O Fórum Econômico Mundial desorientado

A partir de 19 de janeiro, e durante cinco dias, a cidade de Davos, nos Alpes Suíços, recebe a 56a reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WFE).

A elite econômica e política global buscará, nesse lugar paradisíaco, uma forma de se tranquilizar em meio a uma situação internacional complexa marcada por mudanças de paradigma e liderança.

Adaptado aos mais de 2000 participantes esperados – incluindo várias dezenas de chefes de Estado e de governo --, Davos será novamente uma fortaleza murada. Para protegê-la, cerca de cinco mil militares e outros corpos de segurança, a instalação de um sofisticado aparato logístico e, além disso, quase 50 quilômetros de espaço aéreo semicerrado sob controle rigoroso durante toda a semana do evento. Um ponto chave dessa implantação é a segurança de Donald Trump, que, segundo várias fontes, participará novamente pessoalmente.

Segundo o Financial Times, o presidente dos EUA teria pressionado os organizadores a excluir temas considerados "woke" do evento de 2026. Segundo o jornal, altos funcionários dos EUA pediram ao Fórum que evitasse ou limitasse discussões relacionadas ao empoderamento das mulheres, diversidade, mudanças climáticas e financiamento de ajuda ao desenvolvimento. Essas são algumas das questões que Donald Trump critica regularmente, acusando instituições internacionais de promover uma agenda progressista contrária aos interesses estadunidenses.

Nesse "momento crucial", segundo os organizadores, a nova reunião anual em Davos se baseia na tradição do Fórum de reunir atores de diferentes geografias, setores econômicos e gerações para fomentar um diálogo real, abordar desafios compartilhados e destacar inovações que estão impulsionando o futuro.

Sob o lema "Um espírito de diálogo", seus organizadores o estruturaram como uma série de debates sobre cinco desafios globais: cooperação em um mundo em disputa, abertura de novas fontes de crescimento, investimento em pessoas, implantação responsável da inovação e construção de prosperidade dentro dos limites planetários. "Em meio à crescente fragmentação", argumentam, "a complexidade acelerada e as rápidas mudanças tecnológicas, a necessidade de uma plataforma imparcial para o diálogo nunca foi tão urgente". Ao mesmo tempo, seus organizadores reconhecem que mudanças nos mercados e a incerteza geopolítica estão reescrevendo as regras do comércio global (https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/)."

Fórum enfraquecido em um contexto complexo

A reunião que começa em 19 de janeiro constitui um grande desafio para o próprio Fórum, após cinquenta e cinco anos de existência e após uma crise interna tão recente quanto profunda. O futuro do Fórum dependerá, no médio prazo, dos resultados dessa edição. Especificamente, sua capacidade de atrair novamente personalidades representativas do grande setor empresarial e das elites políticas mundiais e, além disso, de recuperar uma confiança parcialmente perdida devido a essa crise.Em outubro de 2025, a plataforma suíça swissinfo publicou um artigo intitulado "O declínio de Davos: o Fórum Econômico Mundial vai sobreviver?". Retomando uma análise do Financial Times, o artigo menciona um relatório investigativo sobre graves alegações de desvio de fundos e abuso de funcionários contra Klaus Schwab durante seu mandato como diretor executivo do WEF.

Embora os resultados formais da investigação tenham encoberto Schwab, fundador e pioneiro histórico, "em vez de fechar um capítulo", o artigo afirma: "o Relatório marcou o fim do lento e doloroso desmoronamento do legado de Schwab e da própria instituição". Ironicamente, argumenta, "toda a agitação dentro do Fórum Mundial também reflete o destino da ordem multilateral que [Schwab] defendeu". Em outras palavras, "A crise do Fórum põe fim a toda uma era: o período pós-Guerra Fria de integração global, otimismo de mercado e institucionalismo liberal. Essa era deu vida a Davos, e por décadas Davos a personificou".

"Com crises internas e enfraquecimento externo", alerta o artigo, o Fórum "está em uma fase de incerteza". Além disso, pode estar enfrentando o principal desafio que enfrentou desde sua fundação, em 1971, devido a "múltiplos obstáculos: o recuo da globalização, uma desconfiança generalizada em relação às elites e a transição abrupta da liderança de Klaus Schwab".

E conclui que "o mundo é muito diferente em 2025. A economia global se fragmentou, a política de mudanças climáticas influencia diretamente as agendas nacionais, e novas tecnologias tornam a visão das sociedades sobre o futuro mais rara... A premissa fundadora do Fundo Econômico Mundial de que o diálogo entre elites é capaz de superar diferenças soa cada vez mais ultrapassada" (https://www.swissinfo.ch/spa/organizaciones-de-ginebra/el-declive-de-davos-lograr%C3%A1-sobrevivir-el-foro-econ%C3%B3mico-mundial/90177418).

Protestos cidadãos

Embora o mesmo movimento "altermundialista" nascido por volta de 2000 com o Fórum Social Mundial de Porto Alegre também tenha perdido muita capacidade de convocação, de qualquer forma as vozes contra Davos continuam válidas e em formas, espaços e chamados muito variados, como, por exemplo, uma manifestação de protesto em frente ao Centro de Convenções de Davos durante as sessões do Fórum e a "Greve contra Davos", no fim de semana anterior à abertura do WEF.

Apesar das restrições impostas pelas autoridades locais para todos os tipos de manifestações anti-Fórum, já é tradição que grupos altermundialistas cheguem ao local do evento após percorrerem muitos quilômetros por estradas secundárias totalmente nevadas e difíceis de circular.

"Nossa marcha", dizem os organizadores da La Huelga (Greve), uma iniciativa que reúne organizações de vários países europeus, "é um chamado por justiça global". E eles afirmam: "Estamos comprometidos com a justiça social, lutamos por um mundo onde todos tenham o suficiente para viver e somos a favor de uma economia que coloque as necessidades das pessoas no centro de suas preocupações".

Nos mesmos dias, "O Outro Davos" se reunirá na cidade de Zurique. Este ano, com foco em "respostas antimilitaristas à escalada das tensões e guerras imperialistas, bem como solidariedade internacionalista com a Palestina". Depois de todos esses anos de doutrina econômica neoliberal, argumentam os organizadores da reunião em Zurique, estamos testemunhando "um aumento das injustiças sociais, o empobrecimento de uma parte crescente da população e uma crise da democracia liberal burguesa, que está sendo explorada pela extrema-direita conservadora e reacionária. As conquistas dos movimentos feministas estão sendo questionadas, e a incitação ao ódio racial e à militarização são a nova norma da política (inter)nacional" (https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article77493#outil_sommaire_0).

Por sua vez, vários grupos juvenis e anticapitalistas convocaram uma manifestação nas ruas de Berna em 17 de janeiro. E entre os dias 23 e 30, também em Berna, acontecerá o habitual "Tour de Lorena" (Tour da Lorena), uma mobilização com atividades políticas, sociais e culturais nesse bairro alternativo da capital suíça. O cartaz diz: "Formem gangues coloridas! Fortaleçam a resistência em solidariedade! Cansado do ambiente de crise? Você ainda tem esperança ou já desistiu? De qualquer forma, é hora de unir forças!". Os organizadores respondem: "Estamos convencidos de que juntos somos fortes! Para alcançar isso, precisamos explorar pontos em comum e forjar alianças. Vários princípios compartilhados servem de base, conforme indicado pelo programa Tour de Lorena: solidariedade diária, sustentabilidade e justiça global".

O planeta se depara com um novo paradigma que busca controlar o modelo multilateral atual, suas regras e instituições. Ao mesmo tempo, há uma crise de iniciativas que, assim como o Fórum de Davos, durante o último meio século forneceram bases ideológicas ao sistema que hoje sofre dessa crise de direção. Essas também são questões e desafios válidos para o movimento altermundialista, que, no entanto, continua a considerar Davos como um emblema simbólico a ser denunciado. Convencido de que somente uma mobilização cidadã multiplicada pode garantir a correção de uma tendência global perigosa e autodestrutiva e, assim, contribuir para um planeta mais justo, sustentável e pacífico.

Tradução: Rose Lima.