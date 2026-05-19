O escândalo fortaleceu Lula e abalou a ultradireita global no Brasil

A primeira pesquisa divulgada após a explosão do escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro começou a medir o tamanho político do terremoto. O levantamento Atlas divulgado nesta terça-feira, 19, mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliando vantagem justamente quando a imprensa brasileira e internacional passou a discutir o desgaste do senador bolsonarista, e a própria implosão do bolsonarismo como projeto de poder para 2026.

A crise deixou de ser apenas policial, moral ou financeira. Tornou-se eleitoral.

O impacto dos áudios de Flávio conversando com Vorcaro atravessou Brasília, atingiu o Centrão, contaminou a estratégia da direita e abriu uma nova fase da disputa presidencial. Pela primeira vez desde o início da reorganização do campo bolsonarista após a derrota de Jair Bolsonaro, parte importante do sistema político começou a tratar a candidatura de Flávio não como solução, mas como problema.

A primeira fotografia depois do terremoto

A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada deu forma numérica ao abalo político. No primeiro levantamento nacional após a revelação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Lula aparece à frente no segundo turno por 48,9% a 41,8%. Em abril, Flávio ainda aparecia tecnicamente empatado, com leve vantagem de 47,8% a 47,5%.

A inversão confirma o que Brasília já sentia nos bastidores: o escândalo deixou de ser apenas uma crise de imagem e começou a corroer a viabilidade eleitoral do herdeiro bolsonarista.

O próprio núcleo bolsonarista já admite preocupação. Reportagens publicadas nesta segunda-feira,18, relatam que aliados de Flávio aguardam novas pesquisas para medir o tamanho real do desgaste provocado pelas mensagens e pedidos de dinheiro a Vorcaro. E marcaram reunião para esta terça-feira, 19, exatamente no dia em que o Instituto Atlas divulga sua nova pesquisa após a gravação do contato entre os “irmãos” -- 01Flávio Bolsonaro e 05 Daniel Vorcaro.

O movimento revelador

A apreensão é significativa porque o bolsonarismo sempre dependeu da ideia de força eleitoral inevitável. Quando os próprios aliados passam a medir o tamanho da queda, o problema deixa de ser apenas defensivo e passa a atingir o coração da estratégia política para 2026.

A mudança de atmosfera foi rápida.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a relação entre Flávio e Vorcaro produz “desgaste muito grande” e pode fazer o senador “despencar nas pesquisas”. O Centrão, que negociava alianças formais com o PL, passou a defender cautela e decidiu esperar novas pesquisas e possíveis revelações antes de continuar na candidatura bolsonarista.

O movimento é revelador.

Quando partidos como União Brasil, PP e Republicanos começam a hesitar, o problema deixa de ser apenas de imagem. Passa a ser de viabilidade política.

A imprensa internacional percebeu o alcance da crise

A Bloomberg apontou o colapso precoce da candidatura de Flávio. O Financial Times descreveu o episódio como um terremoto capaz de virar a eleição presidencial de cabeça para baixo. A Reuters destacou o nervosismo de aliados e do mercado político. O Guardian afirmou que o escândalo atingiu diretamente a narrativa anticorrupção do bolsonarismo.

Tudo isso ocorre quando Lula volta a crescer politicamente.

A pesquisa Atlas tem peso simbólico porque funciona como a primeira fotografia eleitoral do Brasil depois da explosão pública do caso Vorcaro. E o resultado sugere uma inflexão importante: enquanto a direita entra em turbulência, Lula reaparece como polo de estabilidade institucional e política.

Não é apenas uma questão numérica

O que começa a mudar é a percepção de inevitabilidade construída em torno do sobrenome Bolsonaro. Durante meses, parte da Faria Lima, do Centrão e da mídia tratou Flávio como herdeiro natural do capital político do pai. O escândalo rompeu essa narrativa.

O bolsonarismo apostava numa operação de reconstrução política baseada em três pilares:

a transferência eleitoral de Jair Bolsonaro;

a reunificação da direita;

e a aproximação com setores empresariais e financeiros.

O caso Vorcaro atingiu exatamente os três.

A crise enfraqueceu a imagem moral do clã Bolsonaro, aumentou divisões dentro da direita e transformou a relação com o sistema financeiro em problema político nacional.

A própria extrema direita internacional observa o caso com preocupação.

O bolsonarismo tornou-se, nos últimos anos, a principal experiência latino-americana da extrema direita global articulada em torno de Donald Trump, Steve Bannon, guerra cultural digital, desinformação e radicalização política. Eduardo Bolsonaro passou meses nos Estados Unidos aprofundando essas conexões.

Agora, porém, o movimento começa a enfrentar sua crise mais perigosa desde a derrota eleitoral de 2022.

Porque não se trata apenas de rejeição ideológica. Trata-se de desgaste estrutural:

credibilidade,

alianças,

financiamento,

viabilidade eleitoral

e confiança das elites políticas.

É cedo para decretar o fim do bolsonarismo

A extrema direita continuará forte, agressiva e barulhenta. Mas a crise abriu algo que parecia improvável poucos meses atrás: a possibilidade concreta de fragmentação do campo conservador às vésperas da eleição.

E é exatamente aí que Lula cresce.

O presidente aparece hoje não apenas como candidato à reeleição, mas como símbolo de estabilidade diante de uma direita mergulhada em escândalos, disputas internas e incertezas.

A eleição de outubro de 2026 começa, lentamente, a assumir um significado mais amplo.

Pode deixar de ser apenas uma disputa entre dois candidatos.

Pode transformar-se na eleição em que o Brasil derrotará nas urnas não apenas o bolsonarismo, mas a principal versão latino-americana da extrema direita global.