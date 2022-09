“O Estado é laico, Respeitamos a todos. Mas o nosso Governo é Cristão”

Apoie o 247

“Não vou deixar fuderem minha família” “Uma resposta pode ser via um novo AI-5” “Não estou dizendo que não precisa de professor, mas o excesso atrapalha.” “A mesma coisa é direito trabalhista. Tudo que é demais atrapalha.” “Tem que quer comprar é feijão, cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar.” “Bolsa família é voto de cabresto... chegou-se que conclusão que filhos dessas famílias tem o desenvolvimento intelectual prejudicado” “Porra, rapaz, pergunta para sua mãe o comprovante que ela deu para o seu pai, tá certo?” “O maior problema do Brasil não é com alguns órgãos, é a imprensa.” “Vontade de encher tua boca com porrada, tá? Seu safado” “O vírus está superdimensionado.” “Isso é apenas uma gripezinha.” “Brasileiro pula em esgoto e não acontece nada.” “E daí, lamento. Quer que eu faça o que? Sou Messias, mas não faço milagre.” “Você tem uma cara de homossexual terrível. Nem por isso eu te acuso de ser homossexual.” “Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda, Tubaína.” “Ela queria dar o furo, a qualquer preço contra mim" “A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo” “É como uma chuva, vai atingir você” “Se você virar um jacaré, problema de você. Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí ou algum homem começar a falar fino, eles não vão ter nada a ver com isso. O que é pior: mexer no sistema imunológico das pessoas” “Cala a boca, não perguntei nada” “O Brasil está quebrado. Eu não consigo fazer nada.” “Não sou coveiro” “Não há nada comprovado cientificamente sobre essa vacina aí.” “O cara que entra na pilha da vacina, só a vacina, é um idiota útil.” “Vai comprar vacina, só se for na casa da sua mãe” “Temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimi. Vão ficar chorando até quando?” “Se falar cloroquina é crime, falar em maconha é legal” “Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa.” “Nunca vi ninguém morrer por tomar hidroxicloroquina” “Quem pegou o vírus está imunizado” “Tapetão por tapetão sou mais o meu” “Se eu estivesse coordenando a pandemia não teria morrido tanta gente” “Estou melhor que o pessoal que tomou vacina” “Covid apenas encurtou a vida delas por alguns dias ou algumas semanas.” “Deixa eu morrer, problema é meu” “Coleira que querem botar no povo brasileiro.” “Não tá havendo morte de criança que justifique” “Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí?” “Qual o interesse das pessoas taradas por vacina?” “Lamento profundamente, mas é um número insignificante” “Se não tiver voto impresso, sinal que não vai ter eleição.” "O brasil não tem fome. Alguém vê alguém pedindo pão no caixa da padaria?” “O Estado é laico, Respeitamos a todos. Mas o nosso Governo é Cristão.” “Puta que pariu. Não fode porra”

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

