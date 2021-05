O gabinete do ódio vencerá novamente?

Contra o gabinete do ódio, a justiça pura e simples. Que as instituições combatam as fake news, que as eleições não sejam contaminadas pela peste da desinformação. Não chegam as manipulações, as deturpações propagadas pela chamada grande mídia? A mentira vencerá novamente? edit

Neste texto, constam mais perguntas do que respostas, mas a indagação principal é: o gabinete do ódio vai continuar vencendo? As reputações que antes eram “assassinadas” pelas ”Vejas”, “Globos”, “Isto É” e “Épocas” da vida são agora feridas mortalmente via redes sociais, principalmente WhatsApp. Vai ficar assim, vai inchar ou a campanha difamatória massiva será extirpada?

Eles estão aí, firmes e fortes. Vejam, por exemplo, o quanto de fake news já impregnaram nas mentes de muitos contra a vacina, as máscaras e o recolhimento social na pandemia.

O fascismo está entronizado, hoje, graças às malfadadas fake news. O TSE – Tribunal Supremo Eleitoral, que nada faz contra os disseminadores de mentiras da blogosfera, continuará cúmplice em sua inércia, contribuindo para que a democracia seja conspurcada em eleições fraudadas pelas difamações, injúrias e calúnias viralizadas?

E os partidos de esquerda, o que farão ou estão fazendo na luta contra esta peste que assola a nossa democracia? E os demais partidos, que não são da extrema direita, que se cuidem, pois pau que dá em Chico….

Vamos somente bradar no deserto da esquerda nas redes sociais ou cobraremos da chamada sociedade civil organizada alguma organização contra o crime organizado das fake news?

Continuaremos a republicando fake news com a ingênua crítica no cabeçalho da postagem: “Olha só o absurdo que eles tão cometendo? ” E dá-lhe viralização para as informações criminosas!

E as poderosas engrenagens do WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter continuaram fazendo vistas grossas e engordando os bolsos?

Vemos aquele que senta na cadeira presidencial montar sua horda de apoiadores, certamente, em busca de recursos financeiros, apoio para que a máquina da desinformação, que alimenta a ignorância, a truculência, continue azeitada.

Contra o gabinete do ódio, a justiça pura e simples. Que as instituições combatam as fake news, que as eleições não sejam contaminadas pela peste da desinformação. Não chegam as manipulações, as deturpações propagadas pela chamada grande mídia? A mentira vencerá novamente?

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.