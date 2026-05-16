O filme, o banco e a implosão do bolsonarismo

Até poucas semanas atrás, a extrema direita brasileira acreditava ter resolvido o problema da sucessão presidencial de 2026.

Com Jair Bolsonaro preso e condenado, o bolsonarismo apostava na transferência do capital político da família para um dos filhos do ex-presidente. O favorito era Flávio Bolsonaro.

As pesquisas mostravam empate técnico com Lula em vários cenários. O PL tratava sua candidatura como prioridade estratégica. Parte do mercado financeiro passou a enxergá-lo como o nome “menos tóxico” do clã Bolsonaro. E a máquina digital bolsonarista já operava em ritmo eleitoral.

Então veio Daniel Vorcaro.

O banqueiro do Banco Master — preso e investigado em múltiplas frentes — atravessou o coração do projeto eleitoral bolsonarista e abriu uma crise que já não é apenas policial ou financeira.

O caso começou a produzir efeitos eleitorais concretos, imediatos e potencialmente devastadores.

O que parecia um escândalo periférico transformou-se numa pergunta central da política brasileira:

A direita continuará insistindo num candidato da família Bolsonaro?

O filme, os áudios e as contradições

A crise explodiu quando vieram à tona mensagens, áudios e relatos envolvendo negociações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, produção destinada a transformar Jair Bolsonaro em personagem épico da extrema direita internacional.

O projeto teria participação do ator Jim Caviezel — conhecido por “A Paixão de Cristo” — e fazia parte de uma tentativa mais ampla de reconstrução internacional da imagem do bolsonarismo após o fracasso do governo Jair Bolsonaro — cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão — e do golpe de 8 de janeiro de 2023.

O problema político surgiu quando as revelações começaram a contradizer frontalmente declarações públicas do próprio Flávio Bolsonaro.

Durante semanas, o senador negou vínculos com Vorcaro. Chamou reportagens de “mentira”. Atacou jornalistas. Disse não possuir relação com o banqueiro. Depois, diante da divulgação dos áudios e mensagens, acabou admitindo reuniões, conversas e tratativas ligadas ao financiamento do filme.

A reversão produziu estrago imediato.

A Reuters informou que aliados de Flávio “entraram em pânico” após os vazamentos e passaram a discutir reservadamente os danos eleitorais do episódio. Setores do PL consideram que o senador administrou a crise “de forma desastrosa”.

O caso deixou de ser apenas um problema jurídico.

Virou um problema de credibilidade política.

O banco e a máquina

Mas o centro da crise talvez não esteja apenas no filme.

Está no banco.

E na máquina política construída em torno dele.

As investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master já avançam sobre operações envolvendo figuras centrais do Centrão, governadores, fundos públicos e estruturas de poder espalhadas por vários estados brasileiros.

O nome de Daniel Vorcaro começou a aparecer ligado:

ao aporte bilionário do BRB no Banco Master;

aos R$ 400 milhões da previdência dos servidores do Amapá;

a operações envolvendo governos estaduais;

e a relações profundas com setores da direita e da extrema direita.

É nesse ambiente que a ligação direta de Flávio Bolsonaro com Vorcaro se torna explosiva.

Porque o senador deixa de aparecer apenas como beneficiário político indireto de um sistema de poder.

Passa a surgir conectado pessoalmente ao operador financeiro que se transformou no epicentro do maior escândalo financeiro da história recente do Brasil.

O vídeo divulgado pelo canal Canadá Diário Notícias na quinta-feira, 15 de maio — “O escândalo de Flávio Bolsonaro e Vorcaro ficou pior: o filme, o banco e a máquina” — sintetiza precisamente essa engrenagem.

Não se trata apenas de um filme.

Nem apenas de um banco.

Mas da articulação entre dinheiro, política, propaganda ideológica, financiamento de poder e projeto eleitoral.

O caso sobe de nível

A nova reportagem publicada pelo The Intercept Brasil alterou novamente a dimensão política do escândalo.

Segundo documentos divulgados pelo Intercept, Eduardo Bolsonaro possuía poderes formais sobre movimentações financeiras do projeto “Dark Horse”.

A revelação é politicamente devastadora porque desmonta a tentativa de restringir o caso a Flávio Bolsonaro.

O escândalo deixa de parecer um episódio isolado.

E passa a indicar a existência de uma engrenagem familiar, política e financeira muito mais ampla.

O “Dark Horse” surge agora não apenas como um filme.

Mas como parte de uma operação internacional de reconstrução do bolsonarismo após o fracasso do golpe de 8 de janeiro de 2023.

Eduardo Bolsonaro e a ofensiva contra o Brasil

A nova revelação do Intercept recoloca no centro do debate o papel desempenhado por Eduardo Bolsonaro desde que deixou o Brasil, em abril de 2025, para viver nos Estados Unidos.

Eduardo mudou-se com a família para o ambiente político do trumpismo radical justamente quando Jair Bolsonaro enfrentava o avanço das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

Nos EUA, intensificou relações com assessores próximos de Donald Trump e com figuras centrais da extrema direita internacional, especialmente Steve Bannon.

Ao longo desse período, Eduardo tornou-se uma espécie de operador internacional do bolsonarismo.

Atuou politicamente contra decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro, promoveu campanhas internacionais contra instituições brasileiras e passou a defender sanções políticas e diplomáticas contra autoridades do próprio país que o elegeu com mais de um milhão de votos.

Agora, a revelação de que possuía poderes formais sobre movimentações financeiras do “Dark Horse” amplia ainda mais o alcance político do escândalo.

O filme deixa de parecer apenas uma produção cinematográfica.

Passa a surgir como peça de um projeto internacional de reconstrução política do bolsonarismo após o fracasso da tentativa golpista de 2023.

O impacto imediato sobre 2026

O efeito político foi quase instantâneo.

A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira mostrou Lula abrindo vantagem sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno:

Lula: 39%

Flávio: 33%

Há poucas semanas, vários cenários mostravam empate técnico ou até vantagem marginal do bolsonarismo.

Agora, o cenário mudou.

No segundo turno, Lula aparece numericamente à frente:

Lula: 42%

Flávio: 41%

Embora dentro da margem de erro, o dado politicamente importante é outro:

a candidatura Flávio começou a perder força exatamente quando o escândalo Vorcaro explodiu nacionalmente.

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que as chances de reeleição de Lula “dispararam” após as revelações envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

A Bloomberg também registrou o abalo político produzido pelo caso.

O nome Bolsonaro voltou ao centro do noticiário — mas agora associado:

a investigações;

a banqueiros presos;

a áudios vazados;

a contradições públicas;

e ao colapso do Banco Master.

A direita começa a procurar saída

O dado talvez mais importante ainda esteja ocorrendo longe dos microfones.

Nos bastidores.

A imprensa brasileira e internacional já começou a registrar especulações sobre a possibilidade concreta de Flávio Bolsonaro desistir da candidatura presidencial.

O jornal britânico The Guardian informou que setores conservadores passaram a discutir discretamente alternativas ao nome de Flávio após o escândalo.

Em Brasília, cresce a percepção de que a permanência da candidatura pode contaminar toda a direita.

É aí que entram as movimentações da chamada direita liberal-conservadora.

Governadores como Ronaldo Caiado e Romeu Zema acompanham atentamente o desgaste do bolsonarismo.

O cálculo é evidente:

se a marca Bolsonaro entrar em colapso eleitoral, abre-se espaço para uma candidatura conservadora sem o peso judicial, policial e financeiro que hoje cerca o clã.

Até pouco tempo atrás, o debate era:

“qual Bolsonaro enfrentará Lula?”

Agora, outra pergunta começa a circular:

“insistir num Bolsonaro ainda é eleitoralmente viável?”

O início da sucessão do bolsonarismo?

Talvez este seja o verdadeiro significado histórico do Caso Vorcaro.

O escândalo não atingiu apenas um senador.

Pode ter atingido o próprio modelo político construído pelo bolsonarismo desde 2018.

Um modelo baseado:

em radicalização permanente;

guerra digital;

redes de financiamento opacas;

alianças com setores do mercado;

estruturas religiosas;

e construção industrial de propaganda política.

O filme Dark Horse — “Azarão” — deveria funcionar como instrumento de reconstrução épica do bolsonarismo internacional.

Acabou se transformando no símbolo de sua crise.

A pergunta que atravessa Brasília nesta metade de maio de 2026 já não é apenas se Lula será reeleito.

A pergunta é outra:

A extrema direita brasileira ainda conseguirá chegar unificada a outubro sob o sobrenome Bolsonaro — ou o Caso Vorcaro abriu oficialmente a disputa pelo espólio político do bolsonarismo?