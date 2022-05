O fogo amigo de Rita Von Hunty contra Lula

Apoie o 247

ICL

A fábrica de panos da esquerda está produzindo a toque de caixa, depois que a "genial" decoradora de textos Rita Von Hunty, comunista caviar e influenciadora política de escritório, ateou fogo amigo contra a candidatura do Lula. O contorcionismo verbal que está sendo feito por alguns “militantes” para desdizerem o que ela disse beira o narcisismo. Serei breve nesse texto, porque não vale a pena perder muito tempo com isso, não. Até porque, nos atuais tempos não importa o que você diga, e sim a quantidade de pessoas que te seguem. Ainda que você seja um blefe.



Ao defender um “voto radical” no primeiro turno, a professora confundiu a cabeça dos seus alunos. Isto, porque esse voto não seria em Lula, o único candidato capaz de derrotar Jair Bolsonaro nessas eleições, e, portanto, radicalizar a atual política do país que está submersa no fascismo que o bolsonarismo representa. Não gostar de Lula com chuchu é um direito dela. Eu também não sou muito chegado a pseudos intelectuais que andam impondo suas verdades passivamente agressivos por aí. Nem por isso, eu conclamo manifestações para demonstrar a minha insatisfação com a prolixidade de suas retóricas.



Para quem tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e se diz aliada, Rita errou feio e falou merda num momento crucial onde o foco deveria ser apenas tirar o cramulhão miliciano do poder. Assim também como o Lula já falou e fez algumas besteiras políticas em sua vida. Também não me agrada muito a sua aproximação com a turma que orquestrou o golpe contra Dilma, mas já somos adultos o suficiente para entendermos que, infelizmente, isso é política. E tia Rita como boa professora que é, deveria saber disso. Especialmente, quando temos um inimigo como Bolsonaro para ser abatido.



Ao questionar a dignidade de Lula, por não assumir publicamente, segundo ela, “o compromisso com uma agenda que revogasse as reformas neoliberais de seis anos de Temer-Bolsonaro”, ela invalida a utilidade da candidatura do petista e suscita em seus milhões de seguidores o pensamento de que nada vai mudar. Estimulando a busca por uma alternativa que satisfaça os caprichos da sua vaidade intelectual e o seu poder de influência nas redes, se sobrepondo aos interesses da coletividade. Incrível como parte da branquitude, mesmo à esquerda e com um livro de Marx decorado na cachola, não deixa de fazer coisa de branco, estruturalmente falando.



Os mais alvoroçados estão planejando o cancelamento da influencer, o que eu acho uma bobagem. Eu já assisti com entusiasmo a alguns vídeos da Rita Von Hunty. Mas foi só. Não sei porque, mas ela me soa como uma versão drag comunista da Gabriela Prioli quando debatia com o Caio Copolla na CNN. Sei lá! O importante é que ela mantenha o seu direito legítimo e democrático de ter opinião, sem que esta prejudique o anseio primordial da maioria da população, que é se livrar de Jair Bolsonaro. À esquerda cirandeira e ofegante de tanto enxugar o chão que os vacilões do segmento encharcam de realidades abstratas, um conselho. Não gastem os panos todos com ela não, porque vem mais fogo amigo por aí.



O que Rita Von Hunty fez foi propor uma espécie de voto crítico em Lula no segundo turno. Uma nova versão da “escolha difícil” que pode acabar beneficiando Bolsonaro, assim como em 2018. Uma tremenda irresponsabilidade social de alguém com tantos seguidores. A dona do canal “Tempero Drag” dessa vez exagerou no uso dos condimentos. Parodiando o “Vacilão” do Zeca Pagodinho, eu diria que ela deu lavagem à militância, whisky para o pato (da Fiesp), armas para o inimigo, votos para os concorrentes, usou o comunismo como maquiagem, deu um tiro no próprio pé e parte da esquerda não a quer mais. Bem feito! Mas para quem? As urnas dirão.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

