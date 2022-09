O Golpe da Terceira Via

Apoie o 247

ICL

Os balanços iniciais do 7 de setembro, logo após as primeiras movimentações do tabuleiro eleitoral, iniciada a campanha oficial, confirmam o que vínhamos apontando há muito tempo: os setores fundamentais da burguesia, especialmente os ligados ao imperialismo, trabalham deliberadamente para emplacar o candidato da 3ª via, o candidato do “nem Lula, nem Bolsonaro”.

A atuação dos monopólios da imprensa capitalista, dos institutos de pesquisa etc. deixam evidente para onde a burguesia quer ir.

As entrevistas, debates, pesquisas, denúncias contra determinados candidatos (a maioria dos quais tiveram seus supostos crimes ocultos do povo, quando isso interessava aos que agora denunciam), vai deixando evidente a preferência da burguesia golpista pela candidatura da 3ª via, em primeiro lugar, e a total oposição desses setores à candidatura do ex-presidente Lula.

A campanha a favor da covardia, para que a esquerda não saísse às ruas no 7 de setembro, fazendo com que até mesmo os atos tradicionais do Grito dos Excluídos fossem abandonados pelos maiores pelotões da esquerda, facilitou as coisas para Bolsonaro e seus apoiadores ocupassem as ruas, realizassem uma demonstração de força e até mesmo procurassem se apresentar – absurdamente – como defensores de dos direitos democráticos que vêm sendo pisoteados pelas altas cortes do Judiciário. A maioria da esquerda, depois de silenciar diante da censura, ficou calada também diante do fato de que um único ministro do Supremo mandasse suspender a vigência de uma Lei que reajustava o salário de enfermeiros, técnicos e auxiliares da área da saúde. Abdicaram também, vergonhosamente, de celebrar os 200 anos da independência, como parte da luta pela soberania nacional tão duramente aviltada pelo golpe de Estado imposto pelo imperialismo e seus lacaios no Brasil, muitos dos quais, agora, se travestem de democratas, com apoio iludidos de setores da esquerda.

Enquanto apontam o “espantalho” de Bolsonaro (que eles ajudaram a eleger) para distrair o público, os “analistas” da imprensa golpista, comandados pela Rede Globo, não se cansam, por exemplo, de apresentar como se fosse uma santa, com falsos méritos, a candidata que apoiou o golpe de Estado, contra a primeira presidenta eleita e votou contra os trabalhadores e as mulheres, e que tem sua carreira política ligada aos interesses dos latifundiários e dos seus jagunços assassinos de indígenas e sem-terras.

E tudo isso complementado pela defesa da “infalibilidade” da “santa urna” eletrônica e da crença cega nos “homens da capa preta”, da mesma “sagrada” instituição que “abençoou” a criminosa condenação e prisão do ex-presidente Lula, garantindo-se as condições para a eleição do atual presidente, que eles não querem admitir como cria sua pois, como diz o ditado popular, “filho feio não tem pai”.

Não pode haver dúvidas, de que a burguesia prepara um golpe eleitoral, uma manobra para colocar no poder uma pessoa de sua mais extrema confiança, sem apoio ou base popular, para intensificar os ataques contra o povo trabalhador.

Ao mesmo tempo, trabalha para controlar a campanha de Lula, conter seu potencial combativo e revolucionário, buscando criar condições de contenção para um possível governo Lula, que eles vão procurar evitar de todos os meios possíveis.

A maioria da esquerda, ao menos das direções, por hora, segue passiva.

Mas a inquietação se amplia entre parcelas cada vez maiores do ativismo; cresce a devida dúvida de que a política atualmente dominante seja capaz de conduzir a uma vitória de Lula e da esquerda.

É preciso, rapidamente, fazer o debate, sobre bases reais. Examinar o que realmente está acontecendo.

E mudar, enquanto é tempo a orientação política para impedir uma vitória de uma nova etapa do golpe.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.