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      Carlos Castelo

      Jornalista, sócio-fundador do grupo Língua de Trapo, um estilo sem escritor

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        O eixo da desordem

        O eixo da desordem transforma a bagunça de um quarto em uma divertida crise de proporções internacionais

        O eixo da desordem (Foto: IA/Freepik)
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        — Não vou arrumar meu quarto.

        — Tem certeza?

        — Absoluta.

        — Então vamos ter que chamar o Trump.

        — Vocês não fariam isso.

        — Faríamos, sim.

        — Por causa de um quarto bagunçado? Isso não faz o menor sentido.

        — Nem todas as grandes guerras da História fazem.

        — O que exatamente vocês acham que ele faria?

        — Difícil dizer.

        — É porque vocês não sabem.

        — É porque ninguém sabe.

        — Eu continuo não arrumando.

        — Certo. Vou avisar.

        — Para quem?

        — Para o Trump.

        — Vocês têm o contato dele, é?

        — Não diretamente.

        — Então?

        — Existem canais.

        — Que canais?

        — Canais apropriados.

        — Isso está ficando surreal.

        — Concordo. Mas o seu quarto está mais surreal ainda.

        — O quarto é meu. Vocês sabem.

        — O Trump talvez questione essa interpretação.

        — O Trump mora em outro país.

        — Hoje em dia isso não significa muita coisa.

        — Calma, gente. Tem uma meia suja no chão. Só isso.

        — Tem também duas camisetas, um tênis sem par, três revistas e alguma coisa que parece ter desenvolvido consciência própria.

        — Aquilo é uma mochila.— Achei que fosse uma capivara.

        — Vocês, como sempre, estão exagerando.

        — O Trump gosta de números. Vamos a eles: sete peças de roupa fora do armário.

        — Nove.

        — O quê?

        — Tem duas cuecas atrás da porta.

        — Você parece muito seguro.

        — Porque isso é absurdo.

        — Foi o que seu pai disse quando mencionei o Trump pela primeira vez.

        — E o que aconteceu?

        — Ele arrumou a garagem.

        — Porque a garagem precisava ser arrumada.

        — Coincidência interessante.

        — Isso é manipulação.

        — Não. É política doméstica.

        — Eu me recuso a participar.

        — Tudo bem.

        — Tudo bem?

        — Tudo.

        — Não vão chamar o Trump?

        — Vamos.

        — Então por que agora estão tão calmos?

        — Porque, uma vez iniciado o processo, não há mais o que fazer.

        — Que processo?

        — O do Trump.

        — Isso não existe.

        — Não somos país, mas somos pais.

        — Eu continuo sem acreditar. Ninguém vai aparecer aqui por causa de um quarto.

        — Provavelmente não.

        — Provavelmente?

        — Nunca se sabe.

        — Vocês estão blefando.

        — Talvez.

        — É blefe, é blefe!

        — Pode ser.

        — Então não tem problema se eu deixar tudo como está.

        — Nenhum.

        — Vocês não vão fazer nada.

        — Não.

        — Nem chamar o Trump.

        — Não.

        — Então por que o pai está tirando fotos do quarto?

        — Documentação.

        — Documentação pra quê?

        — Para o Trump.

        — Mas vocês acabaram de dizer que não iam chamar o Trump.

        — E não vamos.

        — Então por que as fotos?

        — Porque você vai explicar isso diretamente para ele.

        — Pra quem?

        — Você sabe para quem.
        — …
        — Quer começar pelas camisetas ou pela mochila que desenvolveu consciência própria?

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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