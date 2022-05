O eleitor de Ciro Gomes é bolsonarento?

Apoie o 247

Os resultados da pesquisa DataFolha divulgados nesta quinta-feira, 26/5, mostram a óbvia ascensão de Lula e o declínio de Bolsonaro. Mas há algumas informações quando se faz a comparação dos resultados de intenção de voto no primeiro e no segundo turno.

O erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais para representar a população como um todo, mas dentro dos resultados os números são diretamente comparáveis porque os entrevistados são os mesmos. Ou seja, a mesma pessoa é perguntada sobre o voto no primeiro turno (espontâneo e estimulado) e, na sequência, em quem votaria no segundo turno com as duas opções de candidatos apresentadas.

Resumindo o primeiro turno, pesquisa estimulada: Lula 48%, Bolsonaro 27%, Ciro 7%, outros 7%, não-voto 11%. Não-voto é a soma de brancos, nulos e indecisos.

Para o segundo turno entre Lula (58%) e Bolsonaro (33%), o total de não-voto cai para 9%. Ou seja, 2% do total de eleitores - ou 18% daqueles que não votariam em nenhum candidato no primeiro turno - passam a ter uma opção que não tinham quando havia 13 candidatos! Deve ser estudado esse efeito de despertar para o dever cívico em alguns minutos que separaram a apresentação da lista dos candidatos do primeiro turno com os dois do segundo turno.

Mas o mais instigante é avaliar a migração dos votos em e para Ciro Gomes. Quando ele é colocado junto com o ex-presidente no segundo turno temos Lula 55% e Ciro 29%. Considerando que os 7% do primeiro turno continuam votando em Ciro, o incremento de 22 pontos porcentuais vieram dos demais candidatos (máximo de 7 pontos porcentuais) e, principalmente, do atual despresidente, ou seja, pelo menos 15 pontos porcentuais, ou 55% dos votos bolsonarentos vão para Ciro Gomes no segundo turno! No embate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, é de se esperar que a maioria dos 10 pontos percentuais de incremento do ex-presidente (que chega a 58%) venha de Ciro e o restante dos demais candidatos. A conta quase fecha, pois Bolsonaro sobe 6 pontos percentuais, atingindo 33%.

Especula-se que a desistência de Ciro Gomes poderia fazer seus eleitores migrarem diretamente para Lula e os números do segundo turno deste DataFolha dão essa indicação. Porém, a matemática pode não ser tão simples assim, pois, se o eleitor de Bolsonaro vai facilmente para Ciro, a recíproca seria também verdadeira? Ou seja, o antipetismo cirista se aproxima do bolsonarismo fascista?

