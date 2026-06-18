O fim da escala 6x1 virou debate sobre dignidade

Toda vez que surge debate sobre redução da jornada de trabalho no Brasil, aparece o mesmo discurso pronto: "o brasileiro não quer trabalhar", "isso vai quebrar a economia", "ninguém aguenta mais pagar funcionário". Um discurso que se repete há décadas e quase sempre vem de quem nunca cumpriu uma escala 6x1.

Mas será mesmo que o brasileiro trabalha pouco? A realidade de quem acorda às 5h, enfrenta transporte lotado, cumpre seis dias de jornada e ainda tenta fazer renda extra no fim do mês mostra exatamente o contrário. O trabalhador brasileiro trabalha muito. E trabalha cansado.

Segundo relatório da FGV Comunicação em parceria com a EBC, o debate sobre o fim da escala 6x1 cresceu 505% nas redes sociais desde o começo de 2026. Quando um tema explode desse jeito, é porque encosta direto na vida real das pessoas. E a vida real hoje é de esgotamento.

A discussão sobre trabalhar menos não nasceu de preguiça coletiva. Nasceu de uma geração que percebeu que trabalhar cada vez mais parou de garantir estabilidade, conforto ou qualidade de vida. Tem gente em dois empregos e ainda endividada. Tem motorista de aplicativo rodando mais de 12 horas por dia pra fechar o mês. Tem trabalhador que passa mais tempo no transporte público do que com a própria família. Mesmo assim, ainda há quem diga que o problema do Brasil é a falta de trabalho.

Pelo lado da economia, o argumento de quem defende a escala 6x1 já não se sustenta. Se quantidade de horas fosse sinônimo de riqueza, o Brasil seria uma potência mundial. Os países que mais produzem entenderam há tempo que produtividade depende de tecnologia, educação e salário digno, não de horas acumuladas. O excesso de horas nem sempre gera resultado. Em muitos casos, só gera adoecimento. E adoecimento custa caro: burnout, ansiedade, afastamento e alta rotatividade derrubam a produtividade e aumentam o desgaste social. Quase ninguém coloca isso na conta quando fala de jornada.

Mas medir esse debate só pela produtividade é jogar no campo do patrão. Mesmo que a escala 6x1 desse lucro, restaria o que de fato importa: o que uma sociedade deve a quem a sustenta?

Há algo de indigno em trabalhar seis dias para descansar apenas um. O descanso faz parte do que torna uma vida possível. Enquanto o cansaço for tratado como prova de valor, vamos seguir aceitando que quem produz a riqueza do país seja justamente quem menos a desfruta.

As redes sociais viraram o retrato desse sentimento. Desde o início de 2026, o relatório registra 1,9 milhão de menções ligadas a endividamento, e não é à toa. O endividamento das famílias chegou a 80,4% em março, com o cartão de crédito respondendo por 85% dessas dívidas. O brasileiro não está discutindo trabalhar menos porque está sobrando dinheiro. Está discutindo porque trabalhar muito já não garante nem o básico.

Existe também uma mudança cultural em curso. As novas gerações começaram a questionar a ideia de que viver exausto o tempo inteiro é normal. E não deveria ser. Ninguém deveria precisar entregar a vida inteira ao trabalho para que isso seja lido como esforço e caráter.

Uma sociedade inteira vive cansada só pra sobreviver e já aprendeu a chamar isso de normalidade. Esse é o verdadeiro custo da escala 6x1, e ele não cabe em nenhuma planilha. A jornada não está em discussão porque o trabalhador virou preguiçoso. Está em discussão porque ele cansou de adoecer para manter de pé um arranjo que nunca foi feito pra ele descansar.