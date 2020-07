O Facebook, a CIA, o FBI e a Lava Jato somados têm como resultado o bolsonarismo

O Facebook se lambuzou com as milhares de contas fantasmas que alimentaram uma incrível rede de notícias falsas, que por sua vez, publicaram e republicaram milhões de vezes notícias mentirosas como a mamadeira de piroca, o carro pintado de ouro do filho do Lula, as fazendas na Argentina, Mato Grosso, a mansão na pqp, os bolsominions e por aí vai? Sim.

O Facebook ganhou muito dinheiro com o gabinete do ódio. Milhões de reais, vindo de empresários tão inescrupulosos quanto os bolsominions, quanto o comando de campanha de Bolsonaro para impulsionar a mentira, a desfaçatez e o ódio.

Disseminaram ódio contra povos indígenas, contra a esquerda, contra homossexuais, contra quilombolas e minorias em geral.

O Facebook é também responsável pela desgraça que é esse governo. Bem como tem responsabilidade na eleição de Trump e sua rede de ódio e mentiras.

O mesmo método. Criação de mentiras no Facebook e disseminação via Whatsapp. As duas empresas de Mark Zuckerberg.

Agora, parece que resolveram agir, destruindo o alicerce do gabinete do ódio. Antes tarde do que nunca. Mas fica a dívida impagável de terem sido os patrocinadores da difusão do ódio, da mentira e da rede de fake news no Brasil, que tem como resultado a destruição dos programas sociais, a destruição da Amazônia, a destruição das relações pessoais e a destruição de um projeto democrático.

Não dá pra ter dúvidas de que os norte-americanos, com sua CIA, FBI e interesses capitalistas, são o câncer da humanidade. Que o digam a Lava Jato, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.