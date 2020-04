O fim do PT é a moeda de troca para derrubar Bolsonaro

Quando você quiser saber pra que lado está soprando o vento, dê uma olhada na copa das árvores. Veja pra onde as folhas estão se mexendo.



Por que estou dizendo isso. Porque o vento da política no Brasil vem mudando de rota nos últimos dias.



A despeito de Bolsonaro se manter perto de 30% de ótimo e bom, sua popularidade vem caindo entre os mais ricos e mais estudados. O mesmo tem acontecido no meio empresarial.

A sua guerra contra a lógica no enfrentamento do Covid-19 parece ter mexido com a paciência de certos setores. Mas eles têm medo do PT.



Neste segmento a pergunta que explode sempre que se fala na queda de Bolsonaro é se isso não favoreceria Lula e o PT. Se o país não acabaria caindo de novo na mão dos barbudos.

Sem grandes motivos, aliás, porque a elite também ganhou muito dinheiro nos anos de Lula e Dilma.

Mesmo assim os odeia.



E é aí que é preciso olhar pra onde as folhas balançam.

Para entrar num projeto de afastamento de Bolsonaro uma boa parte da elite quer garantias de que o país não irá para o outro extremo da “polarização”.

Anotem essa palavra.



Polarização virou o pecado capital da democracia.

Parece que não se pode mais ter polos distintos com posições fortes para que um país avance.



Jorge Lehmann, Luciano Huck, os Marinhos, Frias e quetais odeiam isso. E alguns pseudo intelectuais falam disso como se tivessem vendendo pastéis na feira. É pastel de vento, mas ao gosto de muitos fregueses.



Eles falam de um tal de centro. Que evidente é apenas uma direita entreguista e menos violenta nos costumes.

Mas que vai continuar massacrando o povo e entregando-lhes reformas pauperizantes.



É esse povo que tá começando a pensar em ir para cima de Bolsonaro pra derrubá-lo, mas precisam se convencer e convencer seus pares do andar de cima que o PT vai ser engolido junto.



É aí que entra o judiciário, a turma da Lava Jato e aqueles que foram tão sórdidos e eficientes em levar Dilma ao impeachment e Lula à prisão.



Esses já estão prontos para abater a sua presa de sempre.

Já começaram a fazer o serviço, buscando impor multas milionárias ao partido num primeiro momento. E depois, inclusive, a depender do tamanho da crise que o país vier a viver, colocá-lo na ilegalidade. E já estão até com um processo pronto para isso.



Do lado do PT e da esquerda, vai ter gente dizendo que isso é bobagem. Alarmismo. Aliás, essa é outra palavra muito usada para não dizer nada. Muita gente a usou quando por aqui se falava em impeachment de Dilma e prisão de Lula.



Mas o plano parece ser este. O PT sendo negociado como moeda de troca para tirar Bolsonaro do jogo.



É um plano simples e que seria operado por muita gente ao mesmo tempo.



Mas não está dado que vai dar certo. Existem muitas coisas acontecendo que permitem uma reação do campo progressista. Mas é preciso que os que jogam neste time, saiam do vestiário. E entrem em campo.



Se gostou do artigo. Veja o comentário sobre isso no “Fala, Rovai” de hoje. Tá aí embaixo. E compartilhe com os amigos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.