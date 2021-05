O destino de Pazuello

"Indo ou não para a reserva, Pazuello será protegido. Fileiras que se respeitam não abandonam os seus, quaisquer que sejam as circunstâncias. Seria fácil exemplificar a prática deste princípio básico do espírito corporativo, mas isso pode ficar para depois", analisa o historiador sobre a participação do ex-ministro da Saúde, sem máscara, no ato de apoio a Bolsonaro no Rio edit