O escândalo que pode decidir a eleição de 2026

Uma possível “delação do fim do mundo”.

A possibilidade de uma delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro colocou Brasília em estado de alerta.

Nos bastidores do poder, cresce a expectativa de que o ex-controlador do Banco Master revele detalhes de uma rede de relações que alcança ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares influentes, governadores e integrantes do alto escalão do Estado brasileiro.

A eventual colaboração ganhou força após a troca de sua equipe de defesa e a decisão de manter sua prisão preventiva.

Nos círculos políticos da capital, o que pode vir à tona já é descrito por interlocutores como uma possível “delação do fim do mundo”.

Se confirmadas em toda a sua extensão, as revelações do caso Banco Master podem se transformar em um dos episódios mais perturbadores da relação entre dinheiro e poder na história recente da República brasileira.

O escândalo que saiu do sistema financeiro

O colapso do Banco Master deixou de ser apenas um episódio bancário.

Tornou-se algo muito mais inquietante: um retrato das engrenagens que conectam o sistema financeiro às estruturas do poder político brasileiro.

No centro dessa história está o banqueiro Daniel Vorcaro, um personagem que surgiu rapidamente no mercado financeiro e que, em poucos anos, construiu uma rede de relações que hoje aparece nas investigações como um verdadeiro mapa do poder.

O escândalo revela algo que vai muito além de um banco que cresceu rápido demais e acabou ruindo.

Ele revela a facilidade com que grandes fortunas conseguem abrir portas nas instituições da República.

Quando conexões financeiras alcançam o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, governos estaduais e o núcleo do Executivo, o problema deixa de ser apenas econômico.

Ele se transforma em uma questão institucional da própria República.

O retrato de um personagem

Poucas jornalistas investigaram com tanta profundidade a trajetória de Vorcaro quanto Consuelo Dieguez.

Em reportagens e entrevistas recentes sobre o caso Master, Dieguez descreve um empresário que construiu uma ascensão vertiginosa e passou a circular com naturalidade nos corredores do poder.

Seu retrato ajuda a compreender a dimensão do episódio.

Vorcaro não parecia operar apenas como banqueiro.

Ele parecia se mover como alguém que compreendeu rapidamente os circuitos informais do poder no Brasil — ambientes onde relações pessoais, interesses econômicos e influência política frequentemente se misturam.

O celular que revelou a República paralela

Quando a Polícia Federal apreendeu o telefone de Vorcaro, emergiu algo que parecia menos uma agenda telefônica e mais um mapa institucional do poder brasileiro.

Na lista de contatos surgiam nomes que atravessam praticamente todos os níveis da República.

Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Autoridades do Executivo federal.

Parlamentares influentes no Congresso.

Governadores de estados estratégicos.

Entre eles aparecem figuras frequentemente citadas no noticiário, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Guido Mantega, Davi Alcolumbre, Hugo Motta, Ciro Nogueira, Eduardo Braga, Carlos Viana, além dos governadores Ibaneis Rocha e Cláudio Castro.

A presença desses nomes não significa automaticamente envolvimento em irregularidades — algo que cabe às investigações esclarecer.

Mas revela algo igualmente relevante: a dimensão da rede de relações políticas construída por um único empresário dentro do Estado brasileiro.

A dimensão política do caso

Outro elemento importante para compreender o ambiente em que Vorcaro operava são as doações eleitorais.

Em 2022, o banqueiro contribuiu com R$ 3 milhões para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição.

Bolsonaro acabou derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva e, anos depois, condenado a 27 anos de prisão por tentativa violenta de golpe de Estado.

As conexões políticas do grupo empresarial não param aí.

O pastor evangélico Fabiano Zetel, sócio e cunhado de Vorcaro, realizou uma doação de R$ 2 milhões à campanha do governador paulista Tarcísio de Freitas.

Esses movimentos ajudam a situar politicamente o ambiente em que o grupo se movia.

Eles indicam uma proximidade política evidente com o campo bolsonarista, que dominou parte da cena política brasileira na última década.

A pergunta que desloca o debate

O jornalista Marcelo Auler, em seu texto Observações de um velho repórter sobre o caso Master, levanta uma questão que recoloca o debate no eixo correto.

Segundo ele, grande parte da discussão pública acabou se concentrando em ministros do Supremo Tribunal Federal.

Mas isso pode obscurecer a pergunta central.

Como escreveu Auler:

“Todo o debate gira em torno de ministros do STF. OK, eles precisam se explicar.

Mas certamente não foram eles que autorizaram Daniel Vorcaro a entrar no seleto clube dos banqueiros".

A pergunta, portanto, precisa ser ampliada.

Quem permitiu que isso acontecesse?

Quem autorizou que um empresário praticamente desconhecido no sistema financeiro se transformasse no controlador de um banco que movimentava bilhões de reais?

Essa pergunta inevitavelmente se desloca para a instituição que deveria impedir crises bancárias: o Banco Central.

Durante o período de expansão do Banco Master, a autoridade monetária era presidida por Roberto Campos Neto. Ele foi presidente do Banco Central durante todo o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, tendo sido indicado por ele em 2019 e permanecendo no cargo até o fim do seu governo, em 2024.

É o Banco Central que autoriza bancos a operar.

É o Banco Central que fiscaliza instituições financeiras.

É o Banco Central que intervém quando identifica riscos sistêmicos.

Por isso, a pergunta que hoje ecoa em Brasília e no próprio mercado financeiro é inevitável:

Por que o Banco Central não interveio antes?

Se havia no mercado financeiro a percepção crescente de que o modelo de negócios do Banco Master carregava riscos elevados, como muitos operadores hoje afirmam, surge uma dúvida inevitável:

O regulador não viu?

Ou viu — e preferiu não agir?

O escândalo que pode decidir a eleição

Crises financeiras raramente permanecem confinadas ao mundo da economia.

Elas rapidamente se transformam em disputas políticas.

Essa é a advertência feita pelo sociólogo Celso Rocha de Barros ao analisar como escândalos econômicos podem alterar o equilíbrio das eleições.

Segundo ele, quando uma crise explode, o que passa a importar não é apenas a investigação técnica do que ocorreu.

O que passa a importar é quem consegue controlar a narrativa pública sobre o episódio.

Escândalos financeiros frequentemente são reinterpretados politicamente como prova de incompetência ou corrupção de um governo.

Quando isso acontece, a crise deixa de ser apenas econômica.

Ela se transforma em capital político eleitoral.

A disputa que está apenas começando

O Brasil se aproxima de uma eleição presidencial potencialmente decisiva.

De um lado está o projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Do outro, forças políticas ligadas ao golpismo, ao bolsonarismo, à extrema-direita e à direita liberal tentam reorganizar seu campo após a condenação de Jair Bolsonaro.

Nesse cenário, escândalos institucionais se tornam rapidamente munição política.

E, como alerta Celso Rocha de Barros, quem conseguir definir o significado público da crise pode ganhar vantagem decisiva na disputa eleitoral.

Se Vorcaro falar

Talvez o caso Banco Master ainda não tenha revelado tudo. Mas já revelou o essencial: a República brasileira continua vulnerável ao assédio do dinheiro, à promiscuidade do poder e à covardia das instituições quando confrontadas por grandes fortunas cercadas de influência política.

Não estamos diante de um simples acidente bancário.

Não estamos diante de mais um empresário que “deu errado”.

Estamos diante de um escândalo que expõe, de forma brutal, como o poder econômico tenta se infiltrar, circular e operar no coração do Estado brasileiro — abrindo portas, cultivando intimidades, construindo proteção, comprando tempo, prestígio e silêncio.

É isso que torna o caso Master tão grave.

Se a delação de Daniel Vorcaro se confirmar, o país poderá enxergar com nitidez aquilo que durante anos funcionou na penumbra: uma engrenagem de relações na qual banco, política, interesses privados e instituições públicas perigosamente se tocaram.

E é precisamente isso que apavora Brasília.

Porque, se Vorcaro falar, talvez não venha à tona apenas a história de um banco que quebrou. Talvez venha à tona algo muito maior e muito pior: o retrato de uma República vulnerável, cortejada por operadores do dinheiro, tolerante com a promiscuidade entre fortuna e poder e incapaz de reagir a tempo quando o risco já era conhecido por todos os que deveriam agir.

É isso que torna o caso Master tão grave.

Ele não expõe apenas um homem. Ele expõe um sistema.

Não revela apenas uma fraude possível. Revela uma cultura de poder.

Não atinge apenas um banco. Atinge a credibilidade das instituições.

E, quando as instituições perdem credibilidade, o que entra em colapso não é apenas o mercado.

É a própria ideia de República.

Campos Neto vai para o centro do palco

Se o Banco Central não agiu quando deveria agir, terá de explicar.

Se autoridades abriram proximidades que jamais deveriam existir, terão de explicar.

Se a política transformou o sistema financeiro em área de tráfico de influência e favores recíprocos, isso também terá de ser dito com todas as letras.

Porque o país não pode mais aceitar que escândalos dessa magnitude sejam tratados como desarranjos técnicos, episódios isolados ou acidentes de percurso.

Não são.

São sintomas de uma doença mais profunda: a naturalização da captura do Estado por interesses privados travestidos de normalidade institucional.

Se Vorcaro falar, Brasília poderá ouvir não apenas uma delação.

Poderá ouvir um espelho.

E talvez descubra, tarde demais, que o que estava em jogo nunca foi apenas a quebra de um banco, mas o avanço silencioso de uma lógica segundo a qual dinheiro compra acesso, acesso compra proteção, e proteção compra impunidade.

Quando esse circuito se fecha, a democracia apodrece por dentro.

E uma República que tolera isso começa a deixar de ser República.