O genocida apresenta sinais explícitos de violência e psicopatia

O pior não foi ontem. O pior é hoje. Temos que acordar e vê-lo no mesmo posto. Intocável edit

Por Elika Takimoto

E ontem, o torcedor da COVID, mais uma vez, desatou a defender algo que já é página virada em todos os lugares que valorizam a Ciência: o "tratamento precoce".

O sócio da cloroquina superou seu histerismo de macho contrariado. Diante de uma jornalista que lhe fez uma pergunta, aquele que se acha rei arrancou a máscara e começou a cuspir para todos os lados. Saiu daquela boca possivelmente alguns vírus e visivelmente muita alucinação.

Aquele que tem todos os filhos investigados, que é amigo de miliciano, que como deputado não fez nada, que é compadre de Queiroz, que defendeu torturador, que foi lambedor de botas do Trump, que é acusado de inúmeros crimes de responsabilidade, que será julgado em tribunal internacional, que é racista, misógino, aquele que planejou atentado terrorista no exército, aquele imbecil que ocupa a presidência e é responsável por 4 de 5 mortos por covid neste país se achou com moral para acusar a Globo de destruir a família e a religião brasileira.

Que família? Que religião? A família dele e a religião dele? Quantas famílias foram destruídas pela morte que poderia ter sido evitada se tivéssemos a vacina? Até onde eu saiba tem terreiros sendo destruídos e ele nunca mostrou indignação em relação a esses crimes.

O vídeo foi compartilhado por todos os lados. Eu não postei porque ver esse homem falando não tem feito bem para minha saúde. Ver várias vezes - como acontece quando postamos coisas na nossa timeline - pode baixar a minha imunidade e humanidade. Não posso permitir que esse imbecil me transforme em um ser humano pior. Dito de outra forma e sendo retórica, não posso permitir que um idiota atrapalhe a minha evolução.

Seus seguidores submissos viram, naquela atitude descompensada de um covarde, um ato de coragem. Ficaram orgulhosos porque se sentiram representados. Não sem motivo, o feminicídio aumentou desde que foi eleito. É um comportamento recorrente do presidente gritar com mulheres.

Que o jornalismo da Rede Globo não prima pela imparcialidade e está alinhado a um interesse específico, todos sabemos. Mas criticar e combater o modo de agir da emissora está longe de significar mandar, aos berros e socando a mesa, uma jornalista calar a boca.

Partimos para ofensas quando não temos argumentos.

Ele não sabe ler, não sabe falar, não sabe conversar, não sabe se relacionar, não sabe fazer conta, não sabe história, não sabe governar, não sabe responder educadamente a uma pergunta. Não há nenhum sinal de inteligência nele.

Porém, ontem vimos, mais uma vez, sinais explícitos de violência e psicopatia no lunático genocida que ocupa a cadeira mais importante da nação.

O pior não foi ontem. O pior é hoje.

Temos que acordar e vê-lo no mesmo posto.

Intocável.

Os interesses de quem está ocupando outras cadeiras que também representam poderes não são em proteger a população mais vulnerável.Tem muita gente sendo muito beneficiada com esse paspalho como presidente.

Seguimos nos mobilizando para que amanhã seja diferente.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

