas suas resoluções 121/47 de 1992, reconheceu que a limpeza étnica é uma forma de genocídio.

Quando o deslocamento forçado é classificado como crime de genocídio?

Comecemos por definir o deslocamento forçado ao abrigo do direito penal internacional. Dizemos que o deslocamento forçado é “a deslocação forçada de um indivíduo quando as circunstâncias de guerra o levam a ser forçado a abandonar a sua casa” ou que ele é “removido à força”, mesmo que apenas uma vez. “A remoção forçada é realizada por membros do exército, transportando-o fisicamente, caminhando, fugindo ou colocando-o em um ônibus e carregando-o para longe de sua residência original.”

O deslocamento forçado assume uma de duas formas: direta ou indireta. Formalmente, a força de ocupação ou o exército atacante prende grupos específicos de indivíduos, transporta-os para as fronteiras do país e obriga-os a atravessar para fora das fronteiras. A deslocação forçada também pode ser praticada indiretamente e de uma forma menos organizada, uma vez que este tipo de deslocação forçada pode ocorrer numa área onde existe um conflito armado violento e contínuo, durante o qual estão a ser cometidas violações flagrantes dos direitos humanos, de tal forma que uma pessoa é forçada a fugir em busca de segurança, como aconteceu na Iugoslávia, na primeira, em Ruanda e em Mianmar.

Contudo, o deslocamento forçado pode ser um evento isolado sem intenção de extermínio, por isso não é considerado crime de genocídio. Suponha que durante uma guerra, um dos exércitos deportou à força civis que viviam numa zona de guerra, forçou-os a evacuar as suas casas e eles recusaram o pedido, então ele os deslocou à força usando a força, isto não é considerado um tipo de genocídio. Mesmo que o deslocamento tenha sido inicialmente temporário e depois transformado em deslocamento permanente, a técnica de extermínio não existe aqui.

No entanto, se o deslocamento forçado faz parte de operações militares amplas que incluem matança, destruição, limpeza étnica, demolição de infraestruturas, fome e ataques a marcos civis, como escolas e hospitais, então o Artigo Dois da Convenção sobre o Genocídio aplica-se a todas as práticas realizadas com a intenção de genocídio, incluindo deslocamento forçado. Além do acima exposto, devemos determinar o método de deslocamento forçado: se for precedido e coincidir com assassinatos generalizados, destruição, ameaças, restrições e disseminação de discursos de ódio e vingança, e se os grupos populacionais forem sitiados e não tiverem outra escolha a não ser para escapar da morte certa, então não há dúvida de que se trata de práticas com a intenção de genocídio. Esta opinião foi posteriormente apoiada em várias questões, como a situação na Bósnia e Herzegovina e em Mianmar. O relatório de 1996 da Comissão de Direito Internacional reiterou que a transferência forçada de membros de um grupo, especialmente quando envolve a separação de membros da família, também poderia constituir genocídio nos termos da subseção (c) da Convenção.

É claro que expulsar à força um grupo de suas casas e forçá-lo a migrar para novas áreas contra a sua vontade, que possam carecer de recursos básicos, certamente exporia o grupo a condições que poderiam levar à sua destruição física ou, em alguns casos, à morte certa para os indivíduos. O grupo está sujeito aos climas perigosos e instáveis, à significativa falta de recursos básicos e à falta de meios de vida adequados, ou ao seu movimento para ambientes hostis, que podem expô-los a mais opressão, discriminação, matança e destruição. Classificar essa deslocação forçada como "genocídio" é certo. O deslocamento forçado tem sido praticado ao longo de todos os períodos da história, e a disseminação generalizada de minorias em países de todo o mundo nada mais é do que os resquícios do genocídio ou da deslocação forçada para além das fronteiras. O deslocamento forçado dentro das fronteiras da antiga União Soviética incluiu cerca de 15 milhões de pessoas. Ocorreu também na Turquia, Grécia, Índia, Paquistão, Bangladesh, Alemanha, antiga Checoslováquia, Ucrânia e muitos outros. Quanto ao que aconteceu na Palestina em 1948 e 1949, foi uma série de operações de deslocamento forçado que, em conjunto, constituíram um processo de limpeza étnica que incluiu cerca de um milhão de palestinos, escrito e documentado por historiadores judeus recentes, incluindo Ilan Pappe em seu livro "A Limpeza Étnica dos Palestinos" e o livro de Benny Morris "O Nascimento do Problema dos Refugiados Palestinos" e o livro de Avi Shalem "A Guerra pela Palestina – Reescrevendo a História de 1948".

Uma expulsão abrangente dos palestinos, o sonho de uma entidade permanente

A entidade sionista continuou a sonhar em deportar constantemente os palestinos, e seus líderes consideraram que o maior erro cometido por seus fundadores em 1948 foi manter cerca de 150 mil palestinos dentro das fronteiras da entidade. Com efeito, o próprio historiador Benny Morris reverteu suas posições anteriores ao culpar Israel pelo crime de limpeza étnica, tornando-se um dos que apelam à conclusão do processo de esvaziamento e limpeza étnica dos palestinos para que a entidade permaneça puramente judaica. Existem muitos relatos, relatórios e citações difíceis de enumerar neste artigo que confirmam a intenção permanente da entidade de completar a Nakba de 1948 e expulsar a população de toda a Palestina histórica. Depois de a Cisjordânia e a Faixa de Gaza terem sido ocupadas em 1967, as autoridades de ocupação levaram a cabo deslocações forçadas de indivíduos e grupos. Eles ainda sonham em completar as operações de limpeza étnica e veem hoje sua oportunidade na guerra de extermínio contra Gaza. Rawhi Al-Khatib, o ex-prefeito de Jerusalém que foi deportado para a Jordânia, documentou uma lista de 1.171 indivíduos que foram deslocados para a Jordânia entre 1967 e 1978 (ou para o Líbano depois de 1974). Também incluiu a deportação completa de dois grupos beduínos da área de Jericó em 1967 e 1969.

Os dirigentes do estado sionista agora percebem que estão reunidas as condições adequadas para concluir o processo de transferência forçada dos residentes da Faixa de Gaza para o lado egípcio. Todas as indicações apontam que o regime egípcio está estabelecendo cidades de tendas. Autoridades egípcias revelaram os detalhes de uma proposta israelense para transferir os residentes da cidade de Rafah para a área adjacente às fronteiras da Faixa de Gaza do lado egípcio, onde serão distribuídos por 15 espaçosas cidades de tendas. Segundo o que foi noticiado pelo Wall Street Journal, a proposta israelense surge no contexto dos preparativos do exército de ocupação para uma operação militar terrestre na área de Rafah, cujo início estamos testemunhando nestes dias. O jornal explicou, citando autoridades egípcias, que cada uma das quinze cidades que serão estabelecidas de acordo com a proposta incluirá 25 mil tendas. O jornal indicou que as cidades de tendas previstas para serem estabelecidas de acordo com a proposta estarão localizadas geograficamente na parte sudoeste da zona costeira fechada do Sinai. Ninguém leva a sério as declarações das autoridades egípcias rejeitando o deslocamento. Quem quer que imponha taxas elevadas de mais de dez mil dólares a cada pessoa que abandona o país e é forçada a sair através da passagem de Rafah não hesitará em abrir as fronteiras aos residentes da Faixa de Gaza se o preço for adequado, e quem quer que venda parte de sua terra natal não hesitará em não se preocupar com as outras partes ou com a unidade do seu território. Como lembrete do que Francesca Albanese, Relatora Independente das Nações Unidas para os Direitos Humanos nos Territórios Palestinos Ocupados, disse desde o início da guerra genocida em Gaza, que resume a situação que estamos testemunhando em Rafah, ela disse: 'Há um grave perigo de que o que estamos testemunhando possa ser uma repetição da Nakba de 1948 e da Nakba de 1967.' Mas numa escala maior. A comunidade internacional deve fazer tudo para evitar que isso aconteça novamente. As autoridades israelitas apelaram publicamente para outra Nakba e Israel já realizou uma limpeza étnica em massa dos palestinos sob o pretexto da guerra. 'Mais uma vez, em nome da autodefesa, procuram justificar o que pode equivaler a uma limpeza étnica.’

