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      Gustavo Tapioca

      Jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e MA pela Universidade de Wisconsin-Madison. Ex-diretor de redação do Jornal da Bahia, foi assessor de Comunicação Social da Telebrás, consultor em Comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do (IICA/OEA). Autor de "Meninos do Rio Vermelho", publicado pela Fundação Casa de Jorge Amado.

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        O filme, o banco e a implosão do bolsonarismo

        O escândalo Vorcaro atingiu Flávio, Eduardo e abriu na direita a discussão que parecia impossível: insistir no sobrenome Bolsonaro ainda é viável em 2026?

        Flávio Bolsonaro, agente da PF, Daniel Vorcaro e, ao fundo, Congresso e Banco Master (Foto: Reprodução I Divulgação )
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        Até poucas semanas atrás, a extrema direita brasileira acreditava ter resolvido o problema da sucessão presidencial de 2026. 

        Com Jair Bolsonaro preso e condenado, o bolsonarismo apostava na transferência do capital político da família para um dos filhos do ex-presidente. O favorito era Flávio Bolsonaro. 

        As pesquisas mostravam empate técnico com Lula em vários cenários. O PL tratava sua candidatura como prioridade estratégica. Parte do mercado financeiro passou a enxergá-lo como o nome “menos tóxico” do clã Bolsonaro. E a máquina digital bolsonarista já operava em ritmo eleitoral. 

        Então veio Daniel Vorcaro. 

        O banqueiro do Banco Master — preso e investigado em múltiplas frentes — atravessou o coração do projeto eleitoral bolsonarista e abriu uma crise que já não é apenas policial ou financeira. 

        O caso começou a produzir efeitos eleitorais concretos, imediatos e potencialmente devastadores. 

        O que parecia um escândalo periférico transformou-se numa pergunta central da política brasileira: 

        A direita continuará insistindo num candidato da família Bolsonaro? 

        O filme, os áudios e as contradições 

        A crise explodiu quando vieram à tona mensagens, áudios e relatos envolvendo negociações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, produção destinada a transformar Jair Bolsonaro em personagem épico da extrema direita internacional. 

        O projeto teria participação do ator Jim Caviezel — conhecido por “A Paixão de Cristo” — e fazia parte de uma tentativa mais ampla de reconstrução internacional da imagem do bolsonarismo após o fracasso do governo Jair Bolsonaro — cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão — e do golpe de 8 de janeiro de 2023. 

        O problema político surgiu quando as revelações começaram a contradizer frontalmente declarações públicas do próprio Flávio Bolsonaro. 

        Durante semanas, o senador negou vínculos com Vorcaro. Chamou reportagens de “mentira”. Atacou jornalistas. Disse não possuir relação com o banqueiro. Depois, diante da divulgação dos áudios e mensagens, acabou admitindo reuniões, conversas e tratativas ligadas ao financiamento do filme. 

        A reversão produziu estrago imediato. 

        A Reuters informou que aliados de Flávio “entraram em pânico” após os vazamentos e passaram a discutir reservadamente os danos eleitorais do episódio. Setores do PL consideram que o senador administrou a crise “de forma desastrosa”. 

        O caso deixou de ser apenas um problema jurídico. 

        Virou um problema de credibilidade política. 

        O banco e a máquina 

        Mas o centro da crise talvez não esteja apenas no filme. 

        Está no banco. 

        E na máquina política construída em torno dele. 

        As investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master já avançam sobre operações envolvendo figuras centrais do Centrão, governadores, fundos públicos e estruturas de poder espalhadas por vários estados brasileiros. 

        O nome de Daniel Vorcaro começou a aparecer ligado: 

        • ao aporte bilionário do BRB no Banco Master;  
        • aos R$ 400 milhões da previdência dos servidores do Amapá;  
        • a operações envolvendo governos estaduais;  
        • e a relações profundas com setores da direita e da extrema direita.  

        É nesse ambiente que a ligação direta de Flávio Bolsonaro com Vorcaro se torna explosiva. 

        Porque o senador deixa de aparecer apenas como beneficiário político indireto de um sistema de poder. 

        Passa a surgir conectado pessoalmente ao operador financeiro que se transformou no epicentro do maior escândalo financeiro da história recente do Brasil. 

        O vídeo divulgado pelo canal Canadá Diário Notícias na quinta-feira, 15 de maio — “O escândalo de Flávio Bolsonaro e Vorcaro ficou pior: o filme, o banco e a máquina” — sintetiza precisamente essa engrenagem. 

        Não se trata apenas de um filme. 

        Nem apenas de um banco. 

        Mas da articulação entre dinheiro, política, propaganda ideológica, financiamento de poder e projeto eleitoral. 

        O caso sobe de nível 

        A nova reportagem publicada pelo The Intercept Brasil alterou novamente a dimensão política do escândalo. 

        Segundo documentos divulgados pelo Intercept, Eduardo Bolsonaro possuía poderes formais sobre movimentações financeiras do projeto “Dark Horse”. 

        A revelação é politicamente devastadora porque desmonta a tentativa de restringir o caso a Flávio Bolsonaro. 

        O escândalo deixa de parecer um episódio isolado. 

        E passa a indicar a existência de uma engrenagem familiar, política e financeira muito mais ampla. 

        O “Dark Horse” surge agora não apenas como um filme. 

        Mas como parte de uma operação internacional de reconstrução do bolsonarismo após o fracasso do golpe de 8 de janeiro de 2023. 

        Eduardo Bolsonaro e a ofensiva contra o Brasil 

        A nova revelação do Intercept recoloca no centro do debate o papel desempenhado por Eduardo Bolsonaro desde que deixou o Brasil, em abril de 2025, para viver nos Estados Unidos. 

        Eduardo mudou-se com a família para o ambiente político do trumpismo radical justamente quando Jair Bolsonaro enfrentava o avanço das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. 

        Nos EUA, intensificou relações com assessores próximos de Donald Trump e com figuras centrais da extrema direita internacional, especialmente Steve Bannon. 

        Ao longo desse período, Eduardo tornou-se uma espécie de operador internacional do bolsonarismo. 

        Atuou politicamente contra decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro, promoveu campanhas internacionais contra instituições brasileiras e passou a defender sanções políticas e diplomáticas contra autoridades do próprio país que o elegeu com mais de um milhão de votos. 

        Agora, a revelação de que possuía poderes formais sobre movimentações financeiras do “Dark Horse” amplia ainda mais o alcance político do escândalo. 

        O filme deixa de parecer apenas uma produção cinematográfica. 

        Passa a surgir como peça de um projeto internacional de reconstrução política do bolsonarismo após o fracasso da tentativa golpista de 2023. 

        O impacto imediato sobre 2026 

        O efeito político foi quase instantâneo. 

        A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira mostrou Lula abrindo vantagem sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno: 

        • Lula: 39%  
        • Flávio: 33%  

        Há poucas semanas, vários cenários mostravam empate técnico ou até vantagem marginal do bolsonarismo. 

        Agora, o cenário mudou. 

        No segundo turno, Lula aparece numericamente à frente: 

        • Lula: 42%  
        • Flávio: 41%  

        Embora dentro da margem de erro, o dado politicamente importante é outro:
        a candidatura Flávio começou a perder força exatamente quando o escândalo Vorcaro explodiu nacionalmente. 

        O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que as chances de reeleição de Lula “dispararam” após as revelações envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. 

        A Bloomberg também registrou o abalo político produzido pelo caso. 

        O nome Bolsonaro voltou ao centro do noticiário — mas agora associado: 

        • a investigações;  
        • a banqueiros presos;  
        • a áudios vazados;  
        • a contradições públicas;  
        • e ao colapso do Banco Master.  

        A direita começa a procurar saída 

        O dado talvez mais importante ainda esteja ocorrendo longe dos microfones. 

        Nos bastidores. 

        A imprensa brasileira e internacional já começou a registrar especulações sobre a possibilidade concreta de Flávio Bolsonaro desistir da candidatura presidencial. 

        O jornal britânico The Guardian informou que setores conservadores passaram a discutir discretamente alternativas ao nome de Flávio após o escândalo. 

        Em Brasília, cresce a percepção de que a permanência da candidatura pode contaminar toda a direita. 

        É aí que entram as movimentações da chamada direita liberal-conservadora. 

        Governadores como Ronaldo Caiado e Romeu Zema acompanham atentamente o desgaste do bolsonarismo. 

        O cálculo é evidente:
        se a marca Bolsonaro entrar em colapso eleitoral, abre-se espaço para uma candidatura conservadora sem o peso judicial, policial e financeiro que hoje cerca o clã. 

        Até pouco tempo atrás, o debate era:
        “qual Bolsonaro enfrentará Lula?” 

        Agora, outra pergunta começa a circular:
        “insistir num Bolsonaro ainda é eleitoralmente viável?” 

        O início da sucessão do bolsonarismo? 

        Talvez este seja o verdadeiro significado histórico do Caso Vorcaro. 

        O escândalo não atingiu apenas um senador. 

        Pode ter atingido o próprio modelo político construído pelo bolsonarismo desde 2018. 

        Um modelo baseado: 

        • em radicalização permanente;  
        • guerra digital;  
        • redes de financiamento opacas;  
        • alianças com setores do mercado;  
        • estruturas religiosas;  
        • e construção industrial de propaganda política.  

        O filme Dark Horse — “Azarão” — deveria funcionar como instrumento de reconstrução épica do bolsonarismo internacional. 

        Acabou se transformando no símbolo de sua crise. 

        A pergunta que atravessa Brasília nesta metade de maio de 2026 já não é apenas se Lula será reeleito. 

        A pergunta é outra: 

        A extrema direita brasileira ainda conseguirá chegar unificada a outubro sob o sobrenome Bolsonaro — ou o Caso Vorcaro abriu oficialmente a disputa pelo espólio político do bolsonarismo? 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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