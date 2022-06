O golpe dos conselheiros da Petrobrás indicados por Bolsonaro

Apoie o 247

Alguém sabe me dizer quantos conselheiros a Petrobrás tem?

Vou ajudar na resposta! São 11!!

Destes 11, alguém sabe me dizer quantos são indicados pelo governo Bolsocaro?

Vou ajudar os bolsominions, que DAS DUAS, UMA, ou são muito desconectados da realidade, ou são tão dissimulados quanto o Mito que seguem, por isso vou ajudá-los nessa resposta também!

São 6 (seis)...

Então, vamos fazer uma conta? 11 - 6 = 5. (VOU DESENHAR... ONZE, menos SEIS, igual a CINCO). 11 Conselheiros (TOTAL) – 6 (INDICADOS POR BOLSONARO) = 5 REPRESENTANTES DOS ACIONISTAS QUE NÃO SÃO LIGADOS AO GOVERNO)

Significa que o governo tem maioria no Conselho Deliberativo da Petrobras!

Agora, vai a última questão.... Sabe como os 6 diretores indicados por Bolsocaro votaram sobre o aumento de quase 15% do Diesel que os CAMINHONEIROS, (caminhoneiros é aquele pessoal que vivia ameaçando fazer greve quando o Diesel estava em 2,80 no governo Dilma e agora fica com o rabo entre as pernas e imitam o general de 5 estrelas que Renato Russo falava em seu faroeste caboclo, com o Diesel custando mais caro que a gasolina. São eles que pagam na BOMBA e que ficam chamando de mito quem ferra a vida deles!! São os mesmos que falam em greve, mas só paralisam atividades sem o patrão permitir).

Então, voltando à questão anterior, dos SEIS CONSELHEIROS DA PETROBRAS INDICADOS POR BOLSONARO, OS SEIS VOTARAM A FAVOR DO AUMENTO DOS COMBUSTÍVEIS NESTE FIM DE SEMANA. E agora esse presidente mentiroso, que não trabalha e governa em cima de uma moto fazendo vagabundagem e comício, torrando dinheiro público e fingindo que não controla seus indicados, vem dizer que não sabe o que está acontecendo com a Petrobrás?

Esse cara é um mentiroso... Ele, não só sabe o que está acontecendo, como orienta seus indicados a agir desse modo! Tem mutreta aí também!! Qual a razão de ele dizer que vai abrir uma CPI da PETROBRÁS? (o que por si só, é uma aberração, seja porque não é sua atribuição, seja porque os mecanismos de controle estão em sua condição de ser presidente (desgraçadamente). A primeira é impedir que uma CPI de verdade seja aberta e a segunda é criar uma cortina de fumaça para esconder a mutreta entre este governo sem vergonha e o capitalismo que massacra, mata e destrói tudo que está à sua frente.

Aí, vem esse malfeitor que ocupa a presidência, à público dizer que os diretores indicados por ele, traem o povo!?! Oras. e porque não demite os traidores e coloca lá na Petrobrás diretores que, devem seguir a linha supostamente defendida pelo governo!!

Para a mídia outrora identificada como PIG – Partido da Imprensa Golpista – para a elite econômica e para os analistas globais, o problema do combustível não está no PPI – Paridade de Preços Internacionais – do petróleo. Isso é mentira, mas por amor ao debate, existe sim uma volatilidade nos preços internacionais do Petróleo. Ok. Mas alguém pode me explicar então, o motivo do etanol/álcool sofrer aumentos sucessivos também?

O golpe do combustível caro tá aí! Cai quem quer!!

A razão é óbvia! Descapitalizar a PETROBRÁS, torna-la inviável economicamente, para que até o fim desse desastre que é esse governo, tente entregar o que ainda resta para os acionistas que são minoria, mas que orientam o voto do governo que é maioria, assim sendo, formam um consenso contra o povo brasileiro e a economia popular! Se isso, por si só, não é crime de lesa-pátria provocado e promovido por esse sujeito que ocupa a presidência da república, não se sabe mais o que seria lesar a pátria!

