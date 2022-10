O dragão bolsonarista foi exorcizado em Aparecida

Apoie o 247

O acontecimento da invasão bolsonarista ao Santuário de Aparecida foi algo inédito, abjeto, desrespeitoso e profanador do templo sagrado católico. Não se pode tolerar a ação de intolerantes políticos, que usam da fé e da religiosidade de nosso povo como escudo para suas atrocidades. Quem quer fechar igrejas é essa gente maldita, basta ver o que fizeram com o Arcebispo dom Orlando Brandes e com o Padre Camilo.

Algumas coisas passam despercebidos do grande público, mas para quem vivencia a fé dentro das comunidades cristãs católicas, isso tem profunda significância e é necessário mostrar para essa parcela da população estes fatos para que consigam enxergar o mal que esse modelo de atividade política ora em voga no Brasil, promove no meio religioso.

Para os católicos, o ritual é parte essencial da vivência da fé. É a partir do rito, que aprofundamos nossa ligação com Deus e exercemos nossa fé na atividade cotidiana de nossas vidas. Por isso, respeitar os ritos significa respeitar a tradição de nossa religiosidade milenar. Os católicos se baseiam em dois grandes pilares para sustentar a fé, a primeira é a Palavra de Deus, que são as Escrituras Sagradas. A segunda, é a tradição escrita e oral, que se revela através dos documentos da Igreja e do calendário que segue os dias santos e de guarda, que tem como objetivo a ida em tempos regulares à santuários para ali, praticar sua devoção e demonstrar sua fé que é imutável. Nos documentos da Igreja, temos a tradição assegurada para as gerações vindouras e a garantia do ensinamento para o povo que vive neste tempo e lugar onde nos situamos. Por esta razão, vamos à Aparecida, Guadalupe, Roma, Igreja do Carmo em Recife, Nossa Senhora da Conceição em Salvador, no Santuário de Nossa Senhora Angelina, em Santa Catarina, no Círio de Nazaré, em Belém, Santuário de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, e por vai... em todos os estados, temos nossos santuários!

Assim, através dos documentos da Igreja, vamos registrando os acontecimentos dos tempos, que são sinalizados primeiro pelos sucessores de Pedro, os Papas através das Encíclicas. São as encíclicas que norteiam o caminhar do povo de Deus dentro da Igreja Católica e quando necessário, instruí também os que não pertencem à nossa fé, como por exemplo, a encíclica Laudato Si, de Papa Francisco, que é destinada aos católicos em particular, mas a todos os povos e homens e mulheres de boa vontade do mundo como um todo.

Os Concílios e as Conferências Episcopais regionais, formam outra grande fonte de ensinamento para a Igreja e para os cristãos católicos. Aqui na América Latina, alguns destes encontros se tornaram referência teórica e um chamamento ao povo, para resistir na fé, os abusos de tempos sombrios de nossas histórias latino-americanas, como os encontros de Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida e nos trouxe à opção de Jesus Cristo, através da Opção Preferencial pelos Pobres, na Igreja Latino-americana. Católico que não compreende isso, não entendeu o que significa ser católico! E não é por acaso, que são justamente estes que querem ser mais católicos do que o Papa!

Com relação aos acontecimentos de Aparecida, creio que três são os fatos que devam ser clareados às nossas comunidades com relação à presença do séquito do mal que se fez presente no Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

O primeiro deles, é o fato de que é a primeira vez na história da Igreja Católica que um homem entra no santuário, sob gritos, aplausos e urros de mito, como que sendo louvado e seu apelido sendo entoado por séquito de seguidores que desrespeitavam os crentes que estava naquele lugar. Nem mesmo Papas ao visitarem esta Igreja, tiveram seus nomes gritados daquela forma. Eu acompanhei pessoalmente a visita do Papa Francisco no Brasil, no Santuário de Aparecida e certamente, o tratamento destinado a ele não teve absolutamente nenhuma relação com o que vimos com o atual mandatário da república federativa do Brasil. Um escárnio! Também, isso não aconteceu com João Paulo II e nem com Bento XVI, nem com nenhuma outra autoridade política, nem religiosa, bem como nenhum homem ou mulher.

Em segundo lugar, no ano de 2016, Bolsonaro abriu mão e rejeitou o catolicismo quando ao se batizar pelas mãos de Pastor Everaldo por submersão nas águas do Rio Jordão, renunciou ao seu batismo católico. Este fato é público, basta que procure no google por batismo de Bolsonaro que verá a cena. Ato contínuo, o mesmo trai a fé protestante e nega o batismo evangélico feito tempos antes, se autodenominando novamente católico, mesmo sem nunca antes tê-lo sido na prática cotidiana e religiosa.

Este fato do batismo evangélico, só aconteceu como peça de um marketing maléfico, para enganar o povo evangélico. Ainda hoje, 50% dos evangélicos acreditam que Bolsonaro seja adepto da Igreja Evangélica. É mentira! Nunca assumiu essa almejada conversão que só acreditam os evangélicos que trocaram o amor por Jesus, pela idolatria à Bolsonaro. Dúvida? Fale para um fanático religioso que Bolsonaro representa o atraso e que é corrupto, mostre as rachadinhas que enricaram seus filhos e ele próprio, pergunte onde está o respeito à família tradicional, se o mesmo já está em seu terceiro casamento, diga para que justifique a compra de 106 imóveis, tendo 51 deles sido adquiridos em dinheiro vivo, sem origem comprovada e, levando em consideração que o mesmo acontece com os outros imóveis e veja sua reação se não é a mesma de um idolatra! Veja a pregação de muitos pastores com relação à Bolsonaro e veja o tanto de blasfêmias que são pronunciadas em nome deste homem! É uma questão de decisão. Bolsonaro para estas pessoas é mais importante que Jesus!

Ou seja, traiu os católicos se batizando como evangélico e traiu os evangélicos negando o batismo Evangélico se autodenominando, novamente católico após ser batizado em nome do pastor Everaldo, que dizia estar à serviço de Jesus, mas trabalhava para satanás, roubando dinheiro da saúde pública do Rio de Janeiro em plena pandemia. Alguém pode dizer que alguma destas afirmações é mentirosa?

TERCEIRO:

Bolsonaro NÃO COMUNGOU porque queria que um Bispo ou Padre paramentado lhe desse a comunhão. Quem tiver dúvidas sobre este fato, basta pesquisar no Google e buscar por Bolsonaro não comungou em Aparecida.

Bolsonaro recusou o corpo de Cristo, presente na HÓSTIA SAGRADA porque jamais foi católico, porque acha que pode usar a Igreja Católica, como usa a Igreja Evangélica. Ele não entendeu que a Comunhão não se faz presente na pessoa que a distribui e sim no convite de ter o privilégio de participar do banquete da Vida eternizada pela presença de Jesus Cristo na comunhão fraterna entre irmãos e filhos de Deus. Esse é o Mistério que gente como Bolsonaro jamais vai entender, pois este é aquele Mistério que confunde os poderosos só é revelado aos pequenos e humildes. (Lc 1,51-53 e Mt 11, 25-27).

Continuando seu caminho de espalhar divisão, mentiras e ódio, Bolsonaro arquitetou com um séquito de maus feitores um evento paralelo, uma mentira que espalhou nas redes sociais, para o dia de Nossa Senhora Aparecida, saiu da Missa, onde não rezou, não comungou e não acompanhou nada da Missa, em carro com portas abertas, em campanha descarada, tendo na outra ponta, o outro oportunista forasteiro, que nem de São Paulo, é, mas quer ser governador, foi rumo à basílica velha, pois ali, irresponsáveis tentaram perturbar a ordem, gente com enormes copos de CERVEJA, urravam o nome de Bolsonaro, entoando cânticos de Mito, Mito, Mito, atrapalhando uma celebração comemorativa das 15:00 horas (mesmo horário que as serpentes marcaram um terço com Bolsonaro, acreditem!! Uma programação para louvar um político, usando o nome de Nossa Senhora. Ofenderam um padre, agrediram jornalistas, quiseram bater em pessoas que discordavam deles. O ódio se posicionou na frente da Igreja. Mas não conseguiram adentrar suas portas.

Sabe como o mal foi afastado? Com sinos!! Igual ao filme do Homem Aranha, onde o barulho dos sinos afastam o mal, durante 1 hora os sinos da basílica velha entoaram o exorcismo para afastar os asquerosos seguidores de um tal instituto do mal que queria fazer da Casas da Mãe, um COMITÊ ELEITORAL e do púlpito da Igreja um PALANQUE PARA BOLSONARO.

Mas foram repreendidos, em nome de JESUS, por um jovem corajoso e profeta destemido, chamado Padre Camilo, “hoje é dia de pedir bênçãos. Não é dia de pedir votos!”, disse o jovem sacerdote, com a firmeza dos que não temem o dragão. É a ele que devemos parabenizar e proteger! Bem como a coragem silenciosa de Dom Orlando Brandes, que não se intimidou diante do Dragão que se posicionou em sua frente! E nos olhos do bicho imitando Maria, a negra Maria de Aparecida, pisou na cabeça da serpente!

"Temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade", afirmou.

E o dragão foi embora!

