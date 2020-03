O futuro nem a Deus pertence

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia - Sou uma pessoa otimista e dentro desta condição faço um prognóstico para o nosso país daqui a 100 anos. Como não estarei vivo não tenho como provar se tinha razão. Mas tudo leva a crer a menos que...

EDUCAÇÃO

As universidades públicas foram privatizadas. Grupos americanos religiosos compraram boa parte delas. O sistema de financiamento universitário agora é regido por empresas de investimento e quem se dá bem no curso tem garantido um posto de estagiário na empresa. As faculdades técnicas e científicas foram estimuladas e as humanas segregadas. Custam mais caro e são fundamentalmente voltadas para o Assistencialismo, a Teologia, Religiões Pentecostais e Turismo.

SEGURANÇA

As polícias civil e militar foram extintas. Hoje a Milícia Nacional se encarrega da segurança da população. As abordagens sem motivação foram liberadas assim como as blitzes a qualquer hora do dia. Quem estiver no seletivo cadastro nacional de criminosos será imediatamente conduzido para a prisão. O Excludente de Ilicitude foi estabelecido como regra e o número de bandidos mortos triplicou. O critério de ser bandido também se ampliou. Não vale a pena testar.

ECONOMIA

A Economia de Mercado se estabeleceu definitivamente. O Mistério da Economia foi privatizado e vários bancos e financeiras hoje administram a economia do país. A maior delas, a XP que durante um período foi investigada nos EUA hoje tem sua sede na Avenida Paulista em frente à estátua do Ministro Paulo Guedes, o salvador da pátria deles. O pregão da bolsa passou a ser transmitido em rede nacional e a meritocracia acabou criando padrões tão limitados que ninguém merece.

CULTURA

Depois de passar muitos anos extinta por absoluta falta de representantes, a cultura nacional voltou à pauta com a escolha de Ritinha Duarte para Ministra. Ela é bisneta da atriz Regina Duarte que teve sua trajetória marcada pela passagem na secretaria da cultura do governo Jair Bolsonaro do início do século 21. Hoje a cultura é marcada pelos inúmeros musicais pentecostais, concertos de música Gospel, festas juninas e concursos nacionais de pum de palhaço. Com prazo de validade vencido a cultura brasileira tende a ser totalmente extinta até o final do século.

BOLSA FAMÍLIA

São permitidas as bolsas das famílias Gucci, Michael Koors e Dior.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Não posso falar sobre isso.

IMPRENSA

Foi inventada no séc. XV por Johannes Gutemberg e extinta no sec. XXI na frente do Palácio do Planalto.

TELEVISÃO

A televisão vai bem. Quem consegue captar os sinais estrangeiros fica sabendo o que acontece no mundo. Os canais abertos foram fechados. A tv a cabo o governo deu cabo. As tvs fechadas continuaram cada dia mais fechadas e o SBT, a Record e a Band se uniram numa rede nacional favorável ao governo chamada BANANA NEWS. A Globo encerrou suas produções e hoje se limita a transmitir lutas de vale-tudo apresentadas pelo bisneto de Luciano Huck.

MEIO AMBIENTE

Como vocês todos podem ver observando das suas janelas a paisagem que sobrou, o meio ambiente virou ¼ de ambiente, depois 1/8, até virar um ambiente inexistente. O concreto ocupou definitivamente as cidades e a agropecuária e as plantações a área rural. As florestas foram transformadas em garimpos com sombra e as reservas indígenas caíram todas depois do tempo de espera porque não foram confirmadas pelos clientes.

TURISMO

Até o desaparecimento do Arquipélago de Fernando de Noronha o Ministério do Turismo fazia de tudo para que as pessoas visitassem os santuários ecológicos, incluindo a ilha. O controle era nenhum e o número de visitantes se multiplicou. O governo encheu os burros de dinheiro e os paraísos naturais do nosso território foram todos extintos. Hoje o turismo brasileiros é feito de americanos que vêm ao país para jogar A Previdência Divina, reality show de sucesso. Os participantes travestidos de Deus partem num safari para dar fim às hordas de velhos aposentados que vagam pelas cidades.

TRABALHO

Trabalho escravo voltou a ocupar o primeiro lugar no índice nacional do trabalho. Em troca de um prato de comida e até de um curso em escolas militares para os filhos as pessoas se dispõem a trabalhar em condições precárias. Mesmo assim o progresso não acontece. Alguns já pensaram em colocar escravos à venda nos pregões da bolsa mas a moda ainda não pegou.

MERCADO

Ave mercado! Único setor a ter crescido no país nas últimas décadas o mercado, assim mesmo, vem demonstrando irregularidades e falhas capazes de ameaçar a sua hegemonia. Os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. A equação é essa mas alguma coisa não vem dando certo. Um economista alemão, de séculos atrás, andou escrevendo sobre isso mas suas teorias estão proibidas.

ESPORTES

Mais uma vez o Flamengo foi campeão do Brasileirão mas a grande sensação que vem desbancando o futebol é o concurso nacional de Pum de Palhaço que junta esporte e cultura, o sonho do atual governo.

DEMOCRACIA

Foi inventada pelos gregos mas parece que não deu certo.