O futuro da Argentina

Eu conheci Axel Kicillof em uma reunião em São Paulo, já faz muitos anos. Fiquei muito impressionado com o seu nível teórico e político.

Depois soube que ele era ministro da Economia no governo de Cristina Kirchner e, logo em seguida, se elegeu governador da província de Buenos Aires, o segundo cargo politicamente mais importante do país, sendo o único peronista que triunfou em umas eleições muito difíceis para a oposição.

Ele fez um bom governo, em contraponto a tudo o que o governo federal de Javier Milei não fazia, na medida do possível para a província da qual era governador, cargo para o qual se reelegeu.

Logo ele começou a se destacar como possível candidato da oposição contra Milei. Ele tem consciência clara disso.

Fui encontrá-lo no Palácio de Governo de La Plata, onde já o havia visitado. Uma bela cidade, tranquila e bonita.

Nossa relação sempre se manteve muito próxima; nos identificamos em muitas coisas, sobretudo no fato de que ele é um grande dirigente político e um grande intelectual.

Doutor em Economia, professor da Universidade de Buenos Aires, pesquisador e ministrante de aulas de graduação e pós-graduação sobre macroeconomia e história do pensamento econômico.

Já publicou livros como Sete Lições de História do Pensamento Econômico – De Smith a Keynes – do qual me deu um exemplar –, Fundamentos da Teoria Geral: As Consequências Teóricas de Lord Keynes, entre vários outros.

Recebeu-me na sala de reuniões do Palácio de Governo – da qual publiquei uma foto –, onde conversamos longamente. Ele expôs o trabalho que desenvolveu como governador, assim como é alvo de ataques cotidianos da mídia de direita, que percebe a importância que ele vem assumindo em todo o país.

Ele lamenta que as relações com Cristina não estejam boas, particularmente por causa da ação do filho desta, que se preocupa em atacá-lo, ao qual ele nunca responde. Até porque acredita que todos os peronistas não têm alternativa senão votar nele.

Axel pretende polarizar fortemente com Milei na campanha presidencial, valendo-se não apenas das promessas não cumpridas do atual presidente, mas também da situação econômica e social catastrófica da Argentina.

Eu o ajudei a ter contato com Lula, a quem ele veio visitar, para esclarecer que representa o futuro da Argentina. Disse-lhe que Lula é o brasileiro que mais sofre com tudo o que acontece na Argentina. Desde o famoso abraço de Lula com Néstor Kirchner, em 2002, as relações entre os dois países se tornaram muito próximas, tanto entre eles quanto entre Cristina e Dilma, posteriormente.

Pedi-lhe que ganhe as eleições de 2027, porque o Brasil e a América Latina precisam que ele derrote Milei e tire a Argentina dessa experiência maldita, recompondo as relações entre os três países mais importantes do continente – junto com o Brasil e o México.

Disse-lhe que, como sonhar não é proibido, sonho com a posse dele na Casa Rosada, com a praça lotada e com Lula ao seu lado. A própria visita de Lula à Cristina, detida em sua casa, demonstra a importância que nosso presidente dá ao país irmão e como, seguramente, ficaria feliz em estar ao lado dele na Casa Rosada.

Axel representa o futuro possível da Argentina.