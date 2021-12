O funk da Ilha Fiscal

“Os brasileiros assistem a essa cena repugnante com tolerância, muitos conseguem achar graça e os mandarins do centrão acham normal”, destaca Alex Solnik edit

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

Alguém consegue imaginar Boris Johnson de short e colete salva-vidas dançando funk que compara mulheres a cadelas, numa lancha, num fim de ano que se encerra com 600 mil mortos por covid, com recessão, desemprego, fome e inflação em alta?

Alguém consegue imaginar Alberto Fernandez de short, numa lancha, dançando funk que compara mulheres a cadelas? E achar que isso não provocaria um escândalo de consequências imprevisíveis e sua destituição imediata?

PUBLICIDADE

Alguém acha que se Emmanuel Macron aparecesse de short dançando funk que compara mulheres a cadelas, numa lancha, ele continuaria no poder no dia seguinte?

Os franceses não reagiriam a esse ultraje?

PUBLICIDADE

Mas, aqui, os brasileiros assistem a essa cena repugnante com tolerância, muitos conseguem achar graça e os mandarins do centrão acham normal: “é o jeitão do homem”.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.