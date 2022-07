Apoie o 247

ICL

Cipó de Aroeira

O golpe dos Bancos sobre o Auxilio Brasil

Cristine Nobre Leite

O Eduardo Moreira

Chama a nossa atenção

Mostrando preocupação

Com a lógica financeira

E essa sujeira Banqueira

Com golpe em cima de pobre

Olhares vivos pro cobre

E tudo em prol do dinheiro

Com deputado parceiro

Que aprova o que não é nobre

Com medida provisória

Por eles sendo aprovada

O pobre entra em furada

Com permissão ilusória

Acreditando ser glória

Receber consignado

Não sendo aposentado

Nem mesmo um pensionista

Constando apenas em lista

De benefício instalado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os tais beneficiários

Do nosso Auxílio Brasil

Acham banqueiro gentil

Ou uns bons signatários

Esses pobres são otários

Do auxílio perdem metade

Não entendem a maldade

Por trás de ação generosa

Sobre a miséria horrorosa

Que aumenta a desigualdade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tal do adiantamento

Do dinheiro que é emprestado

Pro Banco bem calculado

É de oitenta e seis por cento

Ao ano um bom investimento

Pro banco sorrir à toa

Isso me enoja, me enjoa

Porque é coisa desumana

Pais de gente sacana

Que ferra e fica de boa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE