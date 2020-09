O fenômeno Witzel

A aceitação da encaminhamento do pedido impeachment do governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel foi aprovado por unanimidade.

A gente chega a pensar: Esse homem só tinha oposição, não tinha ninguém que fosse a seu favor?

Por mais que a gente não goste desse governador é surpreendente um fenômeno desse.

Aí, monocraticamente, a partir de uma delação, um juiz do STJ afasta o governador.

Secretários seus são presos.

Então, o governador rebate que isso está acontecendo por causa de uma decisão do presidente da república, que decidiu ter hegemonia no Rio de Janeiro.

Se isso for verdade… Explicaria a unanimidade dos deputados?

Explicaria o voto monocrático tão drástico?

Apesar dos crimes dos quais o governador é acusado… Será que está, mesmo, acontecendo um recado do presidente para todos os governadores?

Oh Tempora, oh mores! (Cícero)

